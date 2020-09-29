吃遍日本！當地最夯排隊鯛魚燒、柿捲餅、爆汁炸牛肉　通通在這買

記者王則絲／台北報導

SOGO台北忠孝館自今天9月29日～10月11日為第33年度迎來「秋季和風節」，匯集日本近70間最夯的伴手禮品牌，除了年年爆排的烤糰子、蕨餅以及業績第一名丸福本舖的和歌山梅干，今年還新增東京鯛魚燒、橫濱水果披薩、岡山柿捲餅⋯⋯等第一次登場的當地排隊美食！即使無法出國，也能靠著一張嘴在「秋季和風節」吃遍日本，撫慰饕客們鬱悶的心靈。

▲SOGO忠孝館於9月29～10月11日舉辦「秋季和風節」。（圖／記者王則絲攝）



SOGO忠孝館12樓活動會館於9月29～10月11日舉辦「秋季和風節」，重點必嚐美食包括來自橫濱的ITALIAN PINO水果披薩，滿滿餡料都是職人的誠意；一咬爆出汁的九門堂炸牛肉漢堡排；外型可愛的福岡二〇加煎餅；東京えぴす屋帶來的飽滿鯛魚燒，以及水果王國「岡山」山柿庵推出的白桃果凍和柿捲餅，以上都是本屆初次登場的焦點，在日本當地也是排隊店家，為許多饕客的口袋名單，既然不能出國，就在台灣吃個夠。

▲（左）東京えぴす屋鯛魚燒、（上）橫濱ITALIAN PINO的水果披薩NT＄520（280cm）、（右）柿捲餅NT＄250。（圖／記者王則絲攝）

▲東京えぴす屋鯛魚燒，NT＄50／個。（圖／SOGO提供）



▲日本排隊二〇加煎餅，限量100套，NT＄390。（圖／SOGO提供）



▲白桃口味果凍，NT＄300。（圖／SOGO提供）



SOGO表示「秋季和風節」從去年便開始籌備，不料遇上全球嚴峻疫情，打亂了原先的眾多計畫，但在特別辛苦的一年依然於短時間內成功為民眾帶來眾多人氣日本品牌，甚至還包括了台灣人最愛的北海道伴手禮「白色戀人」，由於當地疫情尚未趨緩，工廠生產的數量有限制，所以更增加了引進難度，可說是相當用心。

從7、8月暑期開始，加上三倍券發放，SOGO表示業績上都有明顯成長，去年秋季和風節總業績約為5100萬元，今年目標則設在5300萬元。

▲還有大家最愛的「白色戀人」。（圖／記者王則絲攝）

▲憑HAPPY GO卡活動期間消費滿1000元還可獲得SOU·SOU花朵造型托特包、餐具組、玻璃瓶水壺或雨傘。（圖／SOGO提供）

與此同時，SOGO忠孝館B1美食街全新改裝正快速進展中，不只拓寬了近百坪的面積，增加座位數，品牌數也擴增到22家，其中新引進的10間話題店家，包括5家首次進軍百貨商場的地中海風原型食物名店gonnaEXPRESS、武藏麵屋的另一品牌咕咕雞白湯拉麵、I'm Pasta、金色三麥集團糕點店BAC和以司康聞名的CIAO CIAO悄悄好食。

▲SOGO忠孝館美食街擴大百坪，囊括22家品牌。（圖／SOGO提供）

還有台菜皇品珍、青畑九號、泰式餐館這味泰泰、大師兄銷魂麵、廣安階，以及網友們推崇的貝果店家MIOPANE、創聖號羅宋麵包⋯⋯等人氣美食店家，目前於9月26日起已完成第一階段熱食區的開幕，10月11日以前全數店家則會完全開設完畢。

今日SOGO官方還加碼預告，從香港紅回台灣的「荷李活茶街」茶餐廳，全台首家將在10／22 SOGO忠孝館2樓獨家登場。

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