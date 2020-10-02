趙露思《我，喜歡你》再爆紅！5種不同風格的少女系穿搭快筆記

趙露思、林雨申主演的《我，喜歡你》熱播中。劇中，趙露思飾演慘遭失業打擊的天才女廚師顧勝男，可愛又搞怪對上高冷寡言，但對美食有著近乎苛刻執念的總裁路晉（林雨申 飾）。兩人雖然從見面就事故不斷，但最後發酵、戀愛的甜蜜故事。

開播至今除了滿滿的高糖情節，讓人看得輕鬆又少女心噴發，趙露思的甜系少女穿搭、穿搭技巧也引起網友熱議，更被狂讚：「根本是行走發電機呀！」

以下5個趙露思的穿搭手冊快筆記！跟著趙露思的＃OOTD，簡簡單單就能變身甜而不膩的超級美少女唷～

趙露思穿搭1：復古通勤風

隨著時節入秋，天氣漸漸轉涼，是時候出動風衣外套和貝蕾帽啦！復古通勤風結合了秋裝的元素與配件，同時又能提昇女人味，可謂接下來的時髦穿搭風格。像趙露思這樣的黑色主軸搭配，就又多了幾分帥氣、酷帥感，精靈古怪中帶迷人氣場。

若是選擇楓葉/駝色系的復古穿搭，則相對溫柔婉約。有層次的咖啡色不單會散發出溫暖秋意，更能為穿搭套上一層復古濾鏡，搭配上仿舊感的金飾品或古著、包款，整個人透著濃濃高級、典雅韻味呀！

趙露思穿搭2：清甜少女風

清甜少女風絕對是最偷心，直男最招架不住的風格！穿搭小技巧在於，首先整體上會選擇清爽的色系，像是水藍色、奶白色、鵝黃色來做搭配。

其次是少女感元素不能少！好比說小碎花、澎袖、蝴蝶結、透膚薄紗甚至是蕾絲，都能幫穿搭畫龍點睛，提升鄰家少女感。

像是趙露思在《我，喜歡你》之中，可愛俏皮的雙馬尾＋白色蝴蝶袖襯衫＋鵝黃色的背帶裙=可愛到不行呀！難怪傲嬌總裁路晉直接淪陷～

趙露思穿搭3：丹寧小男孩風

不論什麼季節，牛仔丹寧元素都是時尚界不退燒的潮流。如果想要一點中性、酷酷的小男孩風格，下半身可以穿上工裝褲或是近期超火紅的單車褲，搭配上份量感重的涼鞋，瞬間隨性又帥氣。

趙露思穿搭4：可愛居家風

可愛居家風小關鍵，在於衣褲面料柔軟舒服，搭配上幽默或毛呢毛絨款髮飾品，看起來幾分擁懶、幾分隨性，不只整個人像棉花糖一樣又甜又軟，連空氣都很自然的變甜了！

配色上可以留意選擇「一個主色」的原則，像是趙露思這套穿搭以酪梨綠色為主軸，再透過最基本萬能的黑白色來放鬆視覺的緊繃感，同時內搭的黑白條紋衛衣還擁有延伸比例的效果，看起來修身又朝氣滿滿！

趙露思穿搭5：龐克少女風

龐克的叛逆除了源自不滿，也起於「渴望被注意」，再加入一些少女感的清甜元素，就是這個秋冬最吸睛的龐克少女風。

怎麼穿出龐克少女風呢？我們可以PICK趙露思的幾件同款（或相似）單品，好比說帥氣的皮衣，不只經典黑色、搶眼顯明的草綠會是更好選擇；貼腿窄管褲、或火辣的迷你短裙，再搭配上扣環金屬配件，就能輕鬆複製同款時髦囉！

文／美人圈 圖／翻攝自赵露思的微博、赵露思工作室官微、网剧我喜欢你

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