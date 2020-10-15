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卡地亞CLASH珠寶剛柔並濟　混出個人亮眼風格

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▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲英國女星凱亞絲柯黛蘭莉歐戴CLASH DE CARTIER新款白K金小型款戒指，約70,000元。（圖／卡地亞提供，以下同）

時尚中心／台北報導

卡地亞（Cartier）打破傳統規則，打造有如矛盾對立綜合體的CLASH DE CARTIER系列珠寶，看似尖銳鋒利，但卻觸感細緻，而幾何線條俐落，卻饒富女人味。繼首發的黃K金與玫瑰金款式，今年再推白K金設計，叛逆型美人英國女星凱亞絲柯黛蘭莉歐（Kaya Scodelario）無論是單戴戒指，或混搭不同材質款式，都展露剛柔並濟的特色。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲凱亞絲柯黛蘭莉歐混搭白K金與黃K金材質CLASH DE CARTIER戒指與手環，相當出色。

CLASH DE CARTIER系列珠寶承襲卡地亞於30年代已使用的幾何設計，巧妙融合飾釘、圓珠、巴黎飾釘（Clous de Paris），激盪出時髦火花，除了外型吸引人，系出名門的做工也令人愛不釋手，飾釘穩固鑲嵌但能活動自如，讓光線穿梭其間，展現迷人光彩。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲CLASH DE CARTIER系列白K金手環（左）287,000元，白K金小型款戒指約70,000元。

完美關鍵在於卡地亞珠寶工坊構思出一套精巧機制，讓飾釘能相互連接且保持靈活，每一項組件都經過仔細拋光與組裝，其中的每道工序都需要專屬工具與絕妙工藝才能精準固定飾釘，展現力與美。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲CLASH DE CARTIER系列不同材質的戒指可單戴，亦可疊戴創造豐富層次。

今年卡地亞推出白K金材質的CLASH DE CARTIER珠寶，強調其銳利線條，卻又柔和優雅，女星凱亞絲柯黛蘭莉歐一身斜肩黑裝配上單個戒指秀個性美，再疊戴黃K金或玫瑰金的戒指與手環，創造豐富時的層次感，流露女神氣勢。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲徐睿知在《雖然是精神病但沒關係》中戴卡地亞CLASH DE CARTIER耳環展現氣勢。（圖／翻攝TVN）

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）
▲CLASH DE CARTIER系列玫瑰金大型款耳環，230,000元。

不僅戒指與手環容易搭配，CLASH DE CARTIER系列項鍊與耳環亦吸睛，南韓女星徐睿知在夯劇《雖然是精神病但沒關係》中，便以浪漫的白色鏤空洋裝，搭配CLASH DE CARTIER系列玫瑰金耳環，為柔美的穿搭增添龐克氣息，呼應她在戲裡的霸氣。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲CLASH DE CARTIER系列玫瑰金鑲鑽戒指中型款（左）260,000元，玫瑰金鑲鑽項鍊中型款192,000元。

未鑲鑽的CLASH DE CARTIER珠寶已充滿氣勢，卡地亞再為其增添耀眼光彩，以圓珠鑲鑽取代拱起的巴黎飾釘，成排的鑽石在戒指、耳環、項鍊與手環中央閃耀，為個性設計注入華麗感，滿足女性對美鑽的渴望，單戴已夠搶眼，當然還能與未鑲鑽或不同材質疊搭，顛覆既有框架表現自我，正是CLASH DE CARTIER迷人之處。

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關鍵字：

卡地亞, Cartier, CLASH DE CARTIER
fashion.net

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