網公認「讓人最不想交往」的3大星座！　雙子難捉摸、冠軍超極端

▲網公認「讓人最不想交往」的3大星座 。（圖／翻攝自unsplash，以下同）

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戀愛是一種選擇，至於要和怎樣的另一半交往也沒有標準答案，但是從星座角度來觀察，就會發現身邊的朋友在擇偶時會巧妙避開這些星座，若你總是萬年單身，以下「讓人最不想交往」的3大星座，看看自己上榜了沒？

Top 3 牡羊座

牡羊座天性就屬於三分鐘熱度，對於感情也不例外，來匆匆去也匆匆，所以這樣的致命傷讓他們在交友過程中，無意間被列為黑名單「拒絕往來戶」，一方面也是因為牡羊隔層紗的性格，讓人即使靠近也猜不透，只有他們自己清楚喜怒哀樂。所以牡羊要脫離單身絕對會比別人辛苦很多，若是使出真心誠意來打動對方，一切才有回轉餘地。

Top 2 雙子座

雙子座最讓人抗拒的因素就是說變就變的個性，上秒還很炙熱，下秒就可能冷冰冰，往往讓另一半覺得受傷，而且雙子是相當重情義的星座，所以絕對別想取代朋友在他們心中的地位，與其當雙子的戀人，還不如退回朋友關係比較舒服，這也是百變雙子「讓人最不想交往」的主因。

Top 1 處女座

處女座上榜實在不意外，因為性格上過於吹毛求疵，讓人即便戀愛壓力還是不小，並且處女的嚴格體現在很多地方，他們會期許自己和另一半都能越來越好，無意間為感情添加了太多束縛，就算是日常生活也會要求這個、要求那個，只能說處女的愛實在是太極端了，單身更快樂。

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