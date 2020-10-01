明明很瘦但肚子大？「小腹突出」5原因　骨盆前傾還會粗大腿

▲明明不胖肚子卻很大的人，可能是因為5種原因導致小腹突出。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official）



編輯／Amanda

有些人明明也不胖，但小腹肉肉卻很多、很突出，穿起洋裝、高腰褲就容易被誤會孕婦，讓人好想發問「到底為何只胖肚子？」也有「小腹婆」困擾的 人，很有可能你也有以下5個容易導致肚子肥胖的壞習慣，快從今天開始改正，重回小蠻腰行列。

▲坐姿歪斜、常翹腳都會導致骨盆前傾，進而顯得小腹凸出。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official）



1.骨盆前傾



有些人因為腹部、臀部的肌肉力量太弱，而下背部和髖部肌肉過緊，造成腰椎弧度過大，或因為走路姿勢不對、常翹腳、坐姿歪斜等原因導致骨盆前傾，看起來就會顯得小腹突出，還會使大腿越來越粗壯。

不確定自己是否有骨盆前傾的狀況，可以腰背部貼牆站來測試，如果與牆面的距離是大約一個手掌的厚度以內，都算正常；但如果與牆面距離一個拳頭後度以上，很有可能就有骨盆前傾的狀況。

2.婦科疾病影響



有些女生明明不胖，但因為得了婦科疾病，而使小腹突出。像是生理期失調、經期紊亂或常常沒來，一定要去找醫師檢查一下。

▲久坐不運動、吃飽飯喜歡癱坐的人，都容易使脂肪囤積在腹部。（圖／翻攝IG@dlwlrma）

3.久坐不運動



現代人生活型態改變，許多人平時不運動，上課、上班又久坐很少起來走動，求其一吃完飯就喜歡坐著休息，這樣的狀況下脂肪就會非常容易囤積在腹部、大腿根部等處，還容易有水腫狀況。如果再加上飲食習慣偏差，攝取過多高油脂、高熱量食物或甜食、含糖飲料，更會使脂肪都囤積在腹部，形成腰間肥肉。

▲體內濕氣重會影響消化、排便，還會有全身乏力、睡眠品質不好等症狀。（圖／翻攝IG@midoricoo）



4.脾虛濕氣重



從中醫理論來看，小腹突出是因為體內濕氣太重造成的，是標準的脾虛症狀。脾虛會使得腸胃缺乏動力，導致影響消化、排便不順暢和吸收能力，容易引起腸胃疾病，進而會有全身乏力、睡眠品質下降等問題。

5.排便不順暢



根據調查，台灣有將近7成的女性有便秘、排便不順的困擾，而排便不順會影響人體代謝廢物，更是減肥、維持體態的一大殺手。宿便一直堆積在體內，會導致小腹腫脹突出，且會讓肌膚變差、變得不易上妝，身體也會容易水腫。

►減肥最怕胸部縮水！掌握4個飲食秘訣 甩開肥油不瘦胸



►星・變美／凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法



►使用168、52「輕斷食」沒效反而變胖？你可能犯了4個錯誤