這款「芭樂啤酒」要你沾梅粉一起乾　浮誇瓶身引網討論

文／柯夢波丹 圖／酉鬼啤酒提供

如果妳無酒不歡，絕對要來試試看《酉鬼啤酒》全新推出的芭樂啤酒！只能說沒有最狂、只有更狂，這一次居然要推出首支以台灣土芭樂、屏東後灣珊瑚礁鹽釀造的「（免吐籽）芭樂鹽小麥」，不僅如此還會附上酸梅粉，要妳像喝鹽口杯一樣，將酸梅粉沾在瓶口一起乾，超級特別！全新酒款將於9月25日正式販售，愛嚐鮮的妳可別錯過囉！

Gose 鹽小麥源自於十六世紀的德國，是一種帶有礦物鹹味、口感偏酸的古老啤酒類型。而《酉鬼啤酒》就研發出21世紀的台灣版本「（免吐籽）芭樂鹽小麥」。

使用在地小麥以乳酸菌發酵帶出清新酸味，並在釀造過程中加入香氣濃郁的土芭樂增添更多酸甜層次。同時在煮沸過程中還會加入屏東後灣珊瑚礁鹽做調和角色，天然礦物鹹味X乳酸菌帶來的檸檬酸韻X土芭樂的熱帶果香，絕對是夏日必備消暑啤酒。

「（免吐籽）芭樂鹽小麥」不僅口感與喝法獨特，第一眼見到絕對會多看兩眼的瓶身設計，就出自影像創作者「張藝」之手，也是《酉鬼啤酒》首度與影像創作者及美術團隊攜手，期望能為台灣精釀市場帶來令人耳目一新的作品。

影像創作者「張藝」詮釋一款酒的兩種面貌：

入口若隱若現的礦物鹹味，及垂涎誘人的性感酸香，賦予了這款啤酒截然不同的兩種面貌：既是風格獨特的德式鹽小麥，也是人見人愛的水果啤酒。

因此將這個概念化身為兩位個性截然不同、一起顧攤的芭樂姊妹花。在瓶身上可以見到影像創作者張藝演出詮釋的兩種形象，擅於男女變裝、穿梭於各式角色及情境的他，以豐富肢體語言和表情為酒款帶來更具象的個性表現。

第一個「姊姊」款酒標嫵媚性感，呈現啤酒帶禁忌感的誘人香氣及輕盈舒爽酒體。構圖由（免吐籽）芭樂鹽小麥前身－酉鬼實驗性生啤《潔西卡•艾芭樂》的主視覺中延伸出更多細節。

螢光色澤的成堆芭樂X釀造使用的麥芽袋X恰巧翻到上市日的傳統日曆。

姊姊穿著一席線條柔軟、曲線畢露的低胸蕾絲睡衣，姊姊邊吃邊躺顧攤，彷彿在邀請大家都來咬她一口。

不只酒款風格源自中世紀歐洲，第二個「妹妹」款酒標創作靈感則來自法國寫實派與印象派之父馬奈最耐人尋味的畫作「女神遊樂廳的吧台（A Bar at the Folies-Bergère）」。

這一款瓶身封面以台灣芭樂攤復刻巴黎夜總會，翻玩了畫作中的經典元素：從宮廷馬甲到水晶玻璃盤、從散落桌面的酒瓶到背後竊竊私語偷情交易的男女。

妹妹高冷美豔，模特兒般的窈窕身材和一雙修長美腿鶴立於凌亂的芭樂攤前，是市場裡最出眾的一朵帶刺玫瑰。雖因擺攤辛勞，神色迷濛、略顯疲憊，舉手投足之間仍不失震懾菜市的霸氣。

最後要來告訴你這一瓶酒的獨特喝法！《酉鬼啤酒》大膽翻玩路邊芭樂攤的梅粉文化。只要在合作販售店家點購一杯／瓶（免吐籽）芭樂鹽小麥，便能獲得限量、張藝芭樂姊妹造型的「姊妹酸梅粉」隨酒享用。

喝法介紹：將酸梅粉塗抹在瓶口或沾上杯緣，搭上酸香清爽的（免吐籽）芭樂鹽小麥，模仿鹽口杯的喝法飲用，保證驚喜！

另外在十月底前，更加碼推出網路限定販售的「姊妹四入組」，售價 $580 元。內含（免吐籽）芭樂鹽小麥姊姊2瓶、妹妹2瓶，並贈送6包張藝出演的「姊妹酸梅粉」，全系列共12包隨機贈送，藝家人可千萬不能錯過！

【（免吐籽）芭樂鹽小麥 姊妹四入組（贈梅粉）販售資訊】

■預購時間：9月23日起

■售價：580元／組

■包含：（免吐籽）芭樂鹽小麥－姊姊2瓶、妹妹2瓶，6包姊妹酸梅粉（款式隨機）

■ 單瓶購買地點：全台合作店家， 9/25 起開始販售（詳情請參考官方粉絲頁）

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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