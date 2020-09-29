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小仙女保養上線！郭雪芙：「把一件小事做好，也是一種充實」

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▲▼郭雪芙保養廣告上線　笑談美麗人生 。（圖／品牌提供）

▲郭雪芙將生活放慢，認真逗貓也是一種充實。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

有「帶貨女王」之稱的郭雪芙，與嬌蘭合作的最新保養廣告上線，品牌把她的心情融入影片，分享其實每個看似平凡的一天，都是無比燦爛美麗，只要認真踏實的過著，都能迎來下個高峰。如同雪芙再影片的開場白所說的：「美麗的人生，其實都是平凡的小日子累積起來的，把一件小事情做好、把每一天生活過好，好好吃飯、好好休息、認真逗貓，也是一種充實！」
▲▼郭雪芙保養廣告上線　笑談美麗人生 。（圖／品牌提供）

▲挑對適合自己的產品，保養絕對不能懶。

在雪芙平凡的小日子裡，貓咪是她生活中很重要的一部分，為了忠實還原她的日常，攝製團隊特別邀請貓界網紅們入鏡，展現雪芙與貓咪互動真實生活的一面。而美麗與健康也是雪芙每天最重視的一部分，其中嬌蘭的「皇家蜂王乳系列」就是她的美麗日常。

▲好膚質禁得起素顏考驗。

即將上映的新戲《因為我喜歡你》，她為了忠實詮釋跆拳道國手的角色，近乎素顏亮相，但仍然在鏡頭前保持透亮澎潤的完美膚質，靠的就是每天勤擦嬌蘭皇家蜂王乳系列，如同她在影片中所分享的：「一點一滴都不能偷懶」，只有這樣的認真用、努力擦，才能累積真正的美麗。

▲近日靠內外調理，瘦了一大圈。

除了外塗的保養，想養出有如仙女般美肌也可從飲食下手，她近來請營養師協助調整飲食，減少有調味料的食物，三餐以蔬食為主，每天水量也喝足2500cc，如果喝膩了可以加一些小黃瓜和檸檬在水裡，讓水更有風味，她加碼分享，有時早上喝還能幫助消水腫，能使身體變清爽。

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關鍵字：

郭雪芙, 嬌蘭, 廣告, 女星, 保養, 秘訣
fashion.net

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