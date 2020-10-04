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職場上別當只出一張嘴的專家！具備知識並不夠　批評前先解決問題

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▲職場上別當只出一張嘴的專家（圖／女子學）

▲（圖／《跟鯊魚接吻》劇照）

專家，通常指稱即職場上具備專業化知識及技能，並且以此為生的專業人士、學者。要成為專家，通常需經過長時間學習及訓練，並經專業認證獲取合格證書、執照等，也可指稱專精於特定領域的人士，擁有一定程度的資歷與價值，使人們願意向其諮詢。

然而，具有專業知識的人，就能稱之為專家嗎？其實不然。有人認為，所謂的專家至少得同時兼備三個條件，除了專業知識外，還必須有專業精神、專業能力。若只具備專業知識，卻缺乏後面專業精神與能力，在職場中恐怕反倒會成為所謂「只會說，不會做」的專家，這些專家又是如何惹毛人的呢？

備有專業知識，卻不懂團隊合作

▲職場上別當只出一張嘴的專家（圖／女子學）

▲（圖／《紙牌屋》劇照）

具有專業知識固然重要，但若無法將之用以與他人討論、將專業付諸實行，便會落得空有知識卻沒有執行力的窘境。

執行力差其實沒那麼嚴重，因為團隊中總有幾個負責創意發想的「腦」，與專職執行計畫的「手」，各司其職，分工合作。比較嚴重的是，仗著自己的專業知識橫行，不願採納他人意見，認為自己的專業知識最齊全，這種專家通常都有個特性，那便是……

藐視他人能力，以自我為中心

▲職場上別當只出一張嘴的專家（圖／女子學）

▲（圖／《紙牌屋》劇照）

擁有專業，不代表就能坐擁話語霸權，現代由於資訊蓬勃發展，專業領域也變得繁雜，各種領域都有嶄新的知識與思考方式，身為專家，必須隨時更新資訊，讓思考跟上時代。然而，職場中卻經常有專家以專業為由，反駁與自身立場相異的意見，並且將之視為絕對。這，還不是最糟的，更糟的是，說得口沫橫飛，卻沒有一句能解決問題。

熱愛批評，卻給不出具體建議

▲職場上別當只出一張嘴的專家（圖／女子學）

▲（圖／《我們的辦公室》劇照）

為什麼人愛批評？因為這是最簡單，也是最不需要負責任的一種參與方式。有些專家擁有的知識確實很完備，因此能夠提出事物的癥結點與毛病，但，在批判之後，他們卻不一定能給出具體改善方案，即使講了也大都是模稜兩可、打馬虎眼的建議。

雖然擁有專業知識，卻沒辦法協助眾人達成實際目標，這樣的專業，就像是空有一身戰術，卻出不了兵，令人煩躁不已。

雖然專業無可或缺，但在人與人的合作中，人本身的互助比專業還重要得多，最好還是要能夠兩者兼備，才能夠有效發揮專業人士的專業能力。

延伸閱讀：

企業內部價值衝突難避免！先釐清「團隊分工」與「互相合作」的重要，持續秉持共同信念

別再為了反對而反對！想法不同是人之常情：比起無謂的批評謾罵，先試著將主觀轉為善意的建議

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 能力, 自我中心, 團隊, 專業, 建議, 批評, 職場, 女力
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