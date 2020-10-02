亮・珠寶／賈靜雯藏的耳環出自名家之手　石上鳥、賈姬手環必收

▲擔任本屆金鐘獎頒獎人的賈靜雯，佩戴Tiffany Jean Schlumberger藍寶石鑽石耳環登台。（圖／Tiffany提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

Tiffany & Co.將於10月中在台舉辦Jean Schlumberger 傳奇設計高級珠寶展，日前金鐘獎由擔任頒獎人的賈靜雯佩戴來台展出的耳環，揭露這位1956年加入Tiffany團隊的法國籍珠寶設計師，擅長將他對大自然的奇思妙想化為華美設計，特別鍾愛使用彩色寶石，他創作的石上鳥、金箔琺瑯手鐲、大克拉彩色寶石戒都是珠寶史的經典，此次珠寶展將可一睹Tiffany依他手稿再復刻作品的風采。

▲Tiffany Jean Schlumberger扇形耳環，主鑽總重近7克拉。



▲傳奇珠寶設計師JeanSchlumberger的作品深受台灣收藏家喜愛。



石上鳥

Tiffany紐約旗艦店鎮店之寶128.54克拉的Tiffany Diamond傳奇黃鑽，歷經3度變身，Jean Schlumberger參與了兩次，第一回是打造成Ribbon Rosette緞帶造型黃鑽項鍊，讓知名女星奧黛莉赫本於1961年宣傳電影《第凡內早餐》時佩戴；第二次變身成為石上鳥（Bird on A Rock）胸針，於1995年巴黎裝飾藝術美術館舉辦的Jean Schlumberger回顧展亮相，此後鳥兒鑲嵌於不同的彩寶之上，即將來台展出的是海水藍寶石上鳥胸針。

▲奧黛麗赫本曾佩戴Tiffany Jean Schlumberger設計的Ribbon Rosette傳奇黃鑽鑽石項鍊宣傳電影。



▲Jean Schlumberger讓Tiffany傳奇黃鑽再變身，設計了著名的石上鳥。



▲Tiffany Jean Schlumberger海水藍寶石上鳥胸針將來台展出。



金箔琺瑯手鐲

Jean Schlumberger於手鐲重現19世紀Paillonné金箔琺瑯工藝，將琺瑯覆於黃金薄片上，如此一來光線便會穿透琺瑯層，反射在黃金薄片上，於是紅、藍或綠等飽和明亮色調結合金色線條更加閃耀，手鐲上方並以立體的金質幾何線條裝飾，高調設計深受名流喜愛，最有名的貴客是賈桂琳甘迺迪，因此被暱稱為「賈姬手環」。

▲Tiffany Jean Schlumberger金箔琺瑯手鐲。

大克拉彩寶戒

從搶眼的戒台設計，一眼就能認出如糖果般的尖晶石、錳鋁榴石等大克拉彩色寶石戒指，是出自Jean Schlumberger的設計，優美的K金環圈線條以美鑽點綴葉片或花朵等的圖案，正是他所熱愛的彩寶與大自然主題的完美綜合體。



▲Tiffany Jean Schlumberger彩色寶石戒指。

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