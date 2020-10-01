12星座10月運勢！雙魚超旺、魔羯賺錢運直線成長

本月份面對職場與生活，務必抓緊手中的機會，該站在哪艘船上，一定要謹慎思考。感情的部分在本月稍微冷淡，切記心平氣和的處理感情問題，不要製造太多無謂的爭吵，一起來看看安格斯更詳細的解析。

牡羊 3.21~4.20

人生沒有彩排，每天都像是在現場直播，這句話套在牡羊的職場上是適用的，不要回顧太多過去已經失去的，新發生的事情，反而要好好把握住它。跟人之間的相處固然重要，但不需要事事顧到四周人的感覺，顧好自己的事才是最重要的。而投資方面，盡量不要去從事自己不了解的事情，這樣會讓你遺失金錢，另外有許多偏財運出現的時候，一定要利用第六感去抓住它。感情上的相處其實是不錯的，不過你並沒有太多時間去經營，好好把握彼此之間的相處。

金牛 4.21~5.20

人際上的相處，絕對是這個月最重要的一件事，喜歡微笑的人，總是容易獲得比較多的機會。金牛固然是目的論主義者，事情往往重視最後得到的成果，中間的細節經常忽略，提醒你本月份，中間的相處過程十分重要，也許一件事情做到最後的結果不盡如意，但是中間反而會衍生出很多新的路，在職場上你要把握這樣的原則。而在事業頗順的情況下，金錢面的收穫，往往你預期的怎樣，也就可以見到怎樣的收穫，不要貪心，也不會失去太多。在感情的相處，反而是比較大的問題，金牛的相處心神比較渙散，所以務必要抓準你的專注度。

雙子 5.21~6.21

智者順時而動，愚者逆時而謀，本月份抓時機非常的重要，賺錢的運勢趨附在你的工作上，當工作順暢的時候，一切事情都OK了。這個月份儘管公、私的邀約都很多，但是依照你的邏輯，一定要釐清先後重要的順序，去做排列。只要跟學習有關，增加自我能力或是工作賺錢，都放在前面，其次才是人際關係的經營，愛情要放在更次要的位置，本月份在感情的相處上，會製造出許多問題，需要平心靜氣，不要回太多的話，不要製造太多吵架的話題，心情上也就平靜了。

巨蟹 6.22~7.22

本月份在工作上面對到不少的挑戰跟壓力，在心情上會有點波動，甚至有點想逃避，怎樣讓自己在休閒生活找到平緩自己的方式才重要。金錢運的部分，提醒不要做太多無謂的投資，不熟悉的東西不要碰，熟悉的也不要投入太多的金錢，偏財運並不是那麼的好。反觀感情是可以帶給你許多慰藉，但要提醒巨蟹座，也許在工作與賺錢上，偶爾出現了小困頓會讓你心情上有些改變，但別總是對陌生人寬容，而對熟悉的人挑剔，修正這個方向，巨蟹座才能展現出有魅力的自己。

獅子 7.23~8.22

本月份會出現許多你感興趣的事情，但並不急於一時去做，先踏穩一隻腳的腳跟，另外一隻腳出去試探看看是可以的；但千萬不要把本都丟了！在工作也是如此，獅子其實心裡有很大的志向，想要拓展自己的版圖，加上火象星座天生的個性，就是喜歡冒險，有時候奮不顧身去投入，但這是十分危險的。面對到感情，獅子也有許多的機會，也許你心裡蠢蠢欲動，也想去嘗試一下，這也是危險的，搞清楚對方的狀況與身份，再去接觸不遲。

處女 8.23~9.22

處女座正因為自己的個性，喜歡全盤掌握，才覺得安全，所以在面對這些事情時，會有點措手不及，本月份正是常常發生突發狀況的時候，所以處女除了可以鍛鍊自己的心智，也能對這種危險突發的事情有一些應變的方法，這算是一種自我鍛鍊。當然平時也要有危機意識，畢竟工作是瞬息萬變的，而且本月與你搶機會的人並不少，特別對一些接案的人，你一定會遇到，橫生阻攔的事件發生，那你能做的就是平常心面對。而投資運氣，還算不錯，所以可分配比例原則，用一小部分的部分，去試試看投資，可為你賺來一些金錢上的收穫。

