fb ig video ETtoday search mobile

靈芝水換上KAKAO FRIENDS包裝！「蘑菇萊恩」化妝包　毛毯秋冬必備

>

品木宣言最經典的靈芝水推出超可愛的KAKAO FRIENDS限定版！不只將靈芝水換上超可愛的蘑菇萊恩（其實人家是靈芝），還有蘑菇萊恩的化妝包、毛毯，更可愛的是化妝棉上有著萊恩的壓紋！拿來濕敷覺得自己都變得更可愛了、一起看看吧～

品木宣言 Dr. WEIL青春無敵健康光潤機能水 靈芝水 KAKAO FRIENDS限定版，價格待補

品木宣言經典的靈芝水換上全新的KAKAO FRIENDS蘑菇萊恩新裝，簡直不要太可愛！仔細看萊恩手上捧著的、完全是靈芝水的核心成分靈芝及白樺茸，連萊恩也變成蘑菇頭、真的是可愛到不行～

▲品木宣言X萊恩。（圖／美人圈）

更犯規的是不同價位有不同的限定組合，其中含有超可愛的蘑菇萊恩束口化妝包、蘑菇萊恩毛毯，還有蘑菇萊恩限定版化妝棉，真的非常豐富，簡直戳中少女心！

▲品木宣言X萊恩。（圖／美人圈）

束口化妝包相當實用，不只化妝品，偏大的容量其實也可以當成雜物袋，不管是化妝、收納都相當萬用，更別提上面還有可愛的蘑菇萊恩，這就算是單售也願意買～

▲品木宣言X萊恩。（圖／美人圈）

毛毯更是秋冬必備，這款毛毯是連帽的設計，有帽子的設計不僅更加保暖、也方便實用，搭配可愛的粉紅色蘑菇萊恩、完全是少女窩在電腦前追劇必備單品XD

▲品木宣言X萊恩。（圖／美人圈）

化妝棉單看不起眼？其實超級可愛！這款KAKAO FRIENDS限定版化妝棉不僅有點厚度、材質也是相當親膚，吸飽靈芝水後可以一層層撕開方便濕敷，更犯規的是每一片化妝棉上還有超級可愛的蘑菇萊恩壓紋、真的可愛到捨不得用！

▲品木宣言X萊恩。（圖／美人圈）

品木宣言的靈芝系列以天然珍稀的白樺茸、冬蟲夏草、靈芝、雞腿菇等成分，舒緩肌膚不適感、迅速恢復肌膚彈潤，散發健康清新的自然光采，其中靈芝水是兼具舒緩及保濕力的機能水，除了單擦、也推薦濕敷使用，搭配靈芝乳液潤澤效果更加強、加乘保養效果。

▲品木宣言X萊恩。（圖／美人圈）

品木宣言KAKAO限定版目前已於韓國官網上市，台灣預計將於明年年初上市，有最新資訊編輯會再更新。

文／美人圈　圖／翻攝自IG@originskorea、ORIGINS

【延伸閱讀】

PAUL & JOE聖誕限定「哆啦美彩妝」！蜜粉、唇膏換上哆啦美、哆啦A夢包裝，簡直太可愛

雅詩蘭黛 X KAKAO FRIENDS太可愛！限定絕美唇膏組、送KAKAO唇膏收納架，2020絕對必搶

倩碧 x KAKAO FRIENDS 小花腮紅台灣開賣啦！超萌萊恩、APEACH，三款經典色號都要收！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

品木宣言, 靈芝水, 萊恩, Kakao Friends
fashion.net

熱門文章

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

ET Fashion

推薦閱讀

網公認「讓人最不想交往」的3大星座！　雙子難捉摸、冠軍超極端

網公認「讓人最不想交往」的3大星座！　雙子難捉摸、冠軍超極端

無限量爽吃各國料理才682元！饕客激推Prime等級牛排　板橋凱撒飯店爆划算

無限量爽吃各國料理才682元！饕客激推Prime等級牛排　板橋凱撒飯店爆划算

金鐘･時尚／賈靜雯 6千萬Tiffany珠寶稱霸　可惜頭髮僵直藏耳環

金鐘･時尚／賈靜雯 6千萬Tiffany珠寶稱霸　可惜頭髮僵直藏耳環

張藝興當「富察皇后」氣質壓過秦嵐！男扮女裝更美的7位明星 誰都約不動！天生邊緣人星座Top 3 　摩羯恐懼交友、冠軍無懸念 手機裡「藏最多秘密」星座Top 3！雙魚放不下回憶、冠軍很危險 全台最大無印良品搶先逛！　連蔬果都賣、居家空間現場「客製化」 金鐘・紅毯／柯佳嬿落第二！「5美」出爐超狂深V大集合 上次沒囤到的快搶！「神級護髮膜」買二送二才648元　只要10秒就柔順 柯佳嬿素顏演高中生怕被嫌老　「勤保養」回春菜單公開

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面