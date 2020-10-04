喝咖啡竟有效燃脂助減肥！5個必知關鍵：喝對時間才有用

▲許多人早已習慣每天一定要喝上一杯咖啡。（圖／翻攝IG@midoricoo、@babebani）



編輯／Amanda

對許多人來說，每天喝上一杯咖啡已經是一種習慣，有些人是當作飲品在喝，有些人則是視咖啡為精神來源，不喝無法打起精神，但咖啡除了可以幫助提振精神，還擁有像是遠離憂鬱症、降低心血管疾病風險等許多優點，甚至還能幫助減脂瘦身！

▲咖啡除了可幫助提振精神，更有助於燃脂、瘦身。（圖／翻攝unsplash、pexels，以下同）



咖啡可說是天然的「減脂藥」，可抑制食慾、提高新陳代謝、促進脂肪分解等作用，更擁有以下有助於減肥瘦身的4大優點。

1.提高運動耐力



曾有報導指出，咖啡因可以讓賽艇選手划船划得更久，自行車選手騎車騎更遠，這是因為咖啡因可以增加血液中的脂肪酸，不僅能作為運動中的燃料供給能量，同時保留肝醣存量，使肌肉耐力更持久，運動起來更輕鬆、也較不易疲勞。

2.促進血液循環



再飲用咖啡後75分鐘內，喝了正常咖啡的人比喝低咖啡因咖啡的人血流速度提升了30%，血流速度提高會增加肌肉的供氧量，供氧充足，肌肉會變得更強壯。

3.可加速脂肪燃燒



巴西聖保羅大學的一項研究顯示，健身前喝點咖啡有助於增加熱量消耗、加速脂肪燃燒，能提高代謝率3%～11%，還能提高運動者的興奮度，無論你是跑步還是健身，都能表現更好。

4.幫助清除自由基



咖啡經過烘培後，抗氧化力劇增，其中所含抗氧化物超過茶和蔬果，能幫助清除運動過程中產生的自由基，防止細胞病變，保持身體年輕健康。

▲想喝咖啡輔助減肥，首先要選黑咖啡，並且喝對時間。

雖然咖啡擁有這麼多有助於減脂的好處，但要讓咖啡真的發揮減重輔助效果，最關鍵的就是「喝對咖啡」和「喝對時間」，快把以下5件喝咖啡幫助瘦身的小Tips記好，喝對才有用！

1.要喝黑咖啡



不是所有咖啡都有助於減肥，甚至有些咖啡還會讓你增肥！咖啡粉本身幾乎沒什麼熱量，什麼都不加的黑咖啡100g大約只有2.55大卡的熱量，所以想靠咖啡幫助瘦身，要喝「黑咖啡」。加了糖、牛奶、巧克力碎片、奶油或焦糖等調味的「飲料型」咖啡，熱量高，對減肥反而無益處。

2.運動1小時前喝



運動前1小時喝黑咖啡，不僅可增強運動時的表現，提高減脂效果，且在運動後3～5小時內依舊有減脂作用，就連美國2016年的膳食指南也點出喝咖啡對身體健康有益，但要注意每日攝取的咖啡量勿過量。

3.飯後喝一杯



沒有運動的時候，也可以選擇在飯後半小時到一小時內喝一杯黑咖啡，有助於腸胃道消化、調節餐後血糖變化，並減少脂肪囤積。建議選擇午餐後，比較不會干擾晚間睡眠。

▲熱咖啡效果比冷咖啡、冰咖啡好，可更快消耗體內熱量。

4.熱咖啡效果較好



熱咖啡比冰咖啡更有效，熱咖啡可以幫助更快地消耗體內的熱量。

5.間歇式喝咖啡



從短期來看，咖啡能加速身體代謝，並加速脂肪燃燒，但一段時間後，身體的自我調節系統會慢慢適應這種影響，咖啡的效用就會逐漸下降，不再那麼有用。所以建議可採用間歇性喝法，也就是每喝一個月，停止一到兩週，再恢復喝咖啡，這樣效果會更好。

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