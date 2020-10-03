唾手可得的才越該珍惜！幸福其實來自生活中「微不足道」的小事情

▲（圖／Pinterest）

人永遠不知道，意外和明天哪一個會先到來！9/16 藝人黃鴻升（小鬼）的驟逝，不僅令各界唏噓不捨，人們也對未來的未知和不確定性，懷抱著一股前所未有的「不安全感」，害怕珍