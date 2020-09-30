靈芝水換上KAKAO FRIENDS包裝！「蘑菇萊恩」化妝包　毛毯秋冬必備

品木宣言最經典的靈芝水推出超可愛的KAKAO FRIENDS限定版！不只將靈芝水換上超可愛的蘑菇萊恩（其實人家是靈芝），還有蘑菇萊恩的化妝包、毛毯，更可愛的是化妝棉上有著萊恩的壓紋！拿來濕敷覺得自己都變得更可愛了、一起看看吧～

在 Instagram 查看這則貼文 카카오프렌즈 • KAKAO FRIENDS（@kakaofriends_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 21 日 下午 6:29 張貼

品木宣言 Dr. WEIL青春無敵健康光潤機能水 靈芝水 KAKAO FRIENDS限定版，價格待補

品木宣言經典的靈芝水換上全新的KAKAO FRIENDS蘑菇萊恩新裝，簡直不要太可愛！仔細看萊恩手上捧著的、完全是靈芝水的核心成分靈芝及白樺茸，連萊恩也變成蘑菇頭、真的是可愛到不行～

更犯規的是不同價位有不同的限定組合，其中含有超可愛的蘑菇萊恩束口化妝包、蘑菇萊恩毛毯，還有蘑菇萊恩限定版化妝棉，真的非常豐富，簡直戳中少女心！

束口化妝包相當實用，不只化妝品，偏大的容量其實也可以當成雜物袋，不管是化妝、收納都相當萬用，更別提上面還有可愛的蘑菇萊恩，這就算是單售也願意買～

毛毯更是秋冬必備，這款毛毯是連帽的設計，有帽子的設計不僅更加保暖、也方便實用，搭配可愛的粉紅色蘑菇萊恩、完全是少女窩在電腦前追劇必備單品XD

化妝棉單看不起眼？其實超級可愛！這款KAKAO FRIENDS限定版化妝棉不僅有點厚度、材質也是相當親膚，吸飽靈芝水後可以一層層撕開方便濕敷，更犯規的是每一片化妝棉上還有超級可愛的蘑菇萊恩壓紋、真的可愛到捨不得用！

品木宣言的靈芝系列以天然珍稀的白樺茸、冬蟲夏草、靈芝、雞腿菇等成分，舒緩肌膚不適感、迅速恢復肌膚彈潤，散發健康清新的自然光采，其中靈芝水是兼具舒緩及保濕力的機能水，除了單擦、也推薦濕敷使用，搭配靈芝乳液潤澤效果更加強、加乘保養效果。

品木宣言KAKAO限定版目前已於韓國官網上市，台灣預計將於明年年初上市，有最新資訊編輯會再更新。

文／美人圈 圖／翻攝自IG@originskorea、ORIGINS

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