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最近易怒又疲憊？3款「含鎂食物」多吃，幫助改善失眠

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▲▼3款「含鎂食物」多吃，改善失眠 。（圖／unsplash）

▲常生氣、身心疲憊，你可能是缺鎂。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

現代人生活忙碌，每天被工作、瑣事壓得喘不過氣來，根據研究顯示、過大壓力會消耗體內的鎂，缺鎂會使能量無法釋放，進而產生緊張、易怒等負面情緒。

▲▼3款「含鎂食物」多吃，改善失眠 。（圖／unsplash）

▲很多人常常一餐就一碗麵打發。

為了追求飲食方便，許多人選擇的食物，維生素和礦物質明顯不足，衛福部曾統計，國人的鎂攝取量只有建議量的六成，缺鎂會影響能量和血糖代謝，鎂也是體內血清素，和你的情緒、睡眠和意義息息相關，換句話說，攝取足夠的鎂，能對抗身體發炎，進而改善睡眠、壓力等問題。

▲▼3款「含鎂食物」多吃，改善失眠 。（圖／unsplash）

▲多吃堅果對健康頗有助益。

日常含鎂食物其實不難攝取，像是堅果、五穀雜糧和深綠色蔬菜都能幫助補充鎂，建議將白米改為糙米，或更換為五穀米飯，搭配深綠色蔬菜像是菠菜、甘藍菜、結球萵苣都很適合。除了以上項目，其他像是牛蒡，小麥胚芽、紫菜等，都能幫助大量補充缺乏的「鎂」，可說是好處多多。

牛蒡

每100公克含537毫克的鎂，它是很好的清血劑，幫助排除腎毒素。無論是清炒、加入沙拉，或是泡水煮菜都很不錯。

▲▼3款「含鎂食物」多吃，改善失眠 。（圖／unsplash）

小麥胚芽

每100公克含490毫克的鎂。小麥胚芽能補足全方位營養，更有超級食材之稱，能幫助提升免疫力、預防氧化，內含過氧化酶及一種含硒化合物，能保護大腦、同時促進兒童發育等功能。

▲▼3款「含鎂食物」多吃，改善失眠 。（圖／unsplash）

海苔、紫菜

每100公克含220毫克的鎂，富含多種必須胺基酸，容易被人體消化。除了含有高劑量的鎂，同時也能替體內補充碘，可補充甲狀腺不足。

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關鍵字：

, 食物, 補充, 睡眠, 壓力
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