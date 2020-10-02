日清泡麵《鬼滅之刃》「壓泡麵公仔」推特爆紅！超敷衍豆豆眼莫名可愛

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《鬼滅之刃劇場版無限列車編》電影上映在即，近期聯名周邊一波波不間斷，就連日本知名泡麵品牌日清食品也找上門合作，大家也都知道日清時不時就愛來些無釐頭的主題商品，這次聯名系列不改搞笑本性，攜手鬼滅之刃的主角們推出三款限定包裝的泡麵，還加碼推出抽獎活動，獎品為可愛爆棚的「壓泡麵公仔」，為了這個公仔吃幾碗泡麵都行！

▲日清攜手《鬼滅之刃》推出聯名系列。（圖／翻攝自日清官網，以下同）



日清這回聯手《鬼滅之刃》耍可愛，把角色變成Q版的樣貌與包裝結合，共推出三款泡麵，包括「炭治郎＋禰豆子的日清雞湯拉麵」、「嘴平伊之助的日清雞湯拉麵油拌麵」以及「我妻善逸的出前一丁」三種口味，將於10月5日起日本發售。

▲這次共推出三種口味，連包裝都很有哏！



為此日清特別製作了宣傳短片，讓日清小雞們變成了電視兒童，蹲在電視前重播《鬼滅之刃》經典畫面，甚至直接做了一系列日清小雞版本的《鬼滅之刃》角色大全，畫面超可愛逗趣。

而本次聯名系列最受矚目的竟是抽獎活動的獎品「鬼滅之刃壓泡麵公仔」！憑購買收據即有機會獲得，本次活動將分為兩期，兩期各限量1000名，10／31前推出竈門炭治郎和嘴平伊之助造型公仔，11／1～11／31號第二期開始則接續推出禰豆子與我妻善逸的造型款式，總共四款都呈現超獵奇的狀態，莫名得令人好想收藏！

首先第一期抽獎獎品為炭治郎或伊之助造型壓泡麵公仔，本次所有公仔造型最大特色就是所有人都變成「豆豆眼」！其實這是取自《鬼滅之刃》動畫中蝴蝶屋裡負責照顧炭治郎的「豆豆眼」三姐妹，放在其他角色臉上也瞬間變得超可愛，且若是抽到炭治郎可說是最划算，因為炭治郎壓泡麵公仔與豆豆眼三姐妹是一組的。

而伊之助則是展現了他軟Q筋骨的絕活，乍看之下其實有點難辨認，但是看懂了之後也不禁讓劇迷們哭笑不得，這動作實在是太獵奇了。

第二期活動獎品則輪到了最受歡迎的禰豆子與善逸兩個角色，兩人呈現的姿態有異曲同工之妙，禰豆子慵懶側躺在地上，善逸則是眼神死的往後攤，其實不只是拿來壓泡麵，放在任何場域中也都意外的蠻適合。