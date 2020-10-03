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大罐才划算！金盞花化妝水500ml超低價1799元　濕敷、當噴霧不心疼

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▲Her,Her和她,契爾氏,金盞花化妝水,金盞花,保濕。（圖／翻攝自IG）

▲用法太多，金盞花植物精華化妝水絕對要買大罐。（圖／jeong_kim_ IG、karentadasuki IG）

記者李薇／綜合報導

身為粉絲絕對是要斤斤計較，尤其是天天都要用的化妝水，大罐總是划算，這也是為什麼每到周年慶，加大版總是大熱門，契爾氏金盞花植物精華化妝水，除了基本款250ml，大容量500ml更是王道，購物網站「Her和她」推出Kiehl's 契爾氏金盞花植物精華化妝水500ml，原價2390元，特價1799元，買大罐不旦省了荷包，還可以讓臉美美嫩嫩。

大容量契爾氏金盞花植物精華化妝水不怕用不完，只怕用不夠，是因為它有多種用法，除了搭配化妝棉濕擦之外，更是可以用化妝棉濕敷臉部肌膚，比起輕拍還有效，臉部肌膚立刻被舒緩，展現水嫩狀態。

▲Her契爾氏金盞花化妝水。（圖／her）

▲Kiehl's 契爾氏金盞花植物精華化妝水500ml，原價2390元，特價1799元。點我購買。

身為資深粉絲當然不能只會「濕敷」這招，還能裝進小罐裡面當作保濕噴霧隨時噴，或以5：1的比例，加入保濕滋養油，這樣噴灑肌膚不但有保濕效果，還可以滋潤呵護，不讓水分蒸發消失，滋潤強度更厲害。

很多人還會把化妝棉浸在滿滿的金盞花化妝水裡面、放進冰箱，用以鎮定曬後的肌膚，還有收斂毛孔的效果，也可以把混合過精華油的小瓶噴霧拿來浸滿化妝棉，這樣不但讓肌膚鎮定，同時達到養潤的功效。

▲Her契爾氏金盞花化妝水。（圖／her）

▲Kiehl's 契爾氏金盞花植物精華化妝水500ml，原價2390元，特價1799元。點我購買。

購物平台「Her和她」推出契爾氏金盞花植物精華化妝水，原價2,390元，現在特價只要1,799元，大容量通常是周年慶必搶，現在不用人擠人也買得到，分裝小罐隨身帶，再也不心疼用量。

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