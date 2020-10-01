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「最好的挽回是不糾纏 」　想要搶救愛情「5件事」千萬別做！

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▲▼想要搶救愛情「5件事」千萬別做。（圖／Unsplash）

▲挽回切忌苦苦相逼，只會把另一半越推越遠。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

不預警的被分手，大部分的人通常都不能接受，往日的甜蜜還歷歷在目，怎麼對方說走就走，通常這時被丟下的一方都急著挽回，但若沒解決兩人內在的矛盾，強迫對方留下也只是短暫，最好的挽回是退一步留給對方空間，以下五個行為千萬不要做！

苦苦糾纏

當對方表明想要分手，這時候照三餐問好，到他家樓下等他，這些貼心舉動通通變成扣分，可能還會讓他覺得你很可怕。表明了想復合的立場，試著給對方空間，兩人都退一步思考是否有轉圜餘地，你的苦苦糾纏，只會讓對方更害怕你。

▲▼想要搶救愛情「5件事」千萬別做。（圖／Unsplash）

委曲求全

兩個人會走到分手一途，兩方都該負一些責任，這時別為了想要急於復合而委屈求全，對方的要求照單全收，否則下次衝突還是會浮上檯面，一段健康的關係應該是兩人都很輕鬆，若是被一方壓著打，這樣就會失衡．

貶低對方

有的人愛到深處就會轉成恨，既然對方想要分開，為了讓自己好過，會貶低他人讓自己狀態恢復，表面上的貶低，私底下其實是想要修復，這樣口不對心的態度，只會讓對方跑得遠遠的。

▲▼想要搶救愛情「5件事」千萬別做。（圖／Unsplash）

故態復萌

兩人理性溝通後，許多人會覺悟痛定思痛做了改變，但一開始很積極，沒過多久又打回原形，更是一堆好笑的藉口，這樣即便挽回成功，下一次分手肯定不遠。

▲▼想要搶救愛情「5件事」千萬別做。（圖／Unsplash）

尋死尋活

做到這一點，想要挽回的成功率幾乎是零，死纏爛打就已經扣分，若是揚言要傷害自己或是尋死，只會讓對方覺得分手只是剛好而已，無論再愛，千萬都不要用結束生命來當作手段。

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關鍵字：

愛情, 挽回, 失戀
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