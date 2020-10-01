Ean部落閣／新竹秘境「南園」僅20間房　圓形大浴缸風雅泡澡

文、圖／Ean

「這是間被低估，獲得太少關注的旅宿！」

當我住了兩晚後，直接跳出這個想法。甚至，有些慚愧，怎麼會遲至對外開放的 12 年後，我才首次踏入這座世界級園林？用世界級，來形容位於新竹新埔的南園，確實不為過。由台灣現代建築思想的啟蒙者 – 漢寶德教授規劃設計，為聯合報創辦人王惕吾打造這處占地 27 公頃的退休居所，據說當年創辦人大器的要漢寶德放手去做、無預算上限，日夜趕工僅花不到兩年時間於 1985 年落成，陸續接待過多位世界領袖包括英國前首相柴契爾夫人與前蘇聯總理戈巴契夫。後來，2008 年由 The One 團隊進駐，重新改造成今日所見，一處享受自然、建築、文化與食藝之美的人文品味客棧於焉誕生，憑藉著重新詮釋新東方人文精神於整座園林中，在 2012 年成為台灣第一座榮獲世界四大設計獎項之一的日本「Good Design Award」的人文休閒園區！

▲南園佔地 27 公頃，由建築大師漢寶德規劃設計

▲散步南園，移步換景

▲植栽、建築、照明設計，無不到位

27公頃只有 20 間客房，奢華！

若跟我一樣首次前來，肯定會大感意外，這麼大的園區，竟僅僅規劃成 20 間客房，甚至比我去年底造訪虹夕諾雅 京都的 25 間還少。我住的房間取名「藏雪」，隱身一片竹林後，擁有封閉型的私人庭院，還能在這露天淋浴，我特別選在從外頭活動回來的初秋午後，享受了這難得的沐浴體驗，快哉！而這好風雅的院落，讓我想起數年前去的北京頤和安縵，是帶些貴氣的典雅中國風。

▲房間鑰匙木牌上還有窗花，雅緻

▲斜頂式的挑高空間，還有私人庭院做景

▲許多時候，光影會在庭院白牆上作起畫來

房間是斜頂式的挑高，溫馨而舒服，免費的 Mini bar，冰箱打開還有洛神花飲與蜂蜜茉莉綠茶，口味每天會換，相當好喝！提供的掛耳包則是出自知名咖啡館「湛廬」，是他們為了南園特別拼配的口味。

▲手沖掛耳包、面膜到飲品，悉心的準備，誠意可見

泡植物萃取澡湯，再敷日本富士山面膜

聽說當時 The One 團隊進駐時，把原本兩個房間打通成一間，一間維持當臥室、另一間則是改裝成相當寬敞的浴室，裡頭安放好大的圓形浴缸，成了南園客房的一大特色，每晚，飯店都會準備天然植物萃取的澡湯一壺放在洗手台，讓房客舒服的泡個好澡，我沒辜負美意，推開面向庭院的落地窗，把浴室燈熄掉，還有蟲鳴立體聲自然音樂相伴，甚好。睡前，還可從冰箱拿出獨家引進、來自東京墨田區的富士山北麓面膜來敷，這泡澡，可說從面子照顧到裡子了。

▲據說這間浴室的大浴缸，當年是出動吊車從庭院垂降才能放進來

▲浴室鏡子映照綠景，可見設計上的巧思

▲每晚都會提供一壺植物萃取的澡湯

富貴齋的黑膠賞聆，要客人莫忘今宵

在南園，其實光待在房間裡，就很舒服，尤其這次住的又有私人庭院，都讓人不想外出了。但園區很大，景緻處處，還是忍不住走走拍拍。在用早餐的主建築「同心樓」，三樓富貴齋是個會讓人想久待的公共休憩空間。窗外有景，好幾重山巒層疊，仔細數、據說若天氣清朗，會有九層，管家說九降風的名字就是這樣來的。室內有光影，擺放的家具樣式不同，但都講究也好坐。每晚，這裡會悠揚的播放黑膠，第一首我在這聽到的歌曲，彷彿成了之後會想起的印記，那是鄧麗君的「莫忘今宵」。

▲選本書，往舒適的座椅一坐，即是一段悠哉好時光

▲各式各樣，每張椅子都讓人想換著坐坐看

▲夜裡照明設計得好，好有味道

南園秘境，充滿禪意的竹林茶屋

步出戶外，還沒走到以南樓為首的江南建築群，光是看到好多長得好大的樹木，就已讓我心生歡喜。據說當初興建南園時，特別保留這些大地的原住民，多好。九月天裡四點半的陽光斜照，金黃暖好，茁壯的樟樹被照得發亮，讓我想起紐奧良的橡樹莊園，同樣是個靜好的午後時光。

▲斜陽把樟樹葉子照的發亮

▲往大樹上一躺，想起紐奧良的旅途時光

就離大樟樹不遠，有個景點堪稱秘境，值得一探，那是竹林深處的個人茶屋。繼虹夕諾雅 京都的空中茶屋，我又覓得茶人夢想中的夢幻茶席，蒼翠綠竹交錯斜掩，綻露出暖黃光色的小屋，可真有一秒到京都的錯覺。

▲有種隱世感的竹林茶屋

▲竹林裡的一方天地，迷人

文化體驗 下午茶席 人文曬扇

初抵的午後，房客隨即能感受到園方的用心款待，欣賞如此動中求靜的安排，透過帶些儀式性的活動中，讓心慢慢的，慢下來。我喜歡個人中式茶席式的下午茶安排，來到新竹，不能錯過的自是東方美人茶，特殊氣候與栽種環境，特別是被小綠葉蟬咬過所釋放出的蜂蜜味道，造就這款茶的獨特風味，婉約清麗。搭配的茶點也不馬虎，鹹香的蘿蔔絲餅美味，更讓我驚豔的是柿餅，我第一次吃到咬開後這麼飽滿甚至帶些汁感的柿餅，上桌的都是精挑細選，嚐得見用心。接著，在管家的帶領下，還能體驗曬扇活動，把紀念帶回家。

