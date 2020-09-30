IKEA 特價2.5折起！「10月餐點」日式鰻魚炒飯、青梅霜淇淋必吃

▲IKEA 宜家家居10月新餐點揭曉。（圖／IKEA提供）

記者鮑璿安／台北報導

為迎接10月到來，IKEA宜家家居今（30日）公佈當月新菜單，一口氣帶來6款期間限定新菜色，包括青梅口味霜淇淋、萬聖節限定的巫婆手指餅乾、焦糖蘋果戰斧豬排，還有「鰻魚和風炒飯」等，再加上商品下殺2.5折起，連假就來逛好逛滿！

▲焦糖蘋果戰斧豬排380元；鰻魚和風炒飯220元；植物素肉丸99元 。（圖／IKEA提供）

IKEA瑞典餐廳限時推出新餐點，最有看頭的就屬焦糖蘋果戰斧豬排，一次可以吃到3種肉質口感，半筋半肉的骨邊肉、肉質細緻的上蓋肉、再淋上蘋果、番茄以及紅葡萄酒熬成的特調醬汁，口感豐富多層次。而以往沒有的日式風味「鰻魚和風炒飯」，選擇台灣鰻與濃稠醬汁調配，也是必吃品項。另外，搭上健康蔬食熱潮的「植物素肉丸」，口感和瑞典肉丸沒有太大差別，營養價值高出許多。

▲一口千層麵50元； 青梅霜淇淋20元 ；巫婆手指餅乾20元。（圖／IKEA提供）

另外，填補民眾的午後時光，美食小站也迎來了一口千層麵，濃縮焗烤千層麵的美味，一顆就吃得到香濃起司與千層麵堆疊；還有使用在地食材製成的「青梅霜淇淋」，甜而不膩，只要銅板價20元。同樣有節慶氛圍的還有巫婆手指餅乾，以原味餅乾為底，搭配杏仁粒裝飾而成，口感酥脆，外觀卻十分獵奇，一樣是20元就能帶走。

▲泰國潮牌聯名SAMMANKOPPLA系列，「萬用包」19元與「筆記型電腦包」29元，下殺超過5折 。（圖／IKEA提供）

民眾最關心的優惠折扣部分，為迎接兩大連假到來，IKEA祭出卡友獨享優惠，10/1至10/14期間，單筆消費滿$5,000即獲得一張$500滿額抵用券，7款精選商品也有新價格，黑白條紋「TÖRSLEV平織地毯」下殺2.5折，原價399元，現在百元內就能入手；先前引發熱議的泰國潮牌聯名SAMMANKOPPLA系列，「萬用包」與「筆記型電腦包」，下殺超過5折，此時入手相當划算。

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