fb ig video ETtoday search mobile

32歲維密天使全裸宣布有喜，孕肚驚見肌肉線條！網傻：身材不科學

>

▲32歲維密天使全裸宣布有喜，孕肚驚見肌肉線條！網傻：身材不科學 。（圖／instagram）

▲32歲維密天使 Elsa Hosk 超逆齡，全裸曬「孕肚」。（圖 / 翻攝 IG @hoskelsa，以下同）

記者王蓁蓁 / 台北報導

來自瑞典的維密天使Elsa Hosk，有著精靈的臉孔與大長腿，從不吝嗇在IG上展露火辣身材的她，這次竟直接全裸上陣，僅用手、皮草遮胸，並曬出近5個月「孕肚」，透過裸照宣佈懷孕讓人驚喜又驚訝，完全看不出32歲超逆齡的Elsa，孕肚上依然可見肌肉線條，網友們直呼：「太不科學了」、「最辣媽咪」！

▲32歲維密天使全裸宣布有喜，孕肚驚見肌肉線條！網傻：身材不科學 。（圖／instagram）

▲Elsa超狂身材「孕肚」驚見肌肉線條，網友們呼：「不科學」。

Elsa無預警在IG上曬出一組黑白大片照，宣布已經懷孕好幾個月的大消息，一覽無遺的惹火身材，僅用手、皮草遮住美胸，最吸睛的不外乎是她近5個月的「孕肚」上面的肌肉線條，讓她首Po貼文就狂吸67萬like，留言瘋狂敲碗她究竟是如何維持完美體態。

▲32歲維密天使全裸宣布有喜，孕肚驚見肌肉線條！網傻：身材不科學 。（圖／instagram）

▲最狂媽咪 Elsa 全裸捧「孕肚」身材超惹火。

前身是職業籃球選手的Elsa，熱愛各種燃燒脂肪的運動，從簡單的跳繩、有氧舞蹈到激烈的拳擊、芭蕾提斯、飛輪等等，她也經常在IG上曬出運動教學影片，以及分享有機營養料理。

▲32歲維密天使全裸宣布有喜，孕肚驚見肌肉線條！網傻：身材不科學 。（圖／instagram）

她提到自己不會對食物忌口，因為那會讓她更想觸碰那些被禁止的食物，「試著遠離加工品、正確均衡的攝取飲食，我覺得那才是重點」她說道。

▲32歲維密天使全裸宣布有喜，孕肚驚見肌肉線條！網傻：身材不科學 。（圖／instagram）

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

維多利亞的秘密, Victoria’s Secret, Elsa Hosk, 維密天使
fashion.net

熱門文章

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

ET Fashion

推薦閱讀

網公認「讓人最不想交往」的3大星座！　雙子難捉摸、冠軍超極端

網公認「讓人最不想交往」的3大星座！　雙子難捉摸、冠軍超極端

無限量爽吃各國料理才682元！饕客激推Prime等級牛排　板橋凱撒飯店爆划算

無限量爽吃各國料理才682元！饕客激推Prime等級牛排　板橋凱撒飯店爆划算

金鐘･時尚／賈靜雯 6千萬Tiffany珠寶稱霸　可惜頭髮僵直藏耳環

金鐘･時尚／賈靜雯 6千萬Tiffany珠寶稱霸　可惜頭髮僵直藏耳環

張藝興當「富察皇后」氣質壓過秦嵐！男扮女裝更美的7位明星 誰都約不動！天生邊緣人星座Top 3 　摩羯恐懼交友、冠軍無懸念 手機裡「藏最多秘密」星座Top 3！雙魚放不下回憶、冠軍很危險 全台最大無印良品搶先逛！　連蔬果都賣、居家空間現場「客製化」 金鐘・紅毯／柯佳嬿落第二！「5美」出爐超狂深V大集合 上次沒囤到的快搶！「神級護髮膜」買二送二才648元　只要10秒就柔順 柯佳嬿素顏演高中生怕被嫌老　「勤保養」回春菜單公開

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面