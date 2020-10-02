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在衣服上拼樂高？LEVI’S X LEGO系列隨附「豆豆」無限重組超好玩！

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▲LEVIS X LEGO。（圖／品牌提供）

▲「LEVI’S X LEGO Group」樂高聯名系列於10／1起上架。（圖／品牌提供，以下同）

記者王則絲／台北報導

不論大人、小孩都喜愛的玩具樂高（LEGO），高人氣歷久不衰，近期成了各家品牌爭相聯名的對象，丹寧品牌LEVI’S便攜手LEGO在牛仔外套、牛仔褲、包包配件上鑲嵌了「LEGO柔韌底版」，讓粉絲們能利用隨附的110個LEGO DOTS豆豆樂顆粒隨心拼組，就如同毫不設限的客製化布章，還能無限重組，既好玩又帥氣！

▲LEVIS X LEGO。（圖／品牌提供）

今年秋冬迎來的「LEVI’S X LEGO Group」樂高聯名系列，在未上市之前便已經引起一波討論，讓玩具直接以3D立體的狀態下與服裝單品融合，是十分大膽創新的想法，極富童趣玩味，系列中單品巧妙挹注了LEGO的代表性元素，以紅、黃、藍、綠色以及基本黑白作為搭配指標，呈現在服裝拼接、標籤或是鈕釦等小細節上，令人忍不住直呼：「太可愛！」

▲LEVIS X LEGO。（圖／品牌提供）

▲在牛仔褲皮標、褲頭鈕釦、外套銅釦上都可以發現可愛的樂高主題小細節。

本次聯名系列運用了獨家開發的「LEGO柔韌底版」，縫製鑲嵌在LEVI’S經典丹寧夾克、女裝短版夾克、501直筒牛仔褲、帽T和大學T上，接著再利用附贈的110個LEGO DOTS豆豆樂顆粒拼裝，讓每個人都能照自己的方式創造出最具個人化特色的單品，盡情展現自由度與奔放的創意，此系列在今日（10／1）正式於台灣發售。

▲LEVIS X LEGO。（圖／品牌提供）

▲LEVI'S樂高聯名系列經典丹寧夾克（女）NT＄4,590、501原創直筒牛仔褲NT＄4,990。

▲LEVIS X LEGO。（圖／品牌提供）

▲LEVI'S樂高聯名系列丹寧軍裝背心NT＄3,290。

▲LEVIS X LEGO。（圖／品牌提供）

▲LEVI'S樂高聯名系列拼接帽T NT＄3,990、大學T NT＄3,990。

▲LEVIS X LEGO。（圖／品牌提供）

▲LEVI'S樂高聯名系列黑魂斜背小腰包NT＄1,890、黑魂斜背小包NT＄1,490。

近期有關LEGO的熱議話題，還包括了與adidas Originals的聯名鞋款，以最新的ZX系列鞋款為藍本，鞋身採用LEGO代表色正紅、鮮黃、亮藍網布和麂皮材質拼接完成，鞋底部分則使用橡膠外底，製造出如積木一般的視覺效果，深深獲得許多熱愛樂高玩具的男士們的心。

▲▼ LEGO 。（圖／品牌提供）

▲adidas Originals LEGO聯名款ZX8000男生鞋款，已在9月25日開賣， NT$4,890 。（圖／品牌提供）

►樂高與adidas 聯名鞋曝光！超萌「積木鞋釦」每天換花樣

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關鍵字：

LEVIS, LEVI’S, 丹寧, LEGO, 樂高, 聯名
fashion.net

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