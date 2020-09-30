韓妞人人必備的「神級B5精華」登台！超強保濕力每6秒賣出一罐

▲近年來保養掀起一波「維他命B5」熱潮，保濕同時還兼具修護功效。(圖／翻攝IG@yubi_190)

記者張毓容／綜合報導

現代人由於環境污染、生活、工作壓力等因素，導致肌膚時常出現乾燥、粗糙、脫皮、保養品無法吸收等不穩定的症狀，加上換季時刻氣溫變化大和長時間戴口罩，肌膚更容易有乾癢、泛紅等問題。這些症狀皆源自於肌膚角質層受損，進而導致水分流失、引起敏弱狀態等問題。

而說到保濕，近幾年最夯的成分除了大家耳熟能詳的玻尿酸外，許多皮膚科醫師、保養專家都大推「維他命B5」。漫雲思境診所院長、皮膚專科高珮菡醫師就表示，維他命B5與玻尿酸都擁有良好的保濕跟滲透力，能有效幫助肌膚保濕，而維他命B5還同時具有修護皮膚屏障的功效，不僅適合敏弱肌使用，醫美術後也適用。

▲AHC 瞬效保濕B5微導玻尿酸精華，30ml，NT$1,000。



在韓國，有一款超過5000家醫美診所指定使用、每6秒就賣出一罐的神級保濕精華，就是來自以「神仙水」出名的AHC「瞬效保濕B5玻尿酸精華液」。今年AHC更將這韓妞幾乎人手一瓶的保濕精華從成分、科技上再升級，不僅將維他命B5提高到兩倍濃度，純度也提升到98%，不僅能提升肌膚保水度，也能降低敏感不適的可能。

全新升級版AHC瞬效保濕B5微導玻尿酸精華，運用高純度98%維他命B5搭配醫美等級純度95%的玻尿酸，添加7種舒緩親膚植物萃取複方，更導入醫美技術「微導活膚科技」，不僅質地輕盈好吸收，更能幫助保濕力滲透至肌膚底層。就連包裝都從滴管改成按壓瓶身，更好控制用量，也降低產品與空氣接觸機會。

▲AHC 瞬效保濕B5微導安瓶面膜，22ml X 5，NT$600。



除了瞬效保濕B5微導玻尿酸精華，AHC「瞬效保濕B5微導系列」也一併全面升級，包含潔顏乳、化妝水、乳液、活膚霜和安瓶面膜，全都奢華加倍200%維他命B5成分。尤其「微導安瓶面膜」一張面膜即含有滿滿一瓶安瓶精華，不管是日常保濕或需要急救時，一敷立即讓肌膚回到保濕、澎潤狀態。

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▲ASéFFF 超滲透肌底修護保濕精華，30ml，NT$1,580。



來自日本、專為敏弱肌研發的保養品牌ASéFFF，自今年6月引進台灣後大受歡迎，尤其是熱銷第一的高濃度水感美容液「超滲透肌底修護保濕精華」，添加「神經醯胺」與「維生素原B5」兩大黃金關鍵成份，可迅速補水、幫助修護肌膚，且吸收快速、不粘膩，熱賣到被稱為「日本國民精華」。

▲理膚寶水多容安舒緩保濕修護精華，20ml，NT$1,280。



理膚寶水多容安系列在網上擁有高人氣，是許多敏感肌、醫美術後保養的必備愛用品。今年理膚寶水全新推出「安心霜」重量級姐妹新品—「安心小藍瓶」水多容安舒緩保濕修護精華，是針對一般膚質、敏感與極敏感性肌膚特別設計全方位舒敏與穩定膚況的高濃度神經胜肽精華。

以三倍極高純濃度「神經胜肽」强化舒緩和修護肌膚，通過多元敏感性肌膚臨床實證，能有效舒緩、修護並持續長效保濕，强化肌膚防禦力與舒緩敏感不適，同時不含香精、酒精、Paraben類防腐劑，將致敏可能性盡可能降低。



▲DR.WU 10%菸鹼醯胺B5舒緩精華，15ml，NT$1,000。



嚴選高效成分，打造高效能、高純度、高濃度的DR.WU實驗室精華系列，擁有安瓶級高效護膚力，其中「10%菸鹼醯胺B5舒緩精華」富含維他命原B5，能為肌膚快速補充水分，搭配菸鹼醯胺，減少肌表水分散失，提高肌膚含水量，並在肌表形成保護膜，幫助肌膚抵禦外在刺激，敏弱肌也適用，全面幫肌膚緩解乾癢不適。

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