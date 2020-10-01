中秋爽吃烤肉月餅小心高油高熱量！專業藥師教「清爽飲食」3秘訣

▲中秋連假大吃大喝小心熱量、膽固醇都飆高，專業藥師傳授3招降低負擔。(圖／翻攝IG@kkmmmkk)

記者張毓容／綜合報導

期待已久的中秋節連假終於來了，中秋月圓人團圓，除了吃不完的月餅、糕點禮盒，烤肉聚餐更少不了，大魚大肉加上高鹽高熱量的油膩飲食，再搭配汽水、手搖飲等含糖飲料或啤酒，熱量高漲且膽固醇容易失控飆高。屈臣氏專業藥師就建議，除了要有意識地稍微節制飲食，還可以利用3招小秘訣，讓你在享受烤肉大餐的同時，也能讓身體減少負擔。

1.餐前用檸檬醃肉，健康清爽



研究指出，烤肉前先將肉使用檸檬汁醃漬過，能大幅減少油膩感。檸檬汁裡的果酸能軟化肉質，使烤肉更加滑嫩且帶有天然檸檬香氣，也不會顯得太過乾柴。而使用檸檬汁醃製過後的清爽口感，也能去油解膩，吃得更健康。

2.自製沾醬更美味安心



世界衞生組織（WHO）建議，健康成年人正常每日的鈉攝取量，不應多於2000毫克。而市售常見的烤肉醬每100公克中含有1,500～2,700毫克不等的鈉含量，一不小心鈉攝取就很容易超標。藥師建議，應減少烤肉醬的使用或是以1:1的水稀釋烤肉醬，而最健康的作法就是自製烤肉醬，材料透明、食用起來也更安心無疑。

3.補充保健食品幫助降低負擔



平時可補充紅麴保健品，幫助清除體內負擔、調節生理機能，及促進新陳代謝；在大餐後攝取，則有助於降低膽固醇，擺脫身體的油膩負擔。另外，吃大餐的日子更可搭配纖體美身的保健食品，可幫助維持消化道機能，亦可補充不足的膳食纖維，做好體內環保。

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