fb ig video ETtoday search mobile

瑞莎重返校園念博士　背超可愛「計程車包」怕被女兒搶走

>

▲藝人瑞莎浪漫捲髮優雅亮相，紐約品牌LeSportsac台北Sogo忠孝館百貨。（影 / 記者王蓁蓁攝）

記者王蓁蓁 / 台北報導

紐約品牌LeSportsac在台北Sogo百貨忠孝館開設期間限定店，充滿都會風格，女星瑞莎頂著浪漫捲髮優雅亮相，她坦言從未去過紐約，很想帶學生們去比賽體操，被問及老公不一起去嗎？她笑答：「對耶！都忘了還有老公。」

▲瑞莎重返校園當學生 笑說：比起帶女兒，帶50、60個孩子的體操隊都算是休息 。（圖／品牌提供）

▲瑞莎重返校園當學生 笑說：比起帶女兒，帶50、60個孩子的體操隊都算是休息 。（圖／品牌提供）

▲瑞莎身上背曼哈頓之旅奢華迷你旅行袋，NT$3,050。（圖 / 品牌提供，以下同）

瑞莎身上背Sanrio（三麗鷗）與LeSportsac 聯名的Hello Kitty 包款，說到女兒Nika已經到了會搶背她包包的年紀，但也大讚女兒很識貨，像她身上這款Hello Kitty計程車形狀的包包，Nika一定會搶著要。

▲瑞莎重返校園當學生 笑說：比起帶女兒，帶50、60個孩子的體操隊都算是休息 。（圖／品牌提供）

▲ LeSportsacＸHello Kittyｘ聯名系列。（圖／品牌提供）

▲瑞莎笑說女兒Nika一定會跟她搶計程車造型的 Hello Kitty包包，NT$3,600 ; 迷幻搖滾黑信差包，NT$5,700。

原本就忙碌的瑞莎最近又多了一個學生身份，就讀文化大學體育學系運動教練研究所博士班，她提到老公一開始十分反對，認為她生活已經太「充實」，投身韻律體操教學很有成績，她搞笑說：「比起帶女兒Nika，就算帶50、60個孩子的體操隊都算是休息啦！」

瑞莎分享了選購包包的必備條件，一定要輕、實用，身為媽媽與體操教練，平常要帶的東西已經夠多夠重，不能再增加重量了，這也是她很愛用LeSportsac包款的原因，除了印花、還有素面款式可挑選，完美融入日常穿搭。

▲瑞莎重返校園當學生 笑說：比起帶女兒，帶50、60個孩子的體操隊都算是休息 。（圖／品牌提供）

▲ LeSportsacＸHello Kittyｘ聯名系列。（圖／品牌提供）

▲瑞莎手拿 Hello Kitty時尚紅迷你蝴蝶結半圓手提包，NT$5,500。

LeSportsac 2020秋冬系列以品牌發源地紐約為靈感，不只Pop-Up Store 將紐約街頭完整的搬運過來，也將辨識度極高的曼哈頓景點與生活，例如雙層觀光巴士、地鐵站入口、華盛頓廣場公園等，注入包上的印花中，也以流動餐車上常見的紐約希臘咖啡杯為靈感，設計多樣包款。

▲瑞莎重返校園當學生 笑說：比起帶女兒，帶50、60個孩子的體操隊都算是休息 。（圖／品牌提供）

▲曼哈頓之旅隨身小物包，NT$1,950。

▲瑞莎重返校園當學生 笑說：比起帶女兒，帶50、60個孩子的體操隊都算是休息 。（圖／品牌提供）

▲女神下午茶杯子造型包，NT$1,500。


►周杰倫少喝珍奶怕變肥大叔　站台TUDOR喊要繼續自導自演

►小S大女兒許曦文超齡造型美翻！「捲髮紅唇」姐妹合體氣場難擋

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

fashion.net

熱門文章

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

ET Fashion

推薦閱讀

金鐘･時尚／賈靜雯 6千萬Tiffany珠寶稱霸　可惜頭髮僵直藏耳環

金鐘･時尚／賈靜雯 6千萬Tiffany珠寶稱霸　可惜頭髮僵直藏耳環

小S大女兒許曦文超齡造型美翻！「捲髮紅唇」姐妹合體氣場難擋

小S大女兒許曦文超齡造型美翻！「捲髮紅唇」姐妹合體氣場難擋

張藝興當「富察皇后」氣質壓過秦嵐！男扮女裝更美的7位明星

張藝興當「富察皇后」氣質壓過秦嵐！男扮女裝更美的7位明星

夏綠蒂公主穿860元Zara迎賓　凱特一身藍配親子裝 全台涼麵排行榜TOP 10！嘉義的加白醋、24小時營業名店必吃 金鐘・紅毯／柯佳嬿落第二！「5美」出爐超狂深V大集合 王祖賢53歲素顏太犯規！三招抗老秘方，水嫩臉蛋媲美大學生 最多人犯的「5大護髮清潔誤區」！其實洗髮精不能防脫髮 李棟旭「牛奶腹肌」太誘人！新劇未開播先撒糖，粉絲直呼：噴鼻血 最近易怒又疲憊？3款「含鎂食物」多吃，幫助改善失眠

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面