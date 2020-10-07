不是小廢包！2020爆款迷你包TOP 7總評　這幾咖值得投資

迷你包款人氣依舊不減，除了在搭配上更能輕鬆穿出完美比例外，價格較低也能再節省一點預算，但在入手迷你包前，大家最在意的還是包款是否有足夠的容納量，本次就嚴選了2020人氣爆款迷你精品包，實測這七款詢問度超高的包款，究竟能放下多少東西，提供給正在猶豫要投資哪一款手袋的妳參考唷！

【實測開始】



實測容量小物：手機（iPhone X）／唇膏X2／眼影／小香水／隨身乳液/短夾



Bag 01：LOUIS VUITTON TWISTMini，NT$113,000



LV超人氣經典款「Twist」也默默推出迷你尺寸了，這款Twist Mini手袋將經典LV轉鎖重新演繹出時尚風貌，包身採用由粒面Épi皮革製成，耐用度等級超高，配有滑動式鏈帶肩帶，輕鬆轉換斜揹、側揹、肩揹等使用方式！

【容量實測】



尺寸資訊：15.5 x 12.5 x 7公分

容量實測：★★★★☆

一開始看到它超迷你的大小，不僅會懷疑到底是否能容下所有的單品，但這款全新迷你版Twist，底部巧妙設計的「波浪」袋底讓容量再擴充，能收納必備隨身用品，日常使用也沒問題。

Bag 02：Dior Bobby（mini），NT$99,000



Dior 2020早秋熱騰騰最新「Bobby」包款，靈感來自於迪奧先生的愛犬Bobby，以頂級Box小牛皮打造，正面飾有品牌CD字母縮寫，加上別緻的穿釦綴飾，背面還點綴著30 Montaigne浮雕式字樣，打造優雅又洗鍊的風格，被預言為最新一代Dior爆款包！

【容量實測】



尺寸資訊：18 x 14 x 5公分

容量實測：★★★☆☆

Dior Bobby肩背包提供三種尺寸可選擇，本次實測的尺寸為最小號，新月圓弧包型精巧可愛，搭配絨面內裡實現舒適奢華觸感，可放入短夾、手機及唇膏等小物，滿足容量基本需求，但如果還想再多攜帶其它物品的話，建議可以選擇同系列的中號尺寸唷！

Bag 03：BURBERRY TBBag（小型），NT$65,000



人生第一款BURBERRY包款絕對要鎖定經典TB包，櫃上最熱門的款式就是這個雙色調帆布款，正面壓縫皮革包，讓質感更加硬挺立體，採用品牌代表性的Thomas Burberry花押字鎖扣設計，可以肩揹、斜揹或直接當作手拿包使用！

【容量實測】



尺寸資訊：21 x 16 x 6公分

容量實測：★★★★★

包款的風琴式設計讓容量大大提升，內部規劃了兩個夾層，在收納時可以輕鬆的分門別類，將所有物品放入後還有足夠的空間可裝入其它物品，以小型包款來說容量非常完美！

Bag 04：DIOR 30 MONTAIGNE箱包，NT$105,000



緊接著這款是許多女孩心中的夢幻包款，Dior的蒙田小盒子包，除了素色皮革款外，經典藍色Oblique緹花帆布包款更是詢問度超高，搭配CD字母鎖扣和可調式可拆卸寬肩背帶，優雅又帶點個性的風格，成為了年度最受歡迎的迷你包之一！

【容量實測】



尺寸資訊：17.5 x 11.5 x 5 公分

容量實測：★★★★☆

小巧的外觀不禁讓人擔心實用度，但在實際測試後，除了乳液外其他單品都能輕鬆裝入，也因為方形的盒子設計，讓包內物品一目瞭然、拿取時更從容不迫，也讓容量大大提升，是一款符合基本日常需求的迷你包喔！

Bag 05：GUCCI GGMarmont迷你手提包，NT$64,600



說到想要入手的GUCCI包款，大家公認CP值最高的還是GG Marmont系列！正面經典翻蓋設計，搭配帶點華麗感的雙G金屬，打造出經的起時間考驗的不敗精品包，考量到女孩們搭配及使用需求，品牌也貼心推出迷你尺寸，精緻外觀加上大容量，深受消費者喜愛！

【容量實測】



尺寸資訊：21 x 15.5 x 8公分

容量實測：★★★★★

經典梯形外觀，讓這款包比看起來更能裝！底部寬度較寬讓妳不用費盡心力就能將手機、皮夾、化妝品及鑰匙等各種日常用品放入，除了容量表現優秀外，多元的使用方式加上親民價位，榮登GUCCI入門級手袋！

Bag 06：CELINE TEEN TRIOMPHE，NT$105,000



CELINE經典方包推出的最新TEEN尺寸，介於原本的大號及小號的中間，兼具輕巧及實用性，這款緞面小牛皮小型TRIUMPHE手袋，搭配可調節式皮革肩帶，各種身型的女孩都能駕馭！

【容量實測】



尺寸資訊：18.5 x 14 x 6公分

容量實測：★★★★☆

簡約俐落的方包設計，外觀雖小卻能將隨身小物完美收納，還設有一個前袋夾層，讓妳將常用的卡片或手機置於前方，就能讓主收納層空間再釋出，完美大小加上能滿足需求的容量，是一款超百搭又歷久不衰的精品包！

Bag 07：LOUIS VUITTON Vavin BB，NT$81,500



女子間人氣超高的LV Vavin系列，以超高實用性著名，全新迷你尺寸立刻登上話題迷你小包排行榜，滑面與壓花Monogram Empreinte皮革巧妙搭配，以現代風格演繹這款經典手袋，點綴金色鏈帶肩帶氣質又有個性，而包款的開合扣設計，靈感來自路易威登傳統行李箱鎖扣，別具品牌意義！



【容量實測】

尺寸資訊：20.5 x 15 x 8公分

容量實測：★★★★☆

外型小巧的它能容納所有實測物品，方正包型讓容量更寬敝，貼心分隔前後夾層，可以將隨身物品分門別類，加上偏軟的皮革材質，讓收納容量更有彈性，想要一款耐用又實用的迷你小包，鎖定它準沒錯！

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