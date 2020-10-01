最火熱專櫃洗面乳800元➔478元！超大咖名人也愛用　竟然還能卸妝

記者李薇／綜合報導

洗臉是每個人每天都會做的事情，也是保養最重要的第一步，要如何正確的洗臉非常重要，要先將洗面乳擠在手心，然後搓揉出細緻的泡沫，再往臉上塗抹，才可以讓肌膚潔淨不受傷害；購物網站「Her和她」推出肌膚哲理三合一洗面乳，用起來泡泡超級綿密，洗臉就像是做SPA一樣舒服。

▲Philosophy肌膚哲理三合一洗面乳，240ml，原價800元，特價478元。點我購買。

肌膚哲理三合一洗面乳受到很多部落客、網紅的喜愛，因為質地就像乳液般，強調卸妝、清潔、調理三合一，簡單搓一搓就可以帶出綿密的泡沫，非常細緻，可以輕鬆帶走臉上的髒污，淡彩可以一起卸除，加上保濕效果，讓肌膚洗後滑嫩透亮。

▲超受到歡迎的三合一洗面乳。（圖／cutety_corner IG）

不只是清潔能力受到肯定，成分也很厲害，含有12種天然植物的精油，植萃的味道非常療癒，讓洗臉成為療癒的過程，相當舒服，全膚質都可以使用，不用太擔心肌膚敏感問題。

肌膚哲理的好用不只是粉絲喜愛，也是美國知名主持人歐普拉的最愛，連已故的「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）都相當愛用，有如此大咖的支持者，足見這瓶洗面乳的功力，一定要入手。

▲使用起來非常滑順，洗出透亮肌。（圖／cutety_corner IG）

購物網站「Her和她」推出肌膚哲理三合一洗面乳，原價800元、特價478元，直殺6折實在太優惠，只要加入會員還可以獲得50元購物金，滿額再享免運，10月1日至10月8日並舉辦會員周，多款經典保養繼出超級特價，是專屬於Her會員的超級福利，一定要把握。

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