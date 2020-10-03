日本星巴克「萬聖節系列」來了！幽靈蓋子像奶泡、貓咪南瓜杯Q爆

編輯／Emily 圖／翻攝自starbucksfreak.com、shopdisney.disney.co.jp

進入十月之後，離萬聖節越來越近，日本星巴克每年都會推出萬聖節主題商品，這次也應景的推出了「2020萬聖節系列」，將萬聖節常見的幽靈、黑貓、南瓜等元素融入進這次的新品中，隨行杯、馬克杯的造型充滿濃濃萬聖節氣息，就算不缺杯子，也想配合節日收藏這系列。

日本星巴克「2020萬聖節系列」中有兩款「幽靈隨行杯」，第一款有著白色幽靈蓋子，搭配透明水瓶，瓶身印了可愛的幽靈圖案。第二款做成星巴克外帶杯模樣，但上面的蓋子卻變成一坨軟趴趴的幽靈，看起來就像是咖啡上的綿綿奶泡，造型軟萌又療癒。

先前萬聖節系列都有的「貓咪杯杯」絕不能少，這次推出了黑、白兩色馬克杯，黑貓加了螢光綠點綴，白貓則配上紫色，兩個杯子還能疊在一起。就連裝咖啡沖泡粉的杯子，也印滿貓貓圖案，貓奴們看了好心動。

還有兩款「黑貓隨行杯」也Q到不行，一款有著黑色貓耳蓋子，配上南瓜、貓咪圖案的瓶身。另一款隨行杯上面是幽靈圖案，特別的是底部有內凹的水晶球，中間有隻頭上頂著星巴克杯子的黑貓。這系列商品預計10月14日會在日本開賣。

除了星巴克，日本迪士尼也配合萬聖節推出動畫《聖誕夜驚魂》的新周邊，這次的新商品有傑克圖案的室內擴香瓶、水晶球造型擺飾、傑克與莎莉夜燈，還有一串傑克骷髏頭掛燈，佈置在家裡超有萬聖節氣氛，看了讓人越來越期待萬聖節的到來。

▲室內擴香瓶4,290日圓（約台幣1,177元）、水晶球擺飾4,180日圓（約台幣1,147元）、傑克與莎莉夜燈7,480日圓（約台幣2,053元）、傑克小掛燈2,860日圓（約台幣785元）。

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