買遍全世界最殺回饋！新光三越週年慶10／1開跑　化妝品滿2000元就送200元

▲百貨10月1日推出週年慶活動。（影／品牌提供）



記者李薇／台北報導

有「百貨風向球」之稱的新光三越台北南西店在10月1日開打，連著新光三越其他5店桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店、高雄三多店一起登場；以往過去都是滿5000元送500元，今年度大幅度調降，化妝品單筆滿2,000元送200元、全館單筆3,000元送300元，而且新光三越會員首七日獨享名品、大家電、法雅客、[i]Store單筆滿10,000元送1,000元，重點是回饋禮券1秒入APP，免排隊，下一筆就可以立刻折抵，超級方便。

▲百貨一年一度的週年慶活動。（圖／品牌提供）



每年週年慶化妝品一定都是主要重頭戲，這次新光三越首波六店也引進多款獨家限定特惠組，包括SK-ll PITERA 精華體驗組、KIEHL’S 金盞花人氣明星組、迪奧超能量入門組、THREE 肌能潔淨獨家限定組全部都是限量組合，部分更是百貨獨家，賣完就不會再追加。

▲迪奧超能量入門組，推薦價6,840元。（圖／品牌提供）

▲KIEHL’S 金盞花人氣明星組，價值4840元、特價3,420元，7折。（圖／品牌提供）

▲SK-ll PITERA 精華體驗組，推薦價2,610元。（圖／品牌提供）

▲THREE 肌能潔淨獨家限定組，價值5,825元、 特價4,095元，7折。（圖／品牌提供）

▲L’OCCITANE 甜心櫻花經典組，價值2,160元、特價1,600元，74折。（圖／品牌提供）

▲MAKE UP FOREVER ULTRAHD HD超化無暇粉底液，價值2,000元、特價1,530元，76折。（圖／品牌提供）

除了化妝品必買之外，新光三越更是引進賣到缺貨的限量款，還有市場暢銷熱賣的單品，包括Apple Watch S6、dyson九月全新上市Digital Slim Extra無線吸塵器，市場暢銷熱賣的無線筋膜按摩槍、Converse 70S奶茶色帆布鞋、NIKE RYZ 365鋸齒鞋、亞洲限定限量ALLSAINTS Bailey簡約騎士皮夾克等。

▲Ino 小捶頂級按摩槍，售價4990元。（圖／品牌提供）

▲PHILIPS 健康氣炸鍋 XL黑色尊爵款黑，原價15288元、特價7,490元（買即贈煎烤盤＋烘烤鍋）。（圖／品牌提供）

▲CONVERSE RUN STAR HIKE Chuck 70 奶茶色，推薦價2,680元（高筒）新光三越獨家。（圖／品牌提供）

另外，針對新制上路，新光三越也貼心準備了小朋友的汽車座椅，包括RECARO、CHICCO、JOIE、MAXI-COSI等汽座，全部都是新品上市，單價破萬元，跟著全館單筆滿3000元送300元最划算。

▲CHICCO Seat 4 0-12歲成長型汽座，原價17,900元、推薦價12,900元。（圖／品牌提供）

▲MAXI-COSI Axissfix Plus 0-4歲全方位汽座，推薦價19,900元（買即贈杯架）。（圖／品牌提供）

▲JOIE i-Spin 360 0-4歲全方位汽座，原價19800元、推薦價14,800元。（圖／品牌提供）

同步實體週年慶，新光三越APP也在10月1日上午10點起開搶，超過百款美妝、家用、潮流單品、超市箱購等超值好康，天天都有新貨可搶，10/1的品木宣言靈芝水、10/2雅詩蘭黛全方位修護能量組、10/6法雅客GoPro Hero 9 Black等等，都可以利用線上搶購，再到店輕鬆取貨，線上購物還能同享週年慶滿千送百禮券回饋。

▲ORIGINS 年度狂粉組—來一手靈芝水 特價2,925元 價值5,400元，54折。（圖／品牌提供）

▲法雅客 GoPro Hero 9 Black 推薦價16,800元，新品上市／限量。（圖／品牌提供）



▲超可愛的寶可夢便當盒。（圖／品牌提供）

另外，這次也與寶可夢聯名推出新光三越獨家聯名好禮，共計有超過40款可以選擇，包括體重機、珪藻土地墊、充電盤、造型便當盒、直傘、方形玻璃保鮮盒等等，絕對引爆寶可夢迷的收藏魂。

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