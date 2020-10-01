fb ig video ETtoday search mobile

明明很瘦但肚子大？「小腹突出」5原因　骨盆前傾還會粗大腿

>

▲▼小腹突出5原因 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲明明不胖肚子卻很大的人，可能是因為5種原因導致小腹突出。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official）

編輯／Amanda　

有些人明明也不胖，但小腹肉肉卻很多、很突出，穿起洋裝、高腰褲就容易被誤會孕婦，讓人好想發問「到底為何只胖肚子？」也有「小腹婆」困擾的 人，很有可能你也有以下5個容易導致肚子肥胖的壞習慣，快從今天開始改正，重回小蠻腰行列。

▲▼小腹突出5原因 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲坐姿歪斜、常翹腳都會導致骨盆前傾，進而顯得小腹凸出。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official）

1.骨盆前傾

有些人因為腹部、臀部的肌肉力量太弱，而下背部和髖部肌肉過緊，造成腰椎弧度過大，或因為走路姿勢不對、常翹腳、坐姿歪斜等原因導致骨盆前傾，看起來就會顯得小腹突出，還會使大腿越來越粗壯。

不確定自己是否有骨盆前傾的狀況，可以腰背部貼牆站來測試，如果與牆面的距離是大約一個手掌的厚度以內，都算正常；但如果與牆面距離一個拳頭後度以上，很有可能就有骨盆前傾的狀況。

2.婦科疾病影響

有些女生明明不胖，但因為得了婦科疾病，而使小腹突出。像是生理期失調、經期紊亂或常常沒來，一定要去找醫師檢查一下。

▲▼小腹突出5原因 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲久坐不運動、吃飽飯喜歡癱坐的人，都容易使脂肪囤積在腹部。（圖／翻攝IG@dlwlrma）

3.久坐不運動

現代人生活型態改變，許多人平時不運動，上課、上班又久坐很少起來走動，求其一吃完飯就喜歡坐著休息，這樣的狀況下脂肪就會非常容易囤積在腹部、大腿根部等處，還容易有水腫狀況。如果再加上飲食習慣偏差，攝取過多高油脂、高熱量食物或甜食、含糖飲料，更會使脂肪都囤積在腹部，形成腰間肥肉。

▲▼小腹突出5原因 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲體內濕氣重會影響消化、排便，還會有全身乏力、睡眠品質不好等症狀。（圖／翻攝IG@midoricoo）

4.脾虛濕氣重

從中醫理論來看，小腹突出是因為體內濕氣太重造成的，是標準的脾虛症狀。脾虛會使得腸胃缺乏動力，導致影響消化、排便不順暢和吸收能力，容易引起腸胃疾病，進而會有全身乏力、睡眠品質下降等問題。

5.排便不順暢

根據調查，台灣有將近7成的女性有便秘、排便不順的困擾，而排便不順會影響人體代謝廢物，更是減肥、維持體態的一大殺手。宿便一直堆積在體內，會導致小腹腫脹突出，且會讓肌膚變差、變得不易上妝，身體也會容易水腫。

►減肥最怕胸部縮水！掌握4個飲食秘訣　甩開肥油不瘦胸

►星・變美／凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

►使用168、52「輕斷食」沒效反而變胖？你可能犯了4個錯誤

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

瘦身, 減肥, 瘦腰, 瘦小腹, 大肚子, 小腹, 小腹婆, 小腹凸出, 原因
fashion.net

熱門文章

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

ET Fashion

推薦閱讀

網公認「讓人最不想交往」的3大星座！　雙子難捉摸、冠軍超極端

網公認「讓人最不想交往」的3大星座！　雙子難捉摸、冠軍超極端

新光三越南西店今天開打！百貨首波週年慶「優惠懶人包」一篇看懂

新光三越南西店今天開打！百貨首波週年慶「優惠懶人包」一篇看懂

星巴克「黑貓」戴南瓜面具、扮吸血鬼比去年更Ｑ！萬聖節系列此時開搶

星巴克「黑貓」戴南瓜面具、扮吸血鬼比去年更Ｑ！萬聖節系列此時開搶

最火熱專櫃洗面乳800元➔478元！超大咖名人也愛用　竟然還能卸妝 誰都約不動！天生邊緣人星座Top 3 　摩羯恐懼交友、冠軍無懸念 YSL單色眼影回歸「#5金屬紅棕色」網讚美到哭！還有限量唇蓋免費送 療癒是一段自我認識的旅程！勇敢接受不完美　才能找到方向學習修正 手機裡「藏最多秘密」星座Top 3！雙魚放不下回憶、冠軍很危險 挑染爆紅！兩款熱門「瀏海挑染範本」　短髮長髮都能駕馭 張藝興當「富察皇后」氣質壓過秦嵐！男扮女裝更美的7位明星

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面