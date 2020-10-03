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LV珠寶暗藏經典棋盤格紋　頂級寶石探索宇宙奧秘

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▲▼ LV珠寶 。（圖／公關照）

▲LV主題為Lune Bleue藍月的錫蘭與馬達加斯加藍寶石項鍊。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

浩瀚無垠的宇宙予人無限想像，LV（Louis Vuitton，路易威登）珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof為品牌設計的第二個高級珠寶系列Stellar Times，便以7個主題共90件作品探索神秘的領域，選用頂級且大克拉數的鑽石、蛋白石、藍寶石、紅寶石、祖母綠、尖晶石和碧璽代表星體，預計11月將來台展出。

▲▼ LV珠寶 。（圖／公關照）

▲LV為象徵太陽的Soleils項鍊鑲嵌3顆深具氣勢的黃色藍寶石。

LV Stellar Times系列7個主題分別為Lune bleue（藍月）、Apogée（天穹）、Planète bleue（藍色星球）、Soleils （太陽）、 Astre rouge（紅色星球）、Céleste（天體）與Interstellaire （星際），雖是發想自星際，但其實暗藏品牌DNA，例如耗費超過900小時製作的Lune bleue藍寶石鑽石項鍊，細看其實是由LV經典棋盤格紋構成。

▲▼ LV珠寶 。（圖／公關照）

▲代表紅色星球的Astre rouge瀑布狀項鍊，鑲嵌LV 4.46克拉星形切割鑽石與超過8克拉紅寶石。

另一套發想自火星的Astre rouge珠寶也具LV標誌性符碼，瀑布狀的放射線條鑲嵌圓形、橢圓形、馬眼形、梨形和公主形鑽石，最後視覺聚焦在LV獨家的4.46克拉星形切割鑽石與超過8克拉的紅寶石，目前一系列新品均未定價。

▲▼ LV珠寶 。（圖／公關照）

▲LV星際主題的Interstellaire項鍊鑲嵌美鑽與繽紛的尖晶石。

同樣來自法國的Boucheron（寶詩龍）為捕捉蒼穹變幻莫測的色彩，大膽採用水晶包覆「世界最輕固體」氣凝膠（Aerogel）創作Goutte de Ciel項鍊，隨著光影變化而透出不同光澤；另一款服貼肌膚的Fenetre Sur Ciel項鍊，則於珍珠母貝上噴藍灰色漆劑，搭配鑽石鑲嵌而成的雲團與35克拉坦桑石，描繪暴風雨來襲的天空。

▲▼ Boucheron 。（圖／公關照）

▲Boucheron Contemplation系列頂級珠寶運用氣凝膠的Goutte de Ciel項鍊（右）與Fenetre Sur Ciel項鍊演繹天空之美。（圖／Boucheron提供）

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關鍵字：

LV, Louis Vuitton, 路易威登, Boucheron
fashion.net

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