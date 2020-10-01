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朴敏英公開愛用香水！柔美花果調超偷心　4款類似味道也必收

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說到追星，除了直奔現場，編輯首推get明星同款香氣！把偶像的摯愛香氣噴在身上、閉上眼睛，幸福到彷彿是被毆爸抱入懷中，和歐膩變成閨蜜～（笑）

朴敏英近日就在個人youtube開箱自己的隨身包，除了分享愛用彩妝、保養，也透露自己的摯愛香氣是CREED 暮光 Love in White。

朴敏英香水推薦1：CREED 暮光 Love in White

Creed的香氛擄獲非常多藝人韓星的心，香氣特殊又不容易撞香，說是貴族的氣息也不為過。暮光的前調是清澈的橙果，清暢中帶點酸甜。接著玫瑰、茉莉突起，淡淡的鳶尾中浮沉著柔軟溫暖的氣息。 中調並不突出，但後調非常誘人。

細細嗅聞，嬌美花香的整體層次十足但不濃烈，想反覆回味的同時，給人素淨雅緻的高雅印象。

前味：橙子
中味：鳶尾花、水仙花、木蘭、大米、茉莉、玫瑰
後味：檀香、木香、草龍涎香

>> 影片可以看～朴敏英 what's in my bag完整分享唷！

以下編輯也為大家帶來幾款迷人、超偷心的「花香調香水」推薦，一起看看吧！

花香香水推薦2：Jo Malone London 無花果與荷花香水 100ml，NT$5,100

Jo Malone 2020全新香氣以傳說中的仙境「古代巴比倫的空中花園」為靈感，推出無花果與荷花香水，與絲柏與葡萄藤芳醇香水兩款香氛。

無花果與荷花的香氣蓬鬆又夢幻、優雅不甜膩，就彷彿漫步在如夢似幻般的空中花園裡。夏季出水綻放的荷花，初露水珠由花朵與荷葉上灑落，糅合了茂密無花果樹上豐滿多汁的果實，結合橙花純露，交織出美好又充滿想像的氣息。

花香香水推薦3：BOUCHERON 伊斯帕爾塔玫瑰淡香精 125ml，NT$7,200

伊斯帕爾塔的玫瑰花帶著熟透的蘋果果肉香氣，揉合著些許輕盈的綠意香調，其中延續著綠意帶來的是微微辛辣香氣。

前調：香葵、薑
中調：玫瑰精粹、番紅花
後調：麝香、檀香

不過最讓人陶醉的，是那承襲著BOUCHERON奢華典藏系列一貫的極簡風格。大理石白與奢華金包裹著淡淡煙燻粉紅色；而纏繞著透明琉璃圓柱的金色頸圈，象徵其高貴奢華的珠寶世家身分。裡裡外外皆展露出專屬BOUCHERON的匠氣與奢華。

花香香水推薦4：NARCISO 晨光琥珀淡香精 90ml，NT$4,000

此香以「琥珀」為主角，並添加香草精粹、明星香氣喀什米爾麝香，再融入熱带情調花香大溪地梔子花、依蘭依蘭及甜美的白花氣息，使其濃郁而飽滿，優雅中增添了明亮感，呈現女人婀娜性感的一面。

前調：大溪地梔子花 、依蘭依蘭、白花
中調：麝香、琥珀
基調：雪松、香草精粹、喀什米爾麝香

精巧可愛的瓶身顏值，十分值得收藏！Narciso本身是服裝設計師，因此香水設計也延續了相對應的風格，簡約、注重線條感，搭配上飽滿純色與內彩繪的瓶身，雋永、高級、質感兼具。

花香香水推薦5：三宅一生 一生之水初蜜淡香精 90ml，NT$4,050

這款淡香精是 NECTAR 系列第三部曲，以破曉的花為靈感、水感為題材，打造一款清新花香的木質調香水。

前調以亞洲水梨及西瓜為主要香氣，清新多汁的水梨搭配香甜的西瓜，輕透的水潤感猶如咬下果實瞬間的輕響環繞於感官。而中調的花香氣息，採用了清新、溫柔的牡丹與濃郁的茉莉花香。基調則是精選了乳香檀木與擁有棉花香甜氣息的白麝香。

文／美人圈　圖／翻攝自BOUCHERON、三宅一生、NARCISO、Jo Malone London、YouTube@그냥, 박민영 Just Parkminyoung

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

朴敏英, 愛用品, 香水, 花果香
fashion.net

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