女神也愛喝珍奶！桂綸鎂傳授保持氣質1要點　張嘴大笑也超美

▲桂綸鎂出席UNIQLO 10週年記者會，分享保持氣質要點與私下可愛的反差樣貌。（影／記者王則絲攝）



記者王則絲／台北報導

UNIQLO深耕台灣已滿10週年，近期如火如荼迎來許多優惠活動與新系列商品，今（30日）更邀請到影壇巨星桂綸鎂和「水哥」李英宏出席記者會，對於UNIQLO最新話題台灣品牌聯名UT系列，桂綸鎂直呼：「很可愛！珍珠奶茶是我的Comfort food。」會後專訪中，也請女神分享養成「氣質」的要點以及穿搭方式，以下一起來看看。

在 Instagram 查看這則貼文 UNIQLO TAIWAN（@uniqlo_taiwan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 21 日 上午 6:00 張貼

桂綸鎂這次攜手李英宏擔任UNIQLO 10週年大使，今日和大家分享最新「新・無界美型外套」廣告背後的有趣故事，和擁有UNIQLO長達十年陪伴的心情。此次拍攝桂綸鎂回到最熟悉的天母地區與國小旁邊，巧的是當天遇上了多變天氣，一天內體驗了四季，藉機給UNIQLO的BLOCKTECH防風雨抗UV大衣一個嚴峻的考驗，再次確信了這就是台灣民眾最需要的機能美型外套。

李英宏則是選擇來到大稻埕老街、河堤，回味與爸爸最常在這到處悠晃的回憶，騎著機車不論是大太陽、下大雨，都有防潑水外套的保護，展現「水氣」的台式瀟灑風格，對此李英宏深刻感觸：「UNIQLO時時刻刻都幫我準備好了。」

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先前預告UNIQLO與台灣品牌推出的聯名UT系列，囊括了五大台灣指標性品牌：春水堂、鼎泰豐、台灣啤酒、大同電鍋、GOGORO，將於明日（10／1）正式上架，看到這系列充滿本土氣息的圖案T恤桂綸鎂直呼：「很可愛！」尤其是春水堂的珍珠奶茶最讓她產生共鳴：「珍珠奶茶是我的Comfort food，當我的能量比較低的時候，會想要來一杯珍珠奶茶，就會有一種滿滿的幸福感！」而李英宏最愛的是鼎泰豐的小籠包款式，說道：「這系列很符合我的創作想法。」帶出的是最具台灣味的人文情感。

▲UNIQLO 10週年特別企劃，台灣品牌聯名UT系列，NT＄390。（圖／品牌提供）



以「氣質」著稱的女神桂綸鎂，今日在會後專訪與《ET FASHION》讀者分享：「每一個人都能散發出最讓人感覺舒服的部分，我覺得能保持這樣是非常棒的。」她認為氣質來自本能的善意，女孩們不必刻意去強求，展現最自然的自己才能營造出獨特的氣質。在穿著方面桂綸鎂今日也完美演繹了氣質女神的模範，她推薦大家可以多多嘗試奶茶色、粉色系的單品，能夠凸顯出女性的柔美。

▲桂綸鎂分享私下可愛的一面。（圖／記者王則絲攝）



被問及私下有沒有與氣質形象反差的行徑，桂綸鎂展露笑容透露：「其實我還蠻調皮搗蛋、蠻搞笑的。」大笑一陣說道：「我是會大笑笑到停不下來的那種。」開關打開之後便收不回去，讓人頗有畫面感，但也不禁令人佩服女神就算張大嘴放聲大笑依然離不開氣質二字。

▲桂綸鎂今日也推薦「氣質系」穿搭方式。（圖／品牌提供）



UNIQLO為慶祝來台10週年，將於明日（10／1）開始推出5大企劃，包括「新・無界美型外套系列」首次優惠售價、台灣經典品牌UT上市、AIRism口罩正式販售、松菸誠品打造LifeWear明日美學快閃選品店，以及「在地萬歲節」。

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