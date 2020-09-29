瑞莎重返校園念博士　背超可愛「計程車包」怕被女兒搶走

▲藝人瑞莎浪漫捲髮優雅亮相，紐約品牌LeSportsac台北Sogo忠孝館百貨。（影 / 記者王蓁蓁攝）

記者王蓁蓁 / 台北報導

紐約品牌LeSportsac在台北Sogo百貨忠孝館開設期間限定店，充滿都會風格，女星瑞莎頂著浪漫捲髮優雅亮相，她坦言從未去過紐約，很想帶學生們去比賽體操，被問及老公不一起去嗎？她笑答：「對耶！都忘了還有老公。」

▲瑞莎身上背曼哈頓之旅奢華迷你旅行袋，NT$3,050。（圖 / 品牌提供，以下同）



瑞莎身上背Sanrio（三麗鷗）與LeSportsac 聯名的Hello Kitty 包款，說到女兒Nika已經到了會搶背她包包的年紀，但也大讚女兒很識貨，像她身上這款Hello Kitty計程車形狀的包包，Nika一定會搶著要。

▲瑞莎笑說女兒Nika一定會跟她搶計程車造型的 Hello Kitty包包，NT$3,600 ; 迷幻搖滾黑信差包，NT$5,700。

原本就忙碌的瑞莎最近又多了一個學生身份，就讀文化大學體育學系運動教練研究所博士班，她提到老公一開始十分反對，認為她生活已經太「充實」，投身韻律體操教學很有成績，她搞笑說：「比起帶女兒Nika，就算帶50、60個孩子的體操隊都算是休息啦！」

瑞莎分享了選購包包的必備條件，一定要輕、實用，身為媽媽與體操教練，平常要帶的東西已經夠多夠重，不能再增加重量了，這也是她很愛用LeSportsac包款的原因，除了印花、還有素面款式可挑選，完美融入日常穿搭。

▲瑞莎手拿 Hello Kitty時尚紅迷你蝴蝶結半圓手提包，NT$5,500。

LeSportsac 2020秋冬系列以品牌發源地紐約為靈感，不只Pop-Up Store 將紐約街頭完整的搬運過來，也將辨識度極高的曼哈頓景點與生活，例如雙層觀光巴士、地鐵站入口、華盛頓廣場公園等，注入包上的印花中，也以流動餐車上常見的紐約希臘咖啡杯為靈感，設計多樣包款。

▲曼哈頓之旅隨身小物包，NT$1,950。

▲女神下午茶杯子造型包，NT$1,500。



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