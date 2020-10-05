2020需要被療癒！精選北中南10家甜點　用舒芙蕾、水果塔撫慰身心

2020發生太多事！需要被療癒就來份甜點吧！剩下最後幾個月牙一咬就過了！

TOP 10／清水堂愛玉專賣店

台南／中西區

就是要讓你驚艷！清水堂每每推出新的口味總是洗版大家！不管是加了可樂、雪碧、奧利多混合的愛玉，或是浮誇的愛玉好芒、草莓賓士鍋、泰奶芋泥冰，各個口味都讓人震撼不已啊！

▲（圖／美食客吃貨警察叡の日常提供)

TOP 9／五妃街豆腐冰 懷舊小棧

台南／中西區

全部都是銅板價！台南超人氣豆腐冰！有杏仁、鮮乳、抹茶三種口味可以選擇，吃起來像是布丁一樣QQ的，可以單吃豆腐冰，也可以淋上煉乳後再加上自己選擇的配料，吃起來一點都不死甜！

▲（圖／美食客Jinshiuan Wang提供)

TOP 8／CHUN純薏仁。甜點。

台南／中西區

傳統美食也可以很文青！純手工薏仁熬煮至綿密卻又帶點顆粒口感，散發著淡淡薏仁香，搭配紅豆不會過於甜膩，一旁的抹茶白玉Q軟，帶點微微苦韻、淡淡清香。

▲（圖／美食客巨鳥胃提供)

TOP 7／KINBER 金帛手製

台中／西區

生乳捲裡藏著小富士山！濃郁帶著苦味的生乳捲搭配上酸酸的莓果內餡，吃起來酸酸苦苦；旁邊的珍奶冰山層層堆疊，杏仁碎片、戚風蛋糕、鮮奶油、珍珠、霜淇淋，口味層層堆疊。

▲（圖／美食客陳家琪提供)

TOP 6／FLIPPER’S 奇蹟的舒芙蕾鬆餅

台北／中山區

來自日本的超人氣鬆餅，除了主打原味和水果口味，還有鹹口味，柔軟輕盈的口感帶著蛋奶香氣，綿密濕潤、入口即化，而多了水果的點綴更鮮甜。不定時還有期間限定口味呢！

▲（圖／美食客Ruyo Yang提供)

TOP 5／阿柑姨芋圓

新北／瑞芳區

沒吃阿柑姨，別說你來九份！熱騰騰的芋圓放進冰涼糖水裡，香氣爆發！吃起來Q彈Ｑ彈，好有咀嚼感，配上眼前海景食用，真是太滿足啦！

▲（圖／美食客Wenny Chang提供)

TOP 4／宮原眼科

台中／中區

台中必吃！宮原眼科的冰淇淋分為巧克力、水果、茶三大類，有多種口味可以選擇，升級聖代後多了水果串、乳酪蛋糕和蝴蝶餅乾，另外還可以自選兩個小點心，一碗滿滿的好豐盛！

▲（圖／美食客Fatty提供)

TOP 3／一百種味道

新竹／北區

不管在地人還是外地人都喜歡的一家店！以水果派為主打商品，每天供應的口味都不太一樣，新鮮水果配上順口奶油，再搭著酥脆塔皮一起入口，不甜不膩讓人可以一次吃好多種啊！

▲（圖／美食客SUNNY提供)

TOP 2／阿爸の芋圓

新北／永和區

樂華夜市必吃！市面上少見的蔗片冰上面鋪滿芋泥球、芋泥漿、芋圓;招牌芋泥球不添加牛奶或鮮奶油，吃得到芋頭原本的自然風味，芋圓、湯圓都是微Q偏軟的口感，口感很豐富啊！

▲（圖／美食客Bunny Ling提供)

TOP 1／屋莎鬆餅屋 WOOSAパンケーキ

台北／大同區

嚴選日本原產地物料搭配台灣在地新鮮自然食材，不同的口味搭配上不同的淋醬、鮮奶油、冰淇淋，很綿密、很鬆軟，吃起來ㄉㄨㄞㄉㄨㄞㄉㄨㄞ，口味有層次又入口即化！

▲（圖／美食客CindyFooood提供)

圖、文／MENU美食誌

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