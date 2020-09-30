RIMOWA回歸首店終於開了！絕美冰川藍、沙漠粉、薑黃色都好想入手

▲RIMOWA回歸首間店BELLAVITA登場，搶先近看看冰川藍色、珊瑚橘色行李箱。（影／記者王則絲攝）



記者王則絲／台北報導

德國精品行李箱品牌ROMOWA自9月中旬時傳出回歸台灣，便引起消費者們的議論與目光，經官方證實後，很快的展開店位改裝，首間專門店落腳貴婦百貨BELLAVITA（寶麗廣塲），RIMOWA於今（30日）舉辦開幕活動，等待了許久的台灣民眾，終於能買到Jennie生火的「冰川藍」行李箱，還有好多絕美新色如莓果紫、薑黃、珊瑚橘色⋯⋯的加入，以後再也不會慢別人一拍了。

▲RIMOWA回歸台灣首站於台北寶麗廣塲登場。（圖／品牌提供）



RIMOWA自從2018年11月底全台收店後，如今已缺席台灣市場將近兩年，去年宣布由新代理商美之心（MINOSHIN）接手後，於今年七月已先行在台北內湖洲子街打造維修中心，為回歸台灣打頭陣。先前被直擊於BELLAVITA已築起圍欄預告，官方則回覆約於10月底11初左右正式登場，然而RIMOWA回歸台灣後的首間專門店其實在本月25日時就默默開幕營運，比預期提早許多，店內佔地70平方公尺（約21坪多），全新店裝採木質地板與冷色調陳列櫥櫃為主，呼應品牌的金屬元素。

▲韓女星Jennie曬「冰川藍」RIMOWA行李箱，（右）RIMOWA冰川藍Essential Lite系列 Check-In L，NT＄23,600。（圖／翻攝自Jennie IG、記者王則絲攝）



於2017年由LVMH集團接手後，RIMOWA在LOGO以及一些設計巧思上更逐漸推向高端精品化、年輕潮流化，新LOGO上的M代表的是德國科隆大教堂的形象，方框概念則是取自行李箱的形狀。除保留經典黑色、鈦金色與銀色，RIMOWA近年來積極開發新色彩，包括Jennie曾亮相過的「冰川藍」，還有莓果紫紅色、薑黃色、海軍藍、腥紅色與珊瑚橘色⋯⋯，現在都可在門店購得，今年度推出的「仙人掌綠」與「沙漠粉」色則會在11月上市。

▲今年度新色仙人掌綠、沙漠玫瑰粉色將於11月登場。（圖／翻攝自IG@rimowa）



RIMOWA行李箱分為最經典的Original全鋁合金系列，以及4大系列包括Essential、Essential Lite、Classic和Hybrid，再依照箱型、尺寸區分為Cabin、Check-in、Trunk等型號。大部分的限定色彩會出現於「Essential」以及T字拉桿的「Essential Lite」系列，而Original系列除新增海軍藍與腥紅色，還推出了Twist皮革手把系列，在品牌中少見的異材質拼接與撞色感頗具新意。

▲Essential系列 Trunk Plus莓果色NT＄36,300。（圖／翻攝自IG、品牌提供）



▲Essential系列 Cabin 薑黃色NT＄22,700。（圖／品牌提供）



▲珊瑚橘紅色。（圖／記者王則絲攝）



關於RIMOWA的代理權之爭也是外界所關注的焦點，RIMOWA在台前代理商慶真國際在2018年時因與品牌原廠經銷權之爭議，導致關閉全台店舖，但面對新代理商美之心重新展店的消息，慶真國際日前發布聲明：「台北地方法院判決確認其與RIMOWA簽訂之專賣店合約(Mono-Store Framework Agreement)獨家授權關係至少自110年12月31日前仍存在。慶真國際目前仍為RIMOWA在台唯一之獨家經銷商。」並揚言採取法律行動，而美之心對此則表示，在此爭議中因處於第三方的角色不便多做回應，將全權交由總公司處理。

▲Original系列 Cabin腥紅色、海軍藍，NT＄36,300。（圖／品牌提供）



▲全新Twist皮革手把系列。（圖／翻攝自IG@rimowa）

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