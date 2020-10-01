YSL單色眼影回歸，#5金屬紅棕色網讚美到哭！還有限量唇蓋免費送

▲YSL睽違5年再度推出全新單色眼影。（圖／記者張毓容攝，以下同）



記者張毓容／台北報導

YSL根本「放火專業戶」！小紅書上夯爆的高級鱷魚紋限定版「小金條」才推出沒多久，YSL又來獻上時尚感滿點的全新眼彩系列，尤其是睽違5年再度推出的單色眼影，粉質更細緻滑順，搭配網友大讚「美到哭」的6大光澤裸色調，勢必又是下一個熱賣神品。此外，YSL更於週慶期間推出奢華緞面唇膏的限量唇蓋，從狂野豹紋、斑馬紋到可愛櫻花、紅心圖樣共12款，買一支唇膏就能獲得2款，快來幫你的YSL唇膏換新衣。

▲YSL 訂製誘光眼影盒，NT$1,100。



睽違5年YSL單色眼影再度回歸！全新訂製誘光眼影盒採用金屬光黑色盒搭配金色邊框設計，盒蓋更印燙上經典YSL Cassandre LOGO，小小一顆拿在手上超有高級感，網友大推「根本是最美眼影！」此外，全新配方讓粉質更細膩服貼，輕輕一抹就有顯色亮澤感，一共推出6款裸色調。

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全新6色中以古銅色調的玫瑰金「#4落日紅棕」和結合暖色調的金屬赤褐色「#5微醺胭脂」最受歡迎，不論單擦或疊擦都美到不行！

▲YSL 奢華款3D耀黑睫毛膏，NT$1,300。



除了時尚單色眼影，還有以經典YSL煙管褲為設計靈感的全新奢華款3D耀黑睫毛膏也一起現身。膏體內注入耀黑色澤分子和胡桃木精萃、摩洛哥油等保養成分，輕輕一刷就讓睫毛展現耀眼亮黑色澤，獨特彈力捲翹睫毛刷，更能於塗刷時輕易均勻分布每根睫毛上，刷出完美捲翹睫毛的同時呵更護睫毛。

▲YSL 奢華緞面限量唇蓋組，NT$1,500。



YSL也特別於週年慶期間推出12款奢華緞面唇膏的限量唇蓋，有狂野豹紋、時尚鱷魚紋、斑馬紋等動物圖紋，也有紅心、唇印或櫻花等可愛圖樣。買一支奢華緞面唇膏，就可任挑1款限量唇蓋再加送1款不挑款限量唇蓋，等於買一送二，還可享週慶95折優惠。

▲植村秀2020聖誕彩妝找來紅翻全球的《航海王ONE PIECE》聯名，還沒上市就掀起轟動。（圖／品牌提供）



除了YSL，植村秀近期也釋出與紅翻全球的日本動漫《航海王ONE PIECE》聯手合作聖誕限定彩妝消息，包含無色限唇膏、眼彩盤、潔顏油、55刷、武士刀眉筆等經典明星商品，搭配印有滿滿ONE PIECE元素的限定包裝，還沒上市就讓廣大海賊迷、美妝控們瘋狂敲碗。全系列商品將於10/15於全台指定櫃點上市，讓人等不及想開搶。

▲植村秀 無色限唇膏（航海王限量聯名系列），NT$1,050。（圖／品牌提供）



第一波釋出的主角以「無色限系列唇膏」為主，不僅換上魯夫、娜美、喬巴頭像的限定包裝，最特別的是唇膏色號更以這3大經典角色的密技招數命名，像是魯夫的「橡膠槍」、娜美的「天候棒」和喬巴的「藍波球」、「跳躍強化」等，都化身粉霧、釉光、極霧及聚光等各種質地無色限系列唇膏。

▲植村秀 無色限粉霧保濕唇膏，#M orange pistol橘棕橡膠槍、#M gear flame漿果紅四檔；無色限釉光精油唇膏，#A OR570 red gatling血橙機關槍。（圖／品牌提供）



以魯夫的密技「橡膠槍」、「四檔」、「橡膠機關槍」為靈感推出了橙色、火焰色與橘紅色等3款。



▲植村秀 無色限粉霧保濕唇膏，#AM BR784棕紅天候術；無色限聚光豐潤唇膏，#LS maroon tempo栗棕天候棒。（圖／品牌提供）



以娜美的密技「天候密技」為靈感推出了緋紅色和褐紫色等2款。

▲植村秀 無色限粉霧保濕唇膏，#M BG975肉桂藍波球；無色限聚光豐潤唇膏，#LS nudy roseo落櫻繽紛裸。（圖／記者張毓容攝）

▲植村秀 無色限聚光豐潤唇膏，#LS kung fu punch柔力強化橘；無色限釉光精油唇膏，#A RD163跳躍強化紅。（圖／品牌提供）



以喬巴的密技「藍波球」、「柔力強化」、「落英繽紛」、「跳躍強化」為靈感推出了肉桂色、珊瑚色、裸粉色和紅色等4款。

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