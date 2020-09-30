32歲維密天使全裸宣布有喜，孕肚驚見肌肉線條！網傻：身材不科學

▲32歲維密天使 Elsa Hosk 超逆齡，全裸曬「孕肚」。（圖 / 翻攝 IG @hoskelsa，以下同）

記者王蓁蓁 / 台北報導

來自瑞典的維密天使Elsa Hosk，有著精靈的臉孔與大長腿，從不吝嗇在IG上展露火辣身材的她，這次竟直接全裸上陣，僅用手、皮草遮胸，並曬出近5個月「孕肚」，透過裸照宣佈懷孕讓人驚喜又驚訝，完全看不出32歲超逆齡的Elsa，孕肚上依然可見肌肉線條，網友們直呼：「太不科學了」、「最辣媽咪」！

▲Elsa超狂身材「孕肚」驚見肌肉線條，網友們呼：「不科學」。

Elsa無預警在IG上曬出一組黑白大片照，宣布已經懷孕好幾個月的大消息，一覽無遺的惹火身材，僅用手、皮草遮住美胸，最吸睛的不外乎是她近5個月的「孕肚」上面的肌肉線條，讓她首Po貼文就狂吸67萬like，留言瘋狂敲碗她究竟是如何維持完美體態。

▲最狂媽咪 Elsa 全裸捧「孕肚」身材超惹火。

前身是職業籃球選手的Elsa，熱愛各種燃燒脂肪的運動，從簡單的跳繩、有氧舞蹈到激烈的拳擊、芭蕾提斯、飛輪等等，她也經常在IG上曬出運動教學影片，以及分享有機營養料理。

在 Instagram 查看這則貼文 elsa hosk（@hoskelsa）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 17 日 上午 11:33 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 elsa hosk（@hoskelsa）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 21 日 上午 8:03 張貼

她提到自己不會對食物忌口，因為那會讓她更想觸碰那些被禁止的食物，「試著遠離加工品、正確均衡的攝取飲食，我覺得那才是重點」她說道。