柯佳嬿素顏演高中生怕被嫌老　「勤保養」回春菜單公開

文／柯夢波丹 圖／《想見你》粉絲專頁

由柯佳嬿和許光漢聯手主演的爆火偶像劇《想見你》紅到不行，這次也更光入圍了2020金鐘獎的5項大獎，除了劇情故事別出心裁之外，男女主角的超精湛演技，更是看的讓人大呼過癮，還有一點也讓網友讚嘆的就是，35歲的柯佳嬿怎麼能把18歲的高中生演的那麼無違和，而且站在小鮮肉許光漢的身旁也超搭呀～～

劇情描述27歲的黃雨萱（柯佳嬿飾演），原本過著順遂的生活，還有一個超級愛她的男友王詮勝（許光漢飾演），可說是愛情事業兩得意，但在某次意外男友身亡後，黃雨萱便如行屍走肉生活著，沒想到竟然在某個巧合下，黃雨萱的靈魂穿越到一個17歲的高中女孩陳韻如的身體裡，因而開始一連串的故事....

在劇中扮演高中女生的柯佳嬿，頂著清新秀麗的齊耳學生頭，隨意的紮了個髮束，視覺年齡顯得更稚嫩呀．

雖然柯佳嬿的實際年齡大許光漢6歲，但是兩人站在一起也非常登對，而柯佳嬿也表示演高中生時大部分的時間都是素顏，站在滿臉都是膠原蛋白的許光漢身旁，壓力真的很大！

雖幾近素顏，柯佳嬿膚況還是好到不行，天生臉小五官立體的她，素顏本身就很美，但就連女人最怕的黑眼圈和細紋，柯佳嬿也完全沒在怕．

你可以看到柯佳嬿在扮演高中生時，幾乎只有著重在眉毛，嫩白的肌膚，透出自然的光澤感，完全沒辦法想像柯佳嬿已經35歲了～

除了可愛的沖天炮髮型，柯佳嬿在劇中還有中分用黑色大髮夾將兩側夾起的簡單清新的髮型，是不是就像是住在隔壁的清秀樸素的高中妹妹．

柯佳嬿頂著妹妹頭，並將兩側頭髮塞在耳後，並將整張臉完全露出，尤其側面的輪廓線也緊緻到不行呀．

而至於35歲的柯佳嬿到底怎麼有自信，在《想見你》中素演扮演高中女生，她的保養飲食菜單，妳一定要學起來！

多喝溫水

柯佳嬿分享多喝水這件事她知道每個女明星都在說，但是喝水真的很重要，能夠幫助身體加強代謝和排出廢物，而一天至少要喝2000cc左右的溫水，能消水腫也能讓皮膚變好喔．

睡眠要充足

一般來說很少有人不睡覺或常失眠，還能讓膚況很好！所以柯佳嬿分享自己會盡可能的保持睡眠充足，每天睡至少八小時，讓身體得到充分的休息，這樣才能從體內自行修護，對於減肥也會比較容易喔．

少量多餐但不忌口

柯佳嬿說其實自己天生是瘦子體質，吃不太胖，但本身的食量也不大，因此進食以少量多餐為主，沒有特別制定的菜單，對於飲食非常的隨興，覺得最近水果少了就多吃水果，覺得少吃蔬菜就多吃沙拉，非常簡單．

柯佳嬿分享：「有些食物對身體健康可能不太好，但是對心情好的話，我也還是會偶爾來一點，畢竟心情很重要。」，因此她平時也不太忌口，甚至也會吃垃圾食物紓壓，但重點就是吃到就好，不要暴飲暴食．

自己煮早餐

至於像是在拍攝《想見你》時，為了要表現出高中女生的清瘦感，則會特別控制飲食，大量的吃蔬菜水果，平時則自己煮早餐，不吃加工食品，保持飲食的均衡，讓身體能充分的吸收營養但不會累積過多不好的脂肪．

基礎的重訓練線條

柯佳嬿不是那種會瘋狂上健身房做運動的那種女星，她分享自己只會去做一些基礎的重訓，讓自己的線條更好看，不會特別想要練出腹肌啊或是很翹的屁股，自然漂亮就好！

雖說不是熱愛運動，但柯佳嬿表示自己會定時上瑜珈課，希望能增加身體的新陳代謝，並且讓身體維持柔軟，訓練核心和持續的拉筋對於健康來說非常的好，一開始會覺得瑜珈很難熬，但撐過去後會很享受．

不開冷氣做家事

柯佳嬿雖然不愛去健身房運動，但她總是會想方設法的讓自己運動到，就像她表示有陣子的興趣就是不開冷氣做家事，做完家事後，滿身大汗的感覺真的好舒服呀．

戶外踏青運動兼舒壓

平時工作有空檔的話，柯佳嬿也喜歡和老公坤達出去踏青走一走，讓身體活動一下，還能呼吸新鮮的大自然空氣，實在太紓壓了！

物理防曬最有用

曾誓言要跟水母一樣白的柯佳嬿，防曬絕對是最重要的！而且經世黑肉底的她，到底做了什麼現在的皮膚能那麼白皙？她則不藏私分享嘗試過許多美白的方式，其實物理防曬最有用，就是不要直接曬到太陽，所以只要到戶外，她一定盡可能的穿長袖戴帽子，去維持肌膚的嫩白．

一回到家立刻卸妝

柯佳嬿收工回家第一件事絕對是卸妝，把臉上一整天的髒污完全卸除，讓肌膚能回復乾淨並且透透氣，這樣做也能避免肌膚一直被悶住而導致長痘痘粉刺喔．

柯佳嬿愛用保養品分享

拍戲作息不固定，偏偏睡眠對皮膚又超級重要，累的時候皮膚就會比較乾，容易過敏，狀態沒那麼好。但是忙起來真的沒那麼多時間保養，只能挑重點，保濕做好什麼問題都沒。我習慣在洗完臉後敷面膜，之後再擦上歐舒丹光萃肌活露，保濕效果真的很好，隔天起床，皮膚亮澤度不是蓋的，拍戲上妝也變得比較服貼，皮膚狀態連劇組化妝師都誇讚！

歐舒丹光萃肌活露，30ml，NT$2,400

拍《想見你》這部戲大概是我人生中保養肌膚最勤勞的時候了，要演高中生壓力已經夠大了，還不能上什麼妝，這個時候就是膚況一定要好沒別的。因此這陣子都靠蘭蔻超進化肌因賦活系列來立即修護，白天用小黑瓶，晚上用小黑安瓶，清爽不油膩，就算我沒睡飽，皮膚都像剛睡飽，兩瓶日與夜不間斷為我的肌膚保持年輕。

蘭蔻 超未來肌因賦活露（小黑瓶），30ml，NT$3,000

蘭蔻超進化肌因活性安瓶（小黑安瓶），20ml，NT$2,950

殺青前趕拍的這陣子，可能是一種疲勞的累積，整個人好懶惰，懶得保養，懶得打扮，什麼都懶。出門在外，靠Chocola BB小藍瓶補充營養，維持好氣色，讓我宅女也有春天。

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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