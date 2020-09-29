最狂聯名開搶！ZEGNA X FEAR OF GOD「無性別」花紗灰每件都好看

▲今年最受矚目聯名 ZEGNA X FEAR OF GOD 登場，打破正統男裝與潮流界限。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

時尚與潮流越走越近已成趨勢，百年義大利精品男裝Ermenegildo Zegna（傑尼亞）破天荒與潮牌 FEAR OF GOD推出聯名系列，風格迥異的兩大品牌，在單品中注入統一風格，花紗灰、駱馬色讓人視覺療癒起來，更受到NBA最時尚球員的Dwyane Wade和其妻子Gabrielle Union穿著聯名出席《時代雜誌》活動，無疑是今年度最受矚目的聯名。

▲Zegna藝術總監Alessandro Sartori與Fear of God創始人Jerry Lorenzo（右）促成聯名，已於官方網站開賣。（圖／品牌提供）

透過Zegna藝術總監Alessandro Sartori與Fear of God創始人Jerry Lorenzo的攜手合作，迎來了此次限量聯名系列，Jerry Lorenzo提到「將美式高街潮流的新風格與傑尼亞傳承110年的工藝結合，打造一種只屬於我們獨特時尚的風格語言。」聯名系列除了秉持和諧統一的風格，採用花紗灰、駱馬色和灰褐色，在色彩上呈現中性之美，不分性別男女皆可演繹；西裝上衣採用無翻領設計，穿上就隨性簡約；搭配牛仔褲採用的寬鬆廓形設計，輕鬆打破潮流與正統男裝之間的界限。

▲（圖一）藝人Sunnee楊芸晴（左）與演員王鶴棣已搶先穿著； （圖二）前NBA著名球星Dwyane Wade和其夫人Gabrielle Union演繹聯名款登上《時代雜誌》活動 。（圖／品牌提供）

藝人Sunnee楊芸晴與演員王鶴棣也已搶先穿著，Sunnee以黑色純羊毛條紋夾克套裝演繹剛柔並濟的美感；王鶴棣則穿著黑色單排扣西裝套裝內搭奶油色廓形短袖T恤。除此之外，前NBA著名球星Dwyane Wade和其夫人Gabrielle Union穿著系列單品亮相《時代雜誌》2020年百大影響力人物（2020 TIME 100）活動，演繹不分性別的時尚感。

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