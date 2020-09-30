鬼鬼「長腿露一半」火辣合體吳卓源　兩人網購竟都買這單品

▲鬼鬼與吳卓源現身《2020臺北時裝週》設計師限定店開幕活動大聊時尚經。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

《2020臺北時裝週》設計師限定店開幕記者會於今（30日）舉行，請到藝人鬼鬼吳映潔與吳卓源亮相，對於時尚頗有獨到見解的兩人，竟然在日前不約而同都網購了「漁夫帽」單品，好默契讓人驚艷。而鬼鬼也在今日獻出了首次「腿套造型」，一邊保暖一邊漏風的穿著讓她大呼：「不知道好不好看，但是勇敢嘗試最重要。」

▲鬼鬼吳映潔與吳卓源亮相《2020臺北時裝週》設計師限定店開幕儀式。（圖／官方提供）

鬼鬼最新專輯《GX》特別與多名台灣新銳時尚設計師合作，今日亮相臺北時裝週開幕活動，她深有體會：「台灣設計師真的很厲害，今天是第一次穿上『腿套』，有點保暖效果，一邊長一邊短，雖然不知道拍起來效果如何，但是我勇於嘗試各種造型。」就連遇到女藝人的災難單品「馬褲」，鬼鬼也絲毫並不抗拒，表示私下就會穿著緊身褲搭配寬鬆T恤，而且熱愛網購的她近期還入手了一頂「漁夫帽」，讓一旁的吳卓源驚呼：「好巧，我也網購了一頂。」兩人好默契讓人哭笑不得。

▲吳卓源迷戀「下半身失蹤」穿搭。（圖／官方提供）

吳卓源也早就與周裕穎品牌JUST IN XX、JENN LEE等合作，她表示非常期待在臺北時裝周看到設計師的最新作品，回到今天的造型，吳卓源相當滿意：「裙子真的很短，但是一定要穿上去！」也透露自己秋冬必買單品就是oversize的外套，「尤其是我這種很愛下半身失蹤的人，上半身一定要保暖。」話題一轉，對於日前小鬼驟逝，鬼鬼最近才收到小鬼生前送的中秋月餅禮盒，她透露自己捨不得吃，但是每天回家都會看一下，用積極工作的心情度過，告訴自己不要難過。

▲臺北時裝週在BELLAVITA寶麗廣場三樓特別打造期間限定的設計師快閃店。（圖／官方提供）

今年參與壓軸時尚大秀的臺灣設計師品牌有BOB Jian（簡國彥）、Claudia Wang （王子欣）、AISH （夏筱琴）、Shen yao （黃聖堯）、JENN LEE（李維錚）與UUIN （劉子超、劉燕純、林宏諭），而BELLAVITA寶麗廣場三樓特別打造期間限定的設計師快閃店，除了集結設計師服飾與配件，也有健康的歐心氣泡氫水販賣機以及蜷尾家、正面奶酥進店，打造時尚與創意的場所。

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