▲泡一壺東方美人，接地氣的下午茶

▲嚴選的茶點，讓人驚豔

▲簡單卻有意思的曬扇體驗

提書燈夜訪隈研吾作品「風檐」

夜間的體驗項目也讓人印象深刻。那是晚餐過後的提燈夜遊活動。原本我想像的，是提著打更的大紅燈籠，沒想到竟是一只市價 8800 元、來自舊金山的書本燈，頓時，讓這夜間漫步，多了潮味。這趟散步的重點，是來看隈研吾的作品「風檐」，一口小而另一口大，是模擬新竹九降風的意象，在夜裡燈光的烘托下，又是不同風情。

▲帶著當作燈籠的書本燈夜遊

▲這件隈研吾的作品，掛保證可抵禦颱風

這回造訪南園之前，有耳聞美中不足的是餐點，實際吃了之後發現與想像中有蠻大落差，有相當水準！後來我忍不住問館方人員，才知道原來是過去這半年，南園大幅精進了食藝的部分，幾餐吃下來，確實能感受到所下的工夫，值得稱許！

Day 1 晚餐 | 同心樓的頭前溪套餐

第一天的晚餐，安排在緊鄰房間的「同心樓」一樓享用。我在薄暮中穿過竹林，從敞亮的二樓進入俯瞰，黃燈籠亮晃晃的，六點開始有半小時的古箏演奏時間，開動前還有場絲竹饗宴，實在雅。

▲暮色中的竹林小屋

▲餐前的古箏演奏時間

▲古箏老師聚精會神的彈奏著

晚餐採個人套餐式，向發源於雪山山脈的新竹重要河川致敬、取名為「頭前溪套餐」，將當地的地形風土、餐飲文化、特色地產等，轉化為食物設計，變成一道道端上桌、賞心悅目的珍饈。服務人員針對每道都會說菜，我聽的是興致盎然！從食材、料理手法到意象，一場晚餐下來，長了知識，關於料理，關於新竹，當然還有一開始嬌寵了耳朵，如此豐盛美好…

▲丘陵之美 | 竹筍海鮮凍

▲這套晚餐賞心悅目又美味，有水準

▲「客家粄條用米，有別於美濃板條會加玉米粉等比較Q彈，這個會比較容易斷」服務人員的說菜讓我長知識

早餐 | 野趣餐籃

我在南園的兩天早餐有不同形式，讓我印象很深刻是其中一天準備的是提了就走的精緻野餐籃，能在餐廳吃，也可找個戶外舒服的角落來享用，甚至也可提回房間自在品嚐。餐點包括豪華的和牛三明治等，相當豐盛，因是野餐概念，還提供了每人一個保溫杯，裡頭裝盛的是手沖咖啡，很有誠意。

▲從容器到餐點，都很花心思

▲找個園區舒服一角，來場早野餐

▲另一天的早餐，呈現截然不同的好滋味

午餐 | 水風軒的湯料理

迂迴尋徑而訪，我來到矗立水塘邊的水風軒，吃了一套風光明媚的午餐。餐點是湯料理，口味與我日前在台北市的「The One 中山」品嚐到的可說蠻一致，美味又清爽。除了放了多種在地蔬菜的溫沙拉，還有以低澱粉及優質蛋白，使用台灣在地食材，設計幾款不同主題的湯料理，就在七分飽之際再端上一道肉品，相當滿足，最後是淋上梅汁的手打愛玉完美結尾。若是參加園區的一日遊行程，也可享用到這套午餐。

▲湯料理採桌邊服務，香氣直撲而來

▲坐在水風軒裡用餐，有景有食

Day 2 晚餐 | 南樓晚宴

這天晚餐地點「南樓」，就是過去曾接待多位世界領袖的所在。用餐前，在管家帶領下先來一趟南園巡禮，我彷彿逛了一趟江南的大戶人家，從選址、用料到雕工，滿滿的讚嘆。最後登上南樓，在晚宴正式開始前，先在樓上享用三道精緻的開胃小點，這場晚宴主題是向新竹六大族群致敬，同樣的、每一道料理都說著在地故事。用完餐後，會邀請賓客移駕至一旁的亭台樓閣，還有節目。一邊欣賞水面倒映的古箏演奏，一邊品飲特別的樹葡萄氣泡飲，弦輕撥，彷彿被撥弄的不是音律，而是前方如鏡的池水，或者，是台下觀眾的心，太美好的安排，我被深深觸動著。

▲精緻華麗的雙面木雕

▲南樓晚宴的三道開胃小點

▲客家洋菇油蔥菇醬炙燒杏包菇

▲坐在亭台樓閣欣賞古箏，太美好的體驗

▲晚宴後的安排讓人印象深刻

前面提到，湛廬咖啡館依據他們來這體驗後的感受，為南園拼配了一款咖啡，他們取名為歲月靜好，可真再好不過了，台灣竟暗藏這麼一間江南園林式的旅宿，就如掛耳包名字那般，盡享歲月靜好，期待這裡，不被過分打擾，但值得獲得更多關注。

▲夜裡的竹林小徑

/ Info. /

The One南園人文客棧

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地址：新竹縣新埔鎮九芎湖32號

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作者：Ean /「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！