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身邊總是沒有好桃花　妳是否很容易遇到恐怖情人或渣男？

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文／柯夢波丹　圖／黃金克林姆塔羅

有些人常困惑自己為何都遇不到好對象，但這或許只是需要稍微調整自己交友方式，但有的人卻令身邊親朋好友提心吊膽，因為完全分辨不出什麼是恐怖情人或渣男，現在我們就來測看看妳到底容不容易遇到恐怖情人！

首先直覺選張牌（可複選）

▲黃金克林姆塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

選好了嗎？我們來看解答吧！

1.星星
心靈契合但不切實際

▲黃金克林姆塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

選到星星牌的妳，並不太會遇到所謂的恐怖情人，頂多遇到感覺心靈契合，但在實際生活層面相處起來，感覺有點落差的對象，但這都是可在調整的容許範圍內，只是在共同生活上需要多點明確的方向，而不是落於只是高談闊落的狀態，這都是需要時間耐心慢慢磨和。

星星牌代表著妳重視關係中感覺，那種過於實際的生活相處，有時讓妳對感情容易心生厭倦，因此較容易遇到模糊不清的曖昧關係，或是一時沒搞清楚對方的關係狀況，而陷入有點執著的迷戀，有時選到這張牌卡，也須留意是否不小心就踏入多角關係之中。

2.高塔
覺得哪裡怪怪，發現時感到天崩地裂

▲黃金克林姆塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

高塔牌代表著關係中的相處一直覺得哪裡不對勁，有時妳不知道該從何提起，因為這樣的感受很難用言語描述，選到這張牌卡，是該注意是否遇到了渣男或是恐怖情人！另一個狀況是，他或許不是什麼渣男、恐怖情人，但卻有隱瞞著妳事情，等到有天發現時，讓妳對他原本的形象瞬間倒塌。

高塔牌意謂著妳在關係中即將面臨或正在經歷較巨大的挑戰，可能是相處上的瓶頸、一直無法溝通的某個點，讓彼此的相處上，無法再用過去的方式來面對，這也代表你們是需要極大的調整，才有辦法順利地走下去。

3.世界
很難遇到爛人

▲黃金克林姆塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

以妳對談戀愛、經營感情的標準，是很難遇到不好的對象，頂多對方的某些點讓妳還不夠滿意；在關係中，妳的感情都讓身邊的親朋好友祝福著，一旦認真談感情，都是朝著穩定方向前進，與成家立業的目標相關，對方也是如此，只是因為相處上太容易琢磨在生活的小事，有時會缺乏一些情趣。

世界牌代表著關係中不只是談情說愛的層面，也會渴望朝著與『家』有關的方向前進，這樣的關係有時會少了一些新鮮感，但當彼此願意培養共同的興趣和夢想，關係會愈來愈深厚，不會因為一些小爭吵而破裂。

4.惡魔
太難滿足而感到不幸福

▲黃金克林姆塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

惡魔牌是一張慾望很難滿足的牌卡，例如關係中可能其中一方扮演經濟的角色，而另一方付出情慾；或是其中一方的控制欲太強，而總是要另一方方來滿足那個填補不完的情緒問題，妳選到這張牌時，可能你們其中一方是屬於某種恐怖情人，或不想為自己情緒、慾望負責任的情人。

關係如果是建立在條件的交換上時，很容易會有比較和失衡，惡魔牌也須留意，是否用地下戀情的方式來談感情，而這也是一種在自我價值上的失衡；另一個牌意是，你們其中一方可能會用情慾的方式，來得到愛與被在乎的感受，但當過於琢磨在肉體上時，關係的深度就容易停滯。

5.倒吊人
換位思考才能同理彼此

▲黃金克林姆塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

圖中的人處於倒吊的狀態，正提醒著妳在關係中，並不是容易遇到不好的對象，而是需要懂得換位思考，例如不是一昧的犧牲就認為對方會改變，反而養成對方沒為自己努力的狀況；或是偶爾妳需要站在他的角度來思考，才能夠了解彼此在看同件事情的不同觀點。

有時倒吊人會覺得在關係中是被犧牲的一方，但卻忽略了當妳把每件事都做好時，在潛意識中也抹滅對方成長與建立自信的機會，那麼這個人就有可能變成了渣男。或是會遇到與之前對象藕斷絲連的狀況，但這是基於在關係中失去了信心和耐性，需彼此好好溝通才能調整。

就是不想遷就任何人，樂當邊緣人4大星座有妳嗎？水瓶座、雙子座上榜真的不意外！

誒，妳有好好照顧自己嗎？抽張塔羅牌教妳如何調整自己現在的狀態～拋掉焦慮、離開情緒勒索這樣做就可以！

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 塔羅, 運勢, 黃金克林姆塔羅
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