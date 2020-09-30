fb ig video ETtoday search mobile

網公認「讓人最不想交往」的3大星座！　雙子難捉摸、冠軍超極端

>

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

▲網公認「讓人最不想交往」的3大星座 。（圖／翻攝自unsplash，以下同）

編輯／Ann

戀愛是一種選擇，至於要和怎樣的另一半交往也沒有標準答案，但是從星座角度來觀察，就會發現身邊的朋友在擇偶時會巧妙避開這些星座，若你總是萬年單身，以下「讓人最不想交往」的3大星座，看看自己上榜了沒？

Top 3 牡羊座

牡羊座天性就屬於三分鐘熱度，對於感情也不例外，來匆匆去也匆匆，所以這樣的致命傷讓他們在交友過程中，無意間被列為黑名單「拒絕往來戶」，一方面也是因為牡羊隔層紗的性格，讓人即使靠近也猜不透，只有他們自己清楚喜怒哀樂。所以牡羊要脫離單身絕對會比別人辛苦很多，若是使出真心誠意來打動對方，一切才有回轉餘地。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 雙子座

雙子座最讓人抗拒的因素就是說變就變的個性，上秒還很炙熱，下秒就可能冷冰冰，往往讓另一半覺得受傷，而且雙子是相當重情義的星座，所以絕對別想取代朋友在他們心中的地位，與其當雙子的戀人，還不如退回朋友關係比較舒服，這也是百變雙子「讓人最不想交往」的主因。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 1 處女座

處女座上榜實在不意外，因為性格上過於吹毛求疵，讓人即便戀愛壓力還是不小，並且處女的嚴格體現在很多地方，他們會期許自己和另一半都能越來越好，無意間為感情添加了太多束縛，就算是日常生活也會要求這個、要求那個，只能說處女的愛實在是太極端了，單身更快樂。

►手機裡「藏最多秘密」星座Top 3！雙魚放不下回憶、冠軍很危險

►誰都約不動！天生邊緣人星座Top 3 　摩羯恐懼交友、冠軍無懸念

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

星座, 運勢, 牡羊座, 雙子座, 處女座, 愛情, 單身
fashion.net

熱門文章

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

ET Fashion

推薦閱讀

無限量爽吃各國料理才682元！饕客激推Prime等級牛排　板橋凱撒飯店爆划算

無限量爽吃各國料理才682元！饕客激推Prime等級牛排　板橋凱撒飯店爆划算

金鐘･時尚／賈靜雯 6千萬Tiffany珠寶稱霸　可惜頭髮僵直藏耳環

金鐘･時尚／賈靜雯 6千萬Tiffany珠寶稱霸　可惜頭髮僵直藏耳環

張藝興當「富察皇后」氣質壓過秦嵐！男扮女裝更美的7位明星

張藝興當「富察皇后」氣質壓過秦嵐！男扮女裝更美的7位明星

網公認「讓人最不想交往」的3大星座！　雙子難捉摸、冠軍超極端 全台最大無印良品搶先逛！　連蔬果都賣、居家空間現場「客製化」 金鐘・紅毯／柯佳嬿落第二！「5美」出爐超狂深V大集合 夏綠蒂公主穿860元Zara迎賓　凱特一身藍配親子裝 小S大女兒許曦文超齡造型美翻！「捲髮紅唇」姐妹合體氣場難擋 李棟旭「牛奶腹肌」太誘人！新劇未開播先撒糖，粉絲直呼：噴鼻血 全台涼麵排行榜TOP 10！嘉義的加白醋、24小時營業名店必吃

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面