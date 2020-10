秋天用「牛奶色系」眼影最甜！8顆冷門色讓你化身小仙女

甜甜的米色調是今年最夯的彩妝色系,最近小紅書上更是有許多「牛奶色系」眼影爆紅,以下就盤點8顆冷門但超仙的牛奶色系眼影,色調復古又溫柔、還能消腫泡,一抹甜度更是滿分!

牛奶色系眼影推薦1:新YSL訂製誘光眼影盒(#1 珍珠焦糖/#5 微醺胭脂),NT$1100

上市日期:2020年9月18日

YSL這個月新推出的訂製誘光眼影,採用金黑色盒面搭上金色邊框的時髦設計,優雅漆黑方盒燙印上YSL經典金色Cassandre Logo,從外表開始就超有質感!編特別推薦#1和#5 兩色疊擦,#1這色帶有獨特柔和的米白色,上眼後會有很漂亮的珍珠焦糖色偏光,搭配#5則是一個很溫柔的暖調玫瑰棕,雙色搭在一起迷人又魅惑~

▲(上)#5 微醺胭脂/(下)#1 珍珠焦糖。

YSL MAKE IT YOURS 奢華緞面限量唇蓋組,NT$1500(可享週慶95折優惠)

除了超美的眼影盒之外,YSL今年秋冬更推出非常特別的限量唇蓋組,全系列共有12款花色,從高級奢華的豹紋、鱷魚紋到可愛的愛心、櫻花殼都有,重點是即日起只要買奢華緞面唇膏,就送兩款限量唇蓋~真的超佛心!內容物包含奢華緞面唇膏1入、限量奢華緞面唇蓋1入(以上12款任揮一),加贈奢華緞面唇蓋1入(不挑款)。

▲(左)奢華緞面唇膏#83+#85/(右)上為#85,下為#83。

*贈品數量有限送完為止,YSL保有更改或解釋活動之權利。

*檔期時間以百貨公司為主。

牛奶色系眼影推薦2:MAC 時尚焦點小眼影(#Paint By Umber/#Back To Surreality),NT$750

▲Paint By Umber(上)/#Back To Surreality(下)。

MAC今年推出的「冷淡風限量春妝系列」還沒上市就已經大爆紅,其中#Paint By Umber跟#Back To Surreality這兩色更是在小紅書上被網友推爆~#Paint By Umber這一色是很軟綿的肉桂奶茶色,以玫瑰米色加上肉桂棕調和,上眼後溫柔感爆棚;#Back To Surreality這一色則是非常適合秋冬的焦糖米黃色,一抹就有濃濃的牛奶糖感,有女人味但又不失甜美!

牛奶色系眼影推薦3:NARS 柔緞單色眼影(#NOUMÉA),NT$800



NARS的單色眼影一直是他們家的經典明星商品,#NOUMÉA這色是一個帶有復古焦糖棕的可可色,奶橘調讓可可感更加甜美,他是一顆全霧面質地的眼影,上眼後是很漂亮的絲絨霧感,濃濃的秋冬氣息讓他更加優雅!而且因為帶有很剛好的霧灰感,不管是消腫泡的效果,還是拿來加深眼窩深邃度都很好看!

牛奶色系眼影推薦4:Addiction THE EYESHADOW MATTE(#003M 焦糖奶茶/#012M 溫暖羊毛衣),NT$600

上市日期:2020年9月25日

這個月新上市的Addiction單顆眼影,全系列共有5種質地、共99色,其中編最推薦的就是他們家的霧面眼影#003M 焦糖奶茶跟#012M 溫暖羊毛衣這兩色~#003M是一個很正宗的奶茶色,非常適合給腫泡眼人當作打底色,#012M 溫暖羊毛則帶有淡淡的乾燥玫瑰色調,喜歡溫柔感眼妝的女孩絕對要擁有!

牛奶色系眼影推薦5:Bobbi Brown 極致鑽石眼影(#HEAT RAY),NT$1300

Bobbi Brown的極致鑽石系列眼影也是很多美妝部落客的愛用分享~#HEAT RAY這一色是一個很輕透的泰奶色,帶有微微的米色調,但是加入泰奶的橘棕感,讓他看起來非常特別!這系列眼影最漂亮的其實就在他的小亮片,輕輕抹上一層眼影後,裡面的細閃就會像鑽石碎片般非常細緻又高級,在陽光下更會閃爍很漂亮的金色偏光!

牛奶色系眼影推薦6:艾杜紗 Ettusais Eye Edition-Color Palette(#02),約NT$390

艾杜紗新推出的秋季眼彩-Eye Edition系列雙色眼影盤在日本已經上市,而且瘋狂洗版日妞IG~除了眼盤外殼搭配很高級的莫蘭迪色配色之外,眼影的顏色跟質地也非常值得入手!雖然帶有細緻珠光,但是用起來是很滑順絲絨質地,滑順又服貼~編特別推薦#02這一色,他是一個米灰調的梅子色,帶有濃濃的日雜感,上眼後是日妞很喜歡的甜美慵懶風,日常又溫柔!

牛奶色系眼影推薦6:Missha Dewy Glossy Eyes(#White Beach),約NT$200

最後一顆雖然比較冷門,但卻是顏色很特別的偏光眼影!#White Beach這一色是很正棕的牛奶色,以牛奶白色為底色,眼影裡含有獨角獸偏光,很適合拿來重點打亮臥蠶、眼頭等地方,會讓眼妝看起來更有亮點~而且因為他的顏色很乾淨,所以上眼後完全不會影響本來的眼妝!

文/美人圈 圖/beauty美人圈、翻攝自小紅書@ShirleyWWW、@oops_小猴子、@雪糕和仔仔、@秋秋又可爱了、@我的猪呢__

