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免費上101觀景台！姓名含「花好月圓」任一字就行　三代同遊免排隊、票價更殺

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記者王則絲／台北報導

台北101觀景台繼五月底時推出下午3點前門票150元優惠，今年度第四季將於10月1日展開，全新方案持續超殺優惠，年底前改為「全時段」國人（12～59歲）票價300元（原價600元），60歲以上年長者更降至190元（原價540元），12歲以下兒童則免費入場。

▲台北101觀景台。（圖／101提供）

▲台北101 88樓風阻尼球。（圖／101提供）

此外，台北101為鼓勵大家帶著父母親長輩一同出遊，10月1日～12月31日期間只要符合「三代同遊」資格即可享有快速通關免排隊（原價1200元／人），並加贈全家福拍照服務與照片乙張，更針對年長者們的喜好提供牛奶燒／紅豆燒、心願桃等糕點小禮，同時享有上段所述優惠票價，由於「快速通關」票種原先都是兩倍票價，此番優惠換算下來著實非常划算，且每位成人可攜帶2位免費票價兒童，三代同堂越多人省越多。不必跟著長長人龍排隊，又有小點心可品嚐，對於一家老小一同出門的旅客最為方便，省時又省力。

且今日官方也預告，10月25日「重陽節」時將會推出限時一天的敬老方案，想趁此機會好好孝敬長輩的朋友們可要抓緊把握。

▲台北101觀景台。（圖／101提供）

▲10月1日～12月31日期間只要符合「三代同遊」資格即可享有快速通關免排隊（原價1200元／人），並加贈全家福拍照服務與照片乙張。（圖／101提供）

為因應中秋連假、雙十連假，台北101觀景台特別於（10／1～10／11）祭出好康，只要符合「三代同堂」資格，姓名中含有「花、好、月、圓」四字任一字，該人即可享免費入場，以及前述的快速通關服務。

有鑑於現代社會許多年輕的爸媽都習慣只帶著孩子們出遊，台北101希望在今年第四季開始之際，鼓勵大家把自己的爸媽也帶出來，一起上觀景台體驗高空景色、共享天倫，給第二代年輕人們一個好好孝順的機會，也特別把敬老愛心票的適用年齡從65歲下修至60歲，中秋「花好月圓」方案同樣也是針對姓名較易出現該字的年長者所設。

▲台北101觀景台。（圖／101提供）

▲101觀景參觀體驗新增「台北101故事館」。（圖／101提供）

台北101可謂國際知名景點，過往觀景台光是外籍旅客，一年來客人數可達1200萬人，而在今年疫情影響下，外國訪客趨近於零，台北101觀景台將目標轉往國內旅客，第三季主打學齡兒童策展活動大獲好評，5到8月大約有近30萬國人參觀，第四季則持續12歲以下免費，另將敬老票年齡下修，加寬優惠適用年齡，拉長優惠時段，官方預估本季將可達20萬人次，在年底前達到超越去年總國人旅客數35萬人的目標。

▲台北101觀景台。（圖／101提供）

▲雖然此次優惠針對國人辦理，不過外籍旅客只要持有台灣居留證的證明文件，也可與國人享有同等優惠。（圖／翻攝自IG@ig@hana4hana4hana）

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關鍵字：

台北101, 101, 台北101觀景台, 觀景台, 敬老, 三代同堂
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