天秤 9.23~10.22

十月份會覺得自己的心思很容易晃動，有時會覺得自己撐不下去了，其實每一天告訴自己，我再撐過明天就好，日復一日，你就能撐住了。天秤座要交比較正向樂觀的朋友，在相處之間才能給自己更多的力量。實際上天秤座在面對明年，會有很好的新趨勢，也因此如何去交一些跟自己志同道合，有共同想法的朋友，也許開創另一個事業，會比你現在朝九晚五被綁住，更好一些。賺錢運勢是值得懷疑的，你會聽到不少的投資訊息，但真的大多數你不要相信，手中的錢還是存好，做好自我的規劃。感情相處不錯，至少能帶給你愉快的心情。

天蠍 10.23~11.21

本月運勢要分為兩個部分來說，面對職場面，改變能改變的，接受不能改變的，很多公司的政策或上級的命令你也違背不了，所以你只能悶著頭執行。在你沒有準備離開這公司之前，合理的要求當成是一種訓練，私底下有些事情，你是可以發想，並且執行的時候，你的掌控權比較大，按照你的方法做，一定不會錯的。本月份有許多賺錢機會，與人合作一定要好好的思考，如何生出更多的財源，許多想法一定要化為具體的文字，然後行動。在感情的相處上，記住該記住，而忘記該忘記，有時候不好的東西就丟了吧，讓它就隨風而去，新的機會很多，就放眼在未來吧。

射手 11.21~12.21

本月份在感情上有些狀況，很多類似仙人跳的欺騙事件，特別對於射手座喜歡交朋友，喜歡展現魅力的時候，特別要小心。事業運理想，賺錢運更旺，其賺錢是技術，花錢是藝術，能不能賺錢要看你的智慧，該不該花錢要看你的品味，射手花錢一定要花在真的有價值的事物上，對你有用的事，才是值得投資的。當朋友要你去贊助投資他的時候，你不如先投資自己，把自己變成更有用的武器，你更有能力去幫助別人。射手座在跟家人或是跟對象的相處上，一定要多展現一些表面的專注度，至少可以讓四周人感受比較好。

摩羯 12.22~1.20

面對10月份，你去詛咒黑暗，不如自己點蠟燭，因為能給光明的只有你自己，這也提醒著自我鼓勵很重要。面對本月份，工作運有點卡頓，會覺得都在做平常做的事沒有好表現，壞的東西也不常見，可是摩羯困在這樣的境界之中，常常會覺得似乎沒有進步，急於逃脫，其實千萬不要！因為2020年本來土、冥合相就是困頓，摩羯特別是如此，所以慢慢等，它會改變。而到了10月中旬以後，賺錢運氣會直線成長，不只賺正財，偏財也要把握住。感情運勢就跟你的賺錢運勢一樣，從10月初開始越走越高，好好享受這個月份。

水瓶 1.21~2.20

對於水瓶座不喜歡交朋友的天性來說，不虧待每一份熱情，不討好任何的冷漠，那就是你本月份的相處原則，跟人之間多用你的第六感，去感受這個人對待你，是不是真心的，彼此合作才可能是下一步的開始。感情的相處也是如此，這個月份水瓶會參與很多聚會，在聚會之中，就算是玩樂，中間也可能衍伸出很多工作與賺錢的機會。工作上的時候，別人對你的要求，你要稍作忍耐，因為前面也許相處並不順，但事情做到後面，往往會有成果出現，增加你的耐性，好好去面對每一個艱難的任務。

雙魚 2.21~3.20

面對雙十月份，運勢是12星座最好的，不過要提醒一件事情，水象星座比較敏感，雙魚座更是如此，當別人超過你一點點的時候會覺得周圍的人都在忌妒你，但當你超過別人很多的時候，就會發現四周的人在羨慕你了，所以提醒雙魚座，專心做好自己的事情，不要顧及太多其他人的感受。感情的相處也是如此，一定要勇敢去展現真正的個性，不要太過於配合人。金錢運勢非常好，但大多在正財運上面，與其去做一些奇怪的投資，不如專心致志在你的工作以及副業上。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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