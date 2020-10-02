青春露6250元→3688元！粉絲稱它「守護神」　一用就是11年

記者李薇／綜合報導

SK-II青春露是人人耳熟能詳的神級美妝好物，即使價格不低，依舊抵擋不了它的高人氣，超級火紅，很多人用過都說，「換來換去最後還是換回來SK-II」、「雖然貴，找不到取代它的」、「無可取代+1，根本是我的臉部守護神」。

▲SK-II青春露受到很多人的喜愛。（圖／SK-II FB）



SK-II青春露年年漲價，現在已經來到230ml，定價6250元，對小資女來說，需要一點錢才能踏進去，雖然有不少人直言想找尋功效差不多的、價格更平易近人的替代品，但青春露的粉絲依然不斷增加，許多愛美的女孩都覺得「回不去了」、「找過很多類似，但還是回來SK-II青春露，畢竟我覺得它對我有效」、「青春露省不得」、「15歲用SK-II，到現在26歲」，還有資深粉絲表示：「青春露要下重本濕敷才會看到效果，皮膚素顏像拍了氣墊蜜粉一樣的亮，歷久不衰。」

▲SK-II青春露價格高，但是仍舊擁有大批粉絲。（圖／SK-II FB）



青春露之所以價格居高不下，是因為裡面含有酒粕成分Pitera，可以幫助肌膚重新煥活新生，打造出完美的保濕滋潤度，讓雙頰感受到澎潤飽滿的質感，尤其是濕敷的效果，更加可以體現青春露的優秀，讓肌膚晶瑩剔透又光澤無瑕。

現在不用考慮半天，「Her和她」已經幫妳殺好價，SK-II青春露230ml，原價6250元、特價3688元，加入會員還可以享有拿購物金以及免運等等優惠，非常划算又好康，絕對是深為愛美女性必備的保養品。

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