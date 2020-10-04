精華水功效、適用膚質大不同！特搜8個2020秋冬激推款

2020年保養品界有不少精華水新品上市，水狀的精華質地更加輕盈無負擔、對肌膚來說可以有更好的吸收效果，同時擁有精華的保養功效，除了濕敷之外、有些精華還主打搭配化妝棉，可以溫和的代謝角質，幫助去除肌膚老廢角質、讓肌膚更加散發透亮感，接下來秋冬、先看一下各膚質適合的精華水推薦～

精華水推薦1：雅詩蘭黛 微分子肌底原生露 櫻花輕盈版，200ml／NT$3,850

功效：修護潤澤、明亮、緊緻毛孔

雅詩蘭黛經典的原生露、在今年推出針對亞洲膚質的櫻花輕盈版，承襲獨家微分子高滲透科技，將每一滴珍稀成分微分子化注入肌膚，新品櫻花輕盈版中含日本岩手縣晚櫻花、金澤兼六園櫻花萃取，偕同原生露經典成分活性99.5%的益生菌增強肌膚角質層，使肌膚快速恢復活力、解決肌膚外油內乾的大危機，安撫躁動的肌膚。

這次的櫻花輕盈版原生露可以說是專門給肌膚喝的「櫻花水」，比起原本的原生露來說、質地更加輕盈，油肌、混和肌在悶熱的天氣絕對會愛用！上臉後推開是滿滿的水潤感、超級清爽不黏膩，也推薦濕敷，敷完後肌膚紋理更加細緻，幫助膚況更加穩定。

精華水推薦2：蘭蔻 超極光活粹晶露，150ml／NT$3,500

功效：明亮、細緻肌膚紋理、代謝角質

蘭蔻今年推出的重磅級新品極光水，以研究長達30年的「酵素科學」為主，含97%的激光酵素複合精華以及3%植萃精油，與肌膚最為融合，可以帶給肌膚保濕水潤與持久明亮剔透的效果！除了乾肌之外，很多混合肌、油肌網友更表示長期使用有幫助肌膚油水平衡的效果，為肌膚打造水潤淨透的健康光采。

極光水特別在於每瓶中都含有蘭蔻獨家專利設計的山毛櫸造型「極光激活棒」，每次使用前上下搖晃、即可現打出超微細的亮膚泡泡，讓肌膚迅速吸收泡泡中的養分，可以搭配化妝棉擦拭，不僅立即感受到肌膚水潤保濕、舒適不黏膩之外，還可以溫和代謝肌膚老廢角質，使肌膚更平滑、造就均勻澄淨的膚色！

精華水推薦3：嬌蘭 皇家蜂王乳蜜露，150ml／NT$2,750

功效：修護、潤澤

嬌蘭8月也推出全新升級「神蜜水」皇家蜂王乳蜜露，應用雙層微脂囊科技、每顆微囊都含有高濃度的品牌獨有皇家蜂王乳成分，幫助強化肌膚防禦力與生命力，25倍釋放黑蜂修護能量，獨透配方可以舒緩肌膚內外壓力，提高肌膚防護效果。

神蜜水建議作為保養第一道手續使用，質地偏稠、但是相當清爽，推開後迅速吸收，不殘留黏膩感，吸收後膚觸變得細滑透亮，推薦以「1擦2拍3濕敷」的方式使用，加乘修護、補水、透亮的保養效果。

精華水推薦4：Kiehl's契爾氏 牛奶淨膚濃縮活膚露，200ml／NT$2,200

契爾氏今年推出就超紅的牛奶水、這次在周慶折扣超殺，以獨創的雙層牛奶淨膚設計，上層含高濃縮保濕精華、下層則注入品牌獨家溫和淨膚科技，透過「1搖2擦3輕拍」的簡單步驟達到溫和淨膚的效果，使用後肌膚細緻透亮，由內而外透出水潤光澤！

第一步「搖」：使雙層精華融合、釋放高濃度保養精華，第二步「擦」：搭配化妝棉擦拭、溫和去除肌膚老廢角質，細緻毛孔的效果肉眼可見！第三步「輕拍」：最後輕輕拍打幫助保濕成份吸收，由內而外透出水潤光澤。

