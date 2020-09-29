全台最大無印良品搶先逛！　連蔬果都賣、居家空間現場「客製化」

▲全台最大MUJI無印良品「台中金典概念店」將於9月30日開幕，真實樣貌搶先看。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

全台最大MUJI無印良品「金典概念店」將於9月30日開幕，開店邁入最後倒數，於今（29日）搶先對外公開真實樣貌，該店除了是全台首間由「MUJI空間改造企劃」設計的居家生活空間，也融合勤美在地特色，總計486坪，讓民眾逛好逛滿，現在揭曉開幕亮點一次看！

全台第一間「好感生活」提案式概念店，MUJI無印良品金典概念店正式進駐台中綠園道商場，無印良品表示：「該店將跳脫以往的銷售模式，著重體驗服務與在地化商品開發，同時打造全台首間由MUJI RENOVATION空間改造企劃設計的居家生活空間，除使用獨家自日本進口的五金器具外，也將呈現如何運用可變性的收納。」

▲打造全台第一間無印良品的家，民眾可以從33坪的實境參觀空間中得到靈感。（圖／品牌提供）

此次金典概念店最大亮點，除了總計486坪升格全台最大無印良品，且圍繞連結、循環、好感生活三大主軸發展，所以將重心從以往的商品販售，轉移至「打造全台第一間無印良品的家」，民眾可以從33坪的實境參觀空間中得到靈感，設計裝潢強調不受系統收納櫃的定位限制，可讓隔間自由改變；也將加入一般門市皆無販售，由日本獨家進口的五金道具及建材板，讓家庭生活產生更多變化性。

▲總計486坪升格全台最大無印良品，收納小物應有盡有。（圖／品牌提供）

此外，更引進了家具配置顧問IA（Interior Advisor）、服飾造型顧問SA（Styling Advisor ）與體驗服務顧問EA（Experience Advisor）供有需要的民眾免費咨詢，也配有近2,000冊的MUJI BOOKS生活選書與童書繪本並引進MUJI POCKET 研磨現煮咖啡機，進店就能逛上一整天。

▲重視地方特色，提供回收木材與二手丹寧布料的再製單品以及「無選別蔬果專區」。（圖／品牌提供）

後疫情時代，為串聯人與人的交流，無印良品攜手「木匠的家」關懷協會設計並開發一系列生活器具，像是可提野餐小桌、跳房子地墊及木屋小帳等等，這些商品都是利用回收木材與二手丹寧布料再製而成。也有「從產地到餐桌」的台灣農產、手作體驗及講座課程，再設置「無選別蔬果專區」，讓顧客能以認同的價格自由選購外型不佳，卻仍兼具美味及營養的各式蔬果，目標讓金典概念店成為台中地方特色。

►星巴克開賣60元生吐司！5大「未來肉」蔬食餐點、文青紙袋包全登場



►IKEA「銅板價」秋季輕食登場！地瓜格格、豆漿霜淇淋20元就吃到