fb ig video ETtoday search mobile

亮・珠寶／賈靜雯藏的耳環出自名家之手　石上鳥、賈姬手環必收

>

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

擔任本屆金鐘獎頒獎人的賈靜雯，佩戴Tiffany Jean Schlumberger藍寶石鑽石耳環登台。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Tiffany & Co.將於10月中在台舉辦Jean Schlumberger 傳奇設計高級珠寶展，日前金鐘獎由擔任頒獎人的賈靜雯佩戴來台展出的耳環，揭露這位1956年加入Tiffany團隊的法國籍珠寶設計師，擅長將他對大自然的奇思妙想化為華美設計，特別鍾愛使用彩色寶石，他創作的石上鳥、金箔琺瑯手鐲、大克拉彩色寶石戒都是珠寶史的經典，此次珠寶展將可一睹Tiffany依他手稿再復刻作品的風采。

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany Jean Schlumberger扇形耳環，主鑽總重近7克拉。

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）
▲傳奇珠寶設計師JeanSchlumberger的作品深受台灣收藏家喜愛。

石上鳥
Tiffany紐約旗艦店鎮店之寶128.54克拉的Tiffany Diamond傳奇黃鑽，歷經3度變身，Jean Schlumberger參與了兩次，第一回是打造成Ribbon Rosette緞帶造型黃鑽項鍊，讓知名女星奧黛莉赫本於1961年宣傳電影《第凡內早餐》時佩戴；第二次變身成為石上鳥（Bird on A Rock）胸針，於1995年巴黎裝飾藝術美術館舉辦的Jean Schlumberger回顧展亮相，此後鳥兒鑲嵌於不同的彩寶之上，即將來台展出的是海水藍寶石上鳥胸針。

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）

▲奧黛麗赫本曾佩戴Tiffany Jean Schlumberger設計的Ribbon Rosette傳奇黃鑽鑽石項鍊宣傳電影。

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）
▲Jean Schlumberger讓Tiffany傳奇黃鑽再變身，設計了著名的石上鳥。

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）
▲Tiffany Jean Schlumberger海水藍寶石上鳥胸針將來台展出。

金箔琺瑯手鐲
Jean Schlumberger於手鐲重現19世紀Paillonné金箔琺瑯工藝，將琺瑯覆於黃金薄片上，如此一來光線便會穿透琺瑯層，反射在黃金薄片上，於是紅、藍或綠等飽和明亮色調結合金色線條更加閃耀，手鐲上方並以立體的金質幾何線條裝飾，高調設計深受名流喜愛，最有名的貴客是賈桂琳甘迺迪，因此被暱稱為「賈姬手環」。

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany Jean Schlumberger金箔琺瑯手鐲。

大克拉彩寶戒
從搶眼的戒台設計，一眼就能認出如糖果般的尖晶石、錳鋁榴石等大克拉彩色寶石戒指，是出自Jean Schlumberger的設計，優美的K金環圈線條以美鑽點綴葉片或花朵等的圖案，正是他所熱愛的彩寶與大自然主題的完美綜合體。

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）
▲Tiffany Jean Schlumberger彩色寶石戒指。

►金鐘･時尚／賈靜雯 6千萬Tiffany珠寶稱霸　可惜頭髮僵直藏耳環

►窄版疊戴超時髦！Tiffany T1戒指、Cartier細釘子手環　入門最剛好


 

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

Tiffany & Co., Tiffany, Jean Schlumberger
fashion.net

熱門文章

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

ET Fashion

推薦閱讀

永遠不嫌晚！74歲健美阿嬤4年減30公斤　穿上比基尼展現自信

永遠不嫌晚！74歲健美阿嬤4年減30公斤　穿上比基尼展現自信

網公認「讓人最不想交往」的3大星座！　雙子難捉摸、冠軍超極端

網公認「讓人最不想交往」的3大星座！　雙子難捉摸、冠軍超極端

12星座10月運勢！雙魚超旺、魔羯賺錢運直線成長

12星座10月運勢！雙魚超旺、魔羯賺錢運直線成長

巴黎時裝周／超驚喜！Jisoo在家連線現身　穿T恤當DIOR大秀導覽員 「最好的挽回是不糾纏 」　想要搶救愛情「5件事」千萬別做！ 張藝興當「富察皇后」氣質壓過秦嵐！男扮女裝更美的7位明星 買不起AirPods沒關係　五款造型「藍牙耳機」激發你的選擇障礙 日本網友討論「初次約會」3大渣男特點！　無故遲到快放生 最火熱專櫃洗面乳800元➔478元！超大咖名人也愛用　竟然還能卸妝 「黑白配」晉升氣質小仙女　單調兩色衣櫃也能穿出百變風格　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面