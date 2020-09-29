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王心恬自曝名模美貌無用處　在全球首間互動滑雪概念店體驗「飆雪」

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▲▼王心恬在互動滑雪概念店體驗「飆雪」。（圖／記者張毓容攝）

▲名模王心恬今出席全球首間互動式滑雪概念店，大談滑雪經驗還體驗最新「VR滑雪」。(圖／記者張毓容攝)

記者張毓容／台北報導　

不少人每到秋冬就會規劃出國滑雪，但今年受疫情影響，出不了國也沒關係！瑞典時尚品牌J.LINDEBERG在台北信義區打造了期間限定的全球首間互動式滑雪概念店，不僅可體驗VR虛實互動滑雪，還有完整的秋冬服裝、專業雪衣等系列展示。今（29）日舉辦開幕活動也特別請來熱愛滑雪運動的名模王心恬換上整套雪衣搶先「試滑」，讓她大讚「真的很像！」更自曝美貌在滑雪場毫無用處，想學滑雪還是得花錢請教練。

▲▼王心恬在互動滑雪概念店體驗「飆雪」。（圖／記者張毓容攝）

▲王心恬穿著整套雪衣現場體驗VR互動滑雪，大呼太真實。(圖／記者張毓容攝)

本來就熱愛運動的王心恬從2012年開始愛上滑雪，不僅到處滑遍各大雪場，甚至連滑雪板都自己設計。回想第一次滑雪經歷，她笑說那時候跟一群朋友其實完全都不會就衝去，是在滑雪場偷看旁邊的日本民眾怎麼玩，邊看邊自學，前兩天一直摔，好不容易到第三天抓到一點感覺就要回台灣了。被問到在滑雪場有沒有人假借要教她滑雪來搭訕，她笑說「每個人在滑雪場都只顧搶著滑雪，可能也沒有那個心思吧！而且雪鏡一戴上，根本也看不出來誰長什麼樣。」

▲▼ 王心恬在互動滑雪概念店體驗「飆雪」。（圖／品牌提供）

▲J.LINDEBERG滑雪系列透氣、輕量、抗摩外，更搭載RECCO搜救感應裝置。(圖／品牌提供)

常去追雪的她也提到，滑雪時最怕沒有好的雪可以滑或是裝備不齊全、迷路等狀況，所以一聽到J.LINDEBERG滑雪系列搭載了遍佈全球28個國家與900多個專業雪場的RECCO搜救感應裝置，可在意外發生時，協助救難人員快速確認位置，讓她大讚「這很重要！」此外，J.LINDEBERG採用能對抗嚴峻氣候又極度透氣、輕量、抗摩的專業機能面料Dermizax，搭配俐落剪裁、大膽用色，就算不是滑雪時穿，也能當作一件時尚感十足的禦寒外套著用。

▲▼ 王心恬在互動滑雪概念店體驗「飆雪」。（圖／品牌提供）

▲▼ 王心恬在互動滑雪概念店體驗「飆雪」。（圖／品牌提供）

▲J. LINDEBERG全球首間互動式滑雪概念店以為期一個月的快閃店模式登場。(圖／品牌提供)

而J. LINDEBERG全球首間互動式滑雪概念店，即日起至11月4日於臺北新光三越信義新天地A9館一樓，推出為期一個月的期間限定快閃店，不僅有包含男女緹花針織、Mid-Layer中層保暖衣、輕量保暖羽絨服、與備受滑雪玩家青睞的專業雪衣系列等完整秋冬系列新裝，更有互動式VR滑雪遊戲，不用出國也能感受滑雪探險之旅，連王心恬現場試玩過後都說「很像真的在滑雪，會讓人腳軟！」

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關鍵字：

時尚, 名人, 名模, 王心恬, J.LINDEBERG, 滑雪, 快閃, VR互動
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