精華水推薦5：PAUL & JOE 橄欖保濕精華露，150ml／NT$1,550

功效：修護、提亮、潤澤

PAUL & JOE的橄欖保養系列增加新成員！今年10月推出全新保濕精華，萃取納豆發酵中的透明質酸酵母精華及三重玻尿酸，高活性能量重建肌膚保濕屏障，為肌膚長效補水、同時提升肌膚新陳代謝，保濕的同時還幫助肌膚達到活化、修護、提亮的效果。

全新橄欖保濕精華含有皇家蜂王乳、橄欖精華油與海藻酶等頂級護膚成分，特別是當中的天然護膚成分橄欖多酚、維他命A、D、E有優秀的修護效果，能促進膠原蛋白生成、調理皮脂分泌，使肌膚油水平衡，讓肌膚恢復飽滿緊緻的光采，偏水乳狀的質地輕盈不黏膩、推開肌膚變得細緻，當作秋冬妝前保養也很OK！

精華水推薦6：GIORGIO ARMANI 黑曜岩新生奇蹟嫩膚露，150ml／NT$4,500

功效：淨膚透亮、角質代謝

Giorgio Armani黑曜岩保養系列在今年7月推出全新「小綠瓶」黑曜岩新生奇蹟嫩膚露，頂級綠光是萃取自天然成份、也是黑曜岩保養系列中最高濃度的重生密蘿蘭，除了珍稀密蘿蘭及經典的黑曜岩精萃，更添加有機山毛櫸，有效改善暗沉與膚色不均，淨膚透亮，更能淡化細紋，使肌膚柔嫩晶透！

小綠瓶含有全新成份「濃縮甘醇酸分子」，可加速代謝老廢角質、粉刺、緊實毛孔，使膚觸柔順平滑，敏感肌也適用！搭配「有機酵母萃取」能補充肌膚微生態所需的活性成分，維持肌膚彈性、加速去除肌膚瑕疵，建議搭配化妝棉順這肌膚紋理擦拭，天天都可以溫和代謝老廢角質、使肌膚維持滑嫩透亮的健康狀態。

精華水推薦7：資生堂 敏感話題 換季舒敏精萃，40ml／NT$1,100

功效：舒敏、潤澤

資生堂旗下針對敏感肌的保養品牌敏感話題，在9月推出全新的舒敏精萃，針對換季「溫差」對肌膚造成的傷害，以獨家溫差防護複合物及H-穩定配方A雙管齊下，幫助肌膚達到內保水、外補水的效果，打造換季肌膚敏弱絕緣體。

這款舒敏精萃建議保養第一道程序使用，水狀的精華液質地、以極致溫和的配方將肌膚摩擦感降到最低，極其清爽不黏膩，吸收後膚觸變得更加柔嫩，還有促進後續化妝水、精華吸收的效果。

精華水推薦8：肌研 極潤金緻特濃保濕精華水，170ml／NT$550

功效：保濕、潤澤

日本樂敦首創研發出「乳酸菌發酵玻尿酸」，不但能為肌膚補充水分，還能填滿肌膚角質層間隙、形成防護屏障，使肌膚更健康透亮！極潤金緻精華水除了乳酸菌發酵玻尿酸之外、偕同7重玻尿酸，偏濃稠的精華液質地、但不厚重，極致濃潤卻迅速吸收，有效密集修護極度乾燥粗糙的肌膚，濕敷後肌膚是可見的彈潤光澤！加上親民價位、囤貨起來也不心疼～

肌研 極潤保濕化妝水一般型／清爽型，170ml／NT$440

肌研最經典的「極潤保濕系列」也全面更新，全新添加「乳酸菌發酵玻尿酸」與4重玻尿酸保濕處方，幫助肌膚更加健康透亮，化妝水分為一般型、清爽型，可以依膚質選擇適合的質地，清爽型質地較水、輕盈好吸收，一般型則是偏精華液般的水感質地、輕拍瞬間吸收，可以舒緩乾燥肌膚，採用與健康肌膚相同的弱酸性，更加溫和低刺激。

文／美人圈 圖／BEAUTY美人圈

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