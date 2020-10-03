秋天用「牛奶色系」眼影最甜！8顆冷門色讓你化身小仙女

甜甜的米色調是今年最夯的彩妝色系，最近小紅書上更是有許多「牛奶色系」眼影爆紅，以下就盤點8顆冷門但超仙的牛奶色系眼影，色調復古又溫柔、還能消腫泡，一抹甜度更是滿分！

牛奶色系眼影推薦1：新YSL訂製誘光眼影盒（#1 珍珠焦糖／#5 微醺胭脂），NT$1100

上市日期：2020年9月18日

YSL這個月新推出的訂製誘光眼影，採用金黑色盒面搭上金色邊框的時髦設計，優雅漆黑方盒燙印上YSL經典金色Cassandre Logo，從外表開始就超有質感！編特別推薦#1和#5 兩色疊擦，#1這色帶有獨特柔和的米白色，上眼後會有很漂亮的珍珠焦糖色偏光，搭配#5則是一個很溫柔的暖調玫瑰棕，雙色搭在一起迷人又魅惑～

▲（上）#5 微醺胭脂／（下）#1 珍珠焦糖。

YSL MAKE IT YOURS 奢華緞面限量唇蓋組，NT$1500（可享週慶95折優惠）

除了超美的眼影盒之外，YSL今年秋冬更推出非常特別的限量唇蓋組，全系列共有12款花色，從高級奢華的豹紋、鱷魚紋到可愛的愛心、櫻花殼都有，重點是即日起只要買奢華緞面唇膏，就送兩款限量唇蓋～真的超佛心！內容物包含奢華緞面唇膏1入、限量奢華緞面唇蓋1入（以上12款任揮一），加贈奢華緞面唇蓋1入（不挑款）。

▲（左）奢華緞面唇膏#83＋#85／（右）上為#85，下為#83。

*贈品數量有限送完為止，YSL保有更改或解釋活動之權利。

*檔期時間以百貨公司為主。

牛奶色系眼影推薦2：MAC 時尚焦點小眼影（#Paint By Umber／#Back To Surreality），NT$750

▲Paint By Umber（上）／#Back To Surreality（下）。

MAC今年推出的「冷淡風限量春妝系列」還沒上市就已經大爆紅，其中#Paint By Umber跟#Back To Surreality這兩色更是在小紅書上被網友推爆～#Paint By Umber這一色是很軟綿的肉桂奶茶色，以玫瑰米色加上肉桂棕調和，上眼後溫柔感爆棚；#Back To Surreality這一色則是非常適合秋冬的焦糖米黃色，一抹就有濃濃的牛奶糖感，有女人味但又不失甜美！

牛奶色系眼影推薦3：NARS 柔緞單色眼影（#NOUMÉA），NT$800



NARS的單色眼影一直是他們家的經典明星商品，#NOUMÉA這色是一個帶有復古焦糖棕的可可色，奶橘調讓可可感更加甜美，他是一顆全霧面質地的眼影，上眼後是很漂亮的絲絨霧感，濃濃的秋冬氣息讓他更加優雅！而且因為帶有很剛好的霧灰感，不管是消腫泡的效果，還是拿來加深眼窩深邃度都很好看！

牛奶色系眼影推薦4：Addiction THE EYESHADOW MATTE（#003M 焦糖奶茶／#012M 溫暖羊毛衣），NT$600

上市日期：2020年9月25日

這個月新上市的Addiction單顆眼影，全系列共有5種質地、共99色，其中編最推薦的就是他們家的霧面眼影#003M 焦糖奶茶跟#012M 溫暖羊毛衣這兩色～#003M是一個很正宗的奶茶色，非常適合給腫泡眼人當作打底色，#012M 溫暖羊毛則帶有淡淡的乾燥玫瑰色調，喜歡溫柔感眼妝的女孩絕對要擁有！

牛奶色系眼影推薦5：Bobbi Brown 極致鑽石眼影（#HEAT RAY），NT$1300

Bobbi Brown的極致鑽石系列眼影也是很多美妝部落客的愛用分享～#HEAT RAY這一色是一個很輕透的泰奶色，帶有微微的米色調，但是加入泰奶的橘棕感，讓他看起來非常特別！這系列眼影最漂亮的其實就在他的小亮片，輕輕抹上一層眼影後，裡面的細閃就會像鑽石碎片般非常細緻又高級，在陽光下更會閃爍很漂亮的金色偏光！

牛奶色系眼影推薦6：艾杜紗 Ettusais Eye Edition－Color Palette（#02），約NT$390

艾杜紗新推出的秋季眼彩-Eye Edition系列雙色眼影盤在日本已經上市，而且瘋狂洗版日妞IG～除了眼盤外殼搭配很高級的莫蘭迪色配色之外，眼影的顏色跟質地也非常值得入手！雖然帶有細緻珠光，但是用起來是很滑順絲絨質地，滑順又服貼～編特別推薦#02這一色，他是一個米灰調的梅子色，帶有濃濃的日雜感，上眼後是日妞很喜歡的甜美慵懶風，日常又溫柔！

牛奶色系眼影推薦6：Missha Dewy Glossy Eyes（#White Beach），約NT$200

最後一顆雖然比較冷門，但卻是顏色很特別的偏光眼影！#White Beach這一色是很正棕的牛奶色，以牛奶白色為底色，眼影裡含有獨角獸偏光，很適合拿來重點打亮臥蠶、眼頭等地方，會讓眼妝看起來更有亮點～而且因為他的顏色很乾淨，所以上眼後完全不會影響本來的眼妝！

文／美人圈 圖／beauty美人圈、翻攝自小紅書@ShirleyWWW、@oops_小猴子、@雪糕和仔仔、@秋秋又可爱了、@我的猪呢__

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