大食怪的最愛！2020上半年吃到飽TOP10　爆多和牛、熊熊鍋免千元

不能出國就用吃到飽犒賞自己！雖然2020上半年受到新冠肺炎衝擊，但還是有不少吃到飽餐廳逆勢成長喔，快來看看哪間餐廳你沒看過吧！

TOP10／台北喜來登大飯店 十二廚

台北市中正區

大名鼎鼎的喜來登自助餐位於飯店1樓，天井大片的玻璃使得整個空間非常明亮，口味偏台式，菜色相較其他吃到飽稍微少一些，但是龍蝦、牛排、鮑魚等樣樣不缺，單點份量很多不吝嗇，以價錢來說很合理喔！

▲（圖／美食客涵涵兒提供)

TOP9／豐FOOD 海陸百匯 多國料理

台北市中山區

豐FOOD位於大直典華飯店中，一人價格約為1000上下，腹地大、食材選擇非常多，中式、日式、海鮮、西式、泰式全都有，要記錄自己座位的路線，以防在餐廳中迷路喔！餐廳也免費提供紅、白、啤酒喝到飽，來這裡絕對讓你吃飽喝足的離開！

▲（圖／美食客Yoga提供)

TOP8／哞哞屋和牛燒肉專賣

台北市萬華區

哞哞屋標榜提供美澳和牛讓你吃到飽，點餐是採套餐制，火烤兩吃的搭配讓你各種形式的和牛都吃得到！服務生會親自到桌邊服務，協助控制火侯和烤肉，讓你嘗到軟嫩度適中的肉品。

▲（圖／美食客Ayu Chen提供)

TOP7／串家物語

台北、台中

享受當鹹酥雞老闆的樂趣！限時90分鐘，時間內食材隨便你拿，可以依照自己喜好裹上麵包粉和粉漿、同時也提供7種沾醬，酸、甜、辣各種口味都有。每一桌中間都有一個屬於自己的炸物油鍋，建議一次可以拿多一點食材一起炸才能吃更多喔！

▲（圖／美食客背著膽固醇小姐的大叔提供)

TOP6／和牛涮 日式鍋物放題

台北市大安區

王品旗下的鍋物吃到飽餐廳，空間寬敞、以日系木頭色調為主。有高級的和牛肉品可以選擇。價位從只有提供雞豚的300元到最頂級的和牛套餐近800都有。除了肉品外，主食、湯品和火鍋配料都是自助取用，喜歡多少拿多少。現場還有提供師傅現捏的和牛握壽司讓你品嚐，很特別！

▲（圖／美食客加勒比義式冰淇淋提供)

TOP5／饗饗 INPARADISE

台北市信義區

號稱台北最高的自助餐廳饗饗位於信義微風的46樓，十分難以訂位。從窗邊看出去可以一覽台北市的風光，與一旁的台北101相呼應。日式生魚片、壽司、炙烤鮮蝦、天婦羅等樣樣俱全，紀念日來饗饗品嚐晚餐、欣賞夜景好不浪漫。

▲（圖／美食客黃小美提供)

TOP4／旭集 和食集綿

台北市信義區

旭集同為饗食天堂集團旗下，為新開的日式吃到飽料理。標榜食材新鮮道地，海鮮種類繁多，師傅現場製作握壽司，還有串燒、炸物、鐵板料理區等，品種多元，讓你挑到眼花。很特別的是旭集的甜點以日式和菓子為主，日本味滿滿。

▲（圖／美食客陳國柱提供)

TOP3／星野肉肉鍋

台北、新竹、台中、嘉義、高雄

星野肉肉鍋分店眾多，價格約在300-500元左右，以吃到飽來說價格十分平實，招牌就是超萌的熊熊鍋啦！點選熊熊鍋就會有白、藍或粉紅色的熊熊泡在鍋中和你一起吃火鍋，可愛模樣超級療癒！記得要提前預訂才不會吃不到熊熊鍋喔！

▲（圖／美食客林茹提供)

TOP2／漢來海港自助餐廳 HARBOUR

台北、桃園、台中、台南、高雄

漢來海港自助餐從高雄起家，以新鮮的海鮮聞名。用餐空間寬廣，適合家庭聚餐一起來吃。生魚片、大螃蟹、新鮮的草蝦全都讓你吃到飽，菜色融合台灣特色，口味比較接近臺菜餐廳喔。

▲（圖／美食客gina提供)

TOP1／新馬辣經典麻辣鴛鴦鍋

台北、台南、高雄

想到麻辣鍋吃到飽第一品牌就是馬辣啦！從一開始的馬辣，進化到新馬辣、新馬辣Plus+，肉品每次都更加升級！最新的新馬辣Plus+提供澳洲牛舌、美國Choice低脂牛、超大雞佛等高級食材可供挑選，另外甜點及飲品更是不馬虎，哈根達斯冰淇淋吃到飽，讓你盡享高級的麻辣鍋風味！

▲（圖／美食客茱莉的小小世界提供)

圖、文／MENU美食誌

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