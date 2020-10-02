痘痘肌必收！Dcard狂推15款「卸妝水」　搭配一招還能代謝淺層粉刺

文／柯夢波丹 圖／各品牌

天氣溼熱黏膩最害怕卸妝時產品挑選或是使用不當，而造成粉刺痘痘狂長，尤其是敏感性痘痘肌在夏天本就更容易泛紅癢癢，因此卸妝產品更是要好好挑選呀！

而這次柯夢特別為妳熱蒐2020 PTT、Dcard狂推痘痘肌必收卸妝水推薦清單，另外還告訴妳如何正確使用卸妝水的3個know how，快點認真筆記～照著做準沒錯！

▲（圖／RunPhotoGetty-Images）



1.如何正確地使用卸妝水？



卸妝水的質地清爽，在所有卸妝產品中對肌膚的傷害及負擔最小，也比較不容易因為乳化不完全造成毛孔阻塞形成粉刺，是適合所有肌膚的卸妝產品，不論是沙漠乾荒肌還是超級大油田，甚至連敏感性肌膚也都能一一降伏。

就算是種睫毛的女孩也不用擔心會因卸妝產品的挑選不當而造成種好的睫毛狂掉！而且使用方式也非常簡單只需再用卸妝水浸濕棉片，在臉上沿著肌膚紋理由內向外輕輕擦拭，就能將殘妝卸除的超級乾淨！

▲（圖／RUNSTUDIO-Getty Images）



2.保濕卸妝水的妙用



卸妝水除了能夠在不刺激肌膚的情況下完整的清潔殘妝外，其實還有一妙用，就是幫助代謝肌膚表面的淺層粉刺，只要在卸妝時通過臉部按摩就能輕鬆辦到。

建議可在二次清潔後以熱毛巾敷臉，先幫助毛孔打開，接著用沾取卸妝水的化妝棉濕敷在鼻頭或下巴易長粉刺處，三分鐘後將化妝棉取起，以指腹畫圓按摩，即可幫助清除秒面的粉刺，最後再以洗面乳洗淨肌膚即可。

▲（圖／Dmitry Ageev-Getty Images）



3.卸妝水使用注意



通常使用卸妝水卸妝時都會搭配化妝棉，協助將殘妝清除的更乾淨，但要注意在卸除的過程中，切勿將沾了卸妝水的化妝棉，反覆的擦拭同一部位，因為這樣反而更會將殘妝加壓到肌膚角質內。

而過度摩擦到肌膚，容易造成色素沉澱及細紋的生長，因此請記得卸妝時動作要輕柔，並且確認只要化妝棉上已沾取到殘妝便要更換新的，直至化妝棉上沒有任何髒汙，才表示妝有完全的卸除乾淨。

#香奈兒 奢華金燦高機能卸妝水，125ml，NT$3,350





清爽的水感質地可細緻去除臉部與眼部彩妝。充滿活力，兼具溫和功效，讓肌膚倍感潔淨，享受奢華體驗。微感應粒子可吸附所有殘留的彩妝與汙染物質，協助潔淨肌膚。完美保濕，撫平柔嫩，肌膚驚豔亮澤，煥然一新，透出璀璨光澤。

#巴黎萊雅 三合一卸妝潔顏水 P助與粉紅兔兔限定版，400ml，NT$480





此次卡娜赫拉的小動物聯名款特別設計粉紅、粉藍、深藍三款瓶身，由超人氣的P助與粉紅兔兔拿著Q版卸妝水大展萌力、可愛擺拍！

全系列擁有突破性的磁力導出卸妝科技，能完美吸附濃妝、髒污，並採敏感肌適用配方，皆不含酒精、香精、paraben類防腐劑成分，溫和親膚、徹底卸淨，接睫毛也可用！更注入富含礦物質的高山泉水，深層清潔同時肌膚水潤Q彈，清潔、卸妝、保養三效合一，厚重濃妝、防水型彩妝一抹即淨，深層極淨型更可輕鬆卸除眼妝、唇妝，創造水感卸妝新體驗！

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高科技研發設計，結合卸妝、清潔及保養之潔膚水成為現代忙碌女性的最佳首選，多效合一，潔膚同時舒緩肌膚，一次解決全臉底妝、眼唇彩妝及髒汙，一抹即卸，維持肌膚柔滑觸感及上妝整天後的保水度。

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其擁有精華般的質地，能溫和卸除殘妝並達到保濕效果，打破傳統卸妝水帶給人臉部緊繃乾燥的卸妝感受，內含天然檸檬香蜂草成份，能舒緩肌膚並同時注入滿滿保濕精華，使卸後肌膚舒適水嫩不乾澀，同時百里香精華高效卸妝力，可卸除依附在臉上的髒污、防曬、妝，讓肌膚毛孔卸後自在呼吸，完全清爽不黏膩，其淡淡的檸檬清香，能一併放鬆肌膚與心靈。

#Neal's Yard Remedies 尼爾氏香芬庭園 舒敏平衡雙效潔膚水，200ml，NT$1,300





針對使用自來水也可能感到刺痛、刺激的敏感肌膚。尼爾氏 NYR採用純淨水製作舒敏平衡雙效潔膚水。以非常溫和的清潔成分，輕鬆卸除臉部髒汙與彩妝品。添加玻尿酸與玻尿酸鈉成分，清潔同時保濕。

