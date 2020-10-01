fb ig video ETtoday search mobile

最火熱專櫃洗面乳800元➔478元！超大咖名人也愛用　竟然還能卸妝

>

記者李薇／綜合報導

洗臉是每個人每天都會做的事情，也是保養最重要的第一步，要如何正確的洗臉非常重要，要先將洗面乳擠在手心，然後搓揉出細緻的泡沫，再往臉上塗抹，才可以讓肌膚潔淨不受傷害；購物網站「Her和她」推出肌膚哲理三合一洗面乳，用起來泡泡超級綿密，洗臉就像是做SPA一樣舒服。

 ▲Her肌膚哲理三合一洗面乳。（圖／Her）

▲Philosophy肌膚哲理三合一洗面乳，240ml，原價800元，特價478元。點我購買。

肌膚哲理三合一洗面乳受到很多部落客、網紅的喜愛，因為質地就像乳液般，強調卸妝、清潔、調理三合一，簡單搓一搓就可以帶出綿密的泡沫，非常細緻，可以輕鬆帶走臉上的髒污，淡彩可以一起卸除，加上保濕效果，讓肌膚洗後滑嫩透亮。

 ▲肌膚哲理,philosophy,保養,洗臉。（圖／IG）

▲超受到歡迎的三合一洗面乳。（圖／cutety_corner IG）

不只是清潔能力受到肯定，成分也很厲害，含有12種天然植物的精油，植萃的味道非常療癒，讓洗臉成為療癒的過程，相當舒服，全膚質都可以使用，不用太擔心肌膚敏感問題。

肌膚哲理的好用不只是粉絲喜愛，也是美國知名主持人歐普拉的最愛，連已故的「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）都相當愛用，有如此大咖的支持者，足見這瓶洗面乳的功力，一定要入手。

▲肌膚哲理,philosophy,保養,洗臉。（圖／IG） 

▲使用起來非常滑順，洗出透亮肌。（圖／cutety_corner IG）

購物網站「Her和她」推出肌膚哲理三合一洗面乳，原價800元、特價478元，直殺6折實在太優惠，只要加入會員還可以獲得50元購物金，滿額再享免運，10月1日至10月8日並舉辦會員周，多款經典保養繼出超級特價，是專屬於Her會員的超級福利，一定要把握。

▼▼點圖超划算▼▼

▲Her肌膚哲理三合一洗面乳。（圖／Her）

▲Philosophy肌膚哲理三合一洗面乳，240ml，原價800元，特價478元。點我購買。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

肌膚哲理, philosophy, 保養, 洗臉
fashion.net

熱門文章

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

ET Fashion

推薦閱讀

網公認「讓人最不想交往」的3大星座！　雙子難捉摸、冠軍超極端

網公認「讓人最不想交往」的3大星座！　雙子難捉摸、冠軍超極端

星巴克「黑貓」戴南瓜面具、扮吸血鬼比去年更Ｑ！萬聖節系列此時開搶

星巴克「黑貓」戴南瓜面具、扮吸血鬼比去年更Ｑ！萬聖節系列此時開搶

YSL單色眼影回歸「#5金屬紅棕色」網讚美到哭！還有限量唇蓋免費送

YSL單色眼影回歸「#5金屬紅棕色」網讚美到哭！還有限量唇蓋免費送

療癒是一段自我認識的旅程！勇敢接受不完美　才能找到方向學習修正 挑染爆紅！兩款熱門「瀏海挑染範本」　短髮長髮都能駕馭 誰都約不動！天生邊緣人星座Top 3 　摩羯恐懼交友、冠軍無懸念 手機裡「藏最多秘密」星座Top 3！雙魚放不下回憶、冠軍很危險 張藝興當「富察皇后」氣質壓過秦嵐！男扮女裝更美的7位明星 皮卡丘爬滿LONGCHAMP經典包Q爆！玩家角色還可免費背上虛擬版本 全台最大無印良品搶先逛！　連蔬果都賣、居家空間現場「客製化」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面