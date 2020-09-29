周杰倫少喝珍奶怕變肥大叔　站台TUDOR喊要繼續自導自演

▲久未公開亮相的周杰倫，出席TUDOR ROYAL系列發表會。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

TUDOR（帝舵表）今舉辦ROYAL系列腕錶發表會，久未公開露面的代言人周杰倫現身站台，他不接受媒體訪問，僅接受主持人提問，笑稱：「還好最近珍珠奶茶喝比較少，拍（形象）照還可修片，記者會是無法修圖的。」言談之間很在意變老變醜，透露未來要保持多拍打戲，尤其想自導自演，特別是今年首次替TUDOR拍商業廣告，讓他拍上癮了。

▲周杰倫自嘲最近珍珠奶茶喝得少，不怕上鏡頭。（圖／記者湯興漢攝）



▲周杰倫認為TUDOR TOYAL腕錶能靜能動。（圖／記者湯興漢攝）



周杰倫代言的TUDOR ROYAL系列腕錶是近期的穿搭新歡，他認為此錶「能靜能動」、「能文能武」，他透露買錶第一考量是價格，接下來考慮外觀，他說：「我一直喜歡亮麗又不失典雅的腕錶，兩者兼具要百搭。」他表示若總廠邀他設計腕錶，他想打造有蒸氣龐克感的古銅時計。

▲周杰倫今天戴TUDOR ROYAL 41mm藍色面盤鋼錶帶款，73,500元。

而TUDOR以＃BornToDare（天生敢為）為品牌精神，周杰倫認為只要有太多恐懼就不敢往前，例如想當好萊塢導演，但怕英文太爛無法溝通就無法邁開步伐，主持人順勢稱讚他近來英文進步不少，IG不少發文都是全英文書寫，他自爆：「有些是老婆幫忙翻譯嘛！」

▲白色珍珠母貝面盤時標鑲鑽的TUDOR ROYAL 28mm黃金鋼錶帶款，125,000元。



▲TUDOR ROYAL 34mm鋼錶帶銀色錶面款（左）70,000元，黑色面盤鑲鑽的ROYAL 34mm黃金鋼錶帶款123,500元。

今周杰倫戴的TUDOR ROYAL系列腕錶，為錶徑41mm的藍色面盤鋼錶帶款，另有錶徑38mm、34mm與28mm共4種尺寸，均配備與錶殼一體成形的五鍊節錶帶，錶圈坑紋設計亦是一大特色，男、女均可從中尋得心儀的面盤顏色款式；同集團的兄弟牌勞力士（Rolex）今年則主打水鬼Submariner系列，而新一代的Oyster Perpetual腕錶的糖果色面盤也引起錶迷熱議，積極搶攻男女錶市場。

▲勞力士Oyster Perpetual Submariner全新設計的錶殼及錶帶，搭載3200型系列機芯，268,000元。（圖／勞力士提供，以下同）

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