#pony effect 絕對高效植萃潔膚水，100ml，NT$250





以油水比例 2 : 8 絕佳脂水雙層科技，輕柔溶解臉上彩妝，卻清爽不黏稠。另含有十大天然植物萃取，洋甘菊、柑橘、香檸檬、甜橙、荷荷芭油、辣薄荷、香蜂花、羅勒、迷迭香、苦油樹籽油，是天然無刺激的卸妝潔膚水。

#歐舒丹 清新潔膚水，200ml，NT$900





能輕鬆卸除臉部、眼部及唇部的彩妝髒污，即使是防水彩妝也能完美卸除。取適量清新潔膚水於化妝棉，輕柔擦拭臉部找回肌膚原始的清爽潔淨。蘊含百里香精萃與小黃瓜精萃，能改善肌膚泛紅狀況，賦予肌膚充沛保濕、舒適潔淨，展現柔嫩水潤膚觸。

#貝膚黛瑪 舒敏高效潔膚液，250／500ml，NT$450／700





獨特Micelle Technology膠束科技，兩性特殊結構水溶及油溶分子，高效清潔臉部彩妝與髒汙，調理肌膚油水平衡。獨特兩性結構，有效清潔油脂、髒污及彩妝，同時修護肌膚。專業DAF配方，增加皮膚抵抗力，降低肌膚敏弱性，搭配小黃瓜萃取精華，使用後使肌膚舒緩水亮。

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高延展力清爽卸妝水，輕鬆擦去彩妝髒汙．清爽柔順水狀質地，結合輕質卸妝油及山茶籽油，輕輕擦拭即可卸除角質髒汙及雜質，使肌膚恢復潔淨清新。

#BeautyMaker 活泉淨潤高效卸妝水，300ml，NT$380





高含量的保養成份，添加法國布列塔尼海泉水、玻尿酸、神經醯胺與天然燕麥萃取等保濕舒緩成分，搭載Micellar深層潔淨配方，能徹底清潔臉部彩妝與髒汙。與專利成分 Ocaline 歐可耐形成智慧潔淨配方，Ocaline萃取法國布列塔尼海泉水與西葫蘆籽胺基酸結合，讓卸妝同時不帶走過多油脂，卸妝後不乾不澀，彷彿剛拍上化妝水般，同時形成保濕鎖水膜，緊緊鎖住肌膚的水份，在肌膚留下水嫩清爽的觸感。

#LANCOME蘭蔻 高效卸妝潔膚水，200ml，NT$1,300





獨家分層雙效潔顏科技，上層潔顏油能輕鬆溶解彩妝，下層卸妝水則能夠全面卸除肌膚殘妝，並清潔臉部各種日常髒污，結合卸妝油與卸妝水的功能，不需加水乳化，便能快速徹底卸除臉部妝容，而且使用過後不需沖洗，肌膚立即感到清爽柔嫩！建議在使用前上下搖晃瓶身，將卸妝油、卸妝水均勻混和，搭配化妝棉更能輕鬆上手。

#NARS 超溫柔保濕卸妝水，200ml，NT$1,100元





標榜無皂、無油、無酒精成份，質地溫和且能有效卸除肌膚負擔，更添加黃瓜、洋甘菊及玻尿酸等具舒緩作用的草本成份，為肌膚保濕的同時增加臉部光澤，且無須磨擦臉部，可輕柔地卸除臉上彩妝，還給妳油水平衡的穩定膚質。建議以化妝棉沾取卸妝水，由中央向外劃過臉部。

#GIVENCHY紀梵希 解肌渴全效潔膚水，200ml，NT$1,300

絲毫無油、不黏膩，擁有清新水感的質地，並添加白茶萃取精華，能立即舒緩緊繃肌膚，形成天然防護層，幫助恢復臉部光澤，搭配精純玻尿酸與高濃度活水因子配方，雙重保濕成分能有效滋潤肌膚，帶來前所未有的清新豐潤感！建議以卸妝水浸濕化妝棉，在臉上沿著肌膚紋理抹去彩妝與髒污。

#LA MER海洋拉娜 淨妝水，200ml，NT$3,900





獨家專利磁解水加上濃縮再生精華，形成完美的淨膚結構，能立即潔淨肌膚並達到長期的護膚功效，融合溫和清潔與保養於一身。裡頭不但含有專屬於眼唇的清潔配方，同時也適合臉部肌膚較為敏感的使用者做全臉使用，以後卸妝只要五分鐘，好氣色與健康膚質煥若新生！建議可以在妝容比較濃的地方多停留三秒鐘，待卸妝水溶解彩妝後即可輕易擦除。

#Dior迪奧 花植水漾卸妝液，200ml，NT$1,550

蘊含天然紫錐花萃取，抗氧化的同時具有舒緩鎮定的功效，以及增添天然保濕劑，能於卸除全臉彩妝後讓肌膚再次透氣呼吸，使膚質重獲新生平衡，立即還原清新緊緻的透亮美膚！建議以化妝棉沾取，溫柔塗抹於全臉與眼部肌膚並輕輕擦去，如有需要可以重複擦拭，不用沖洗。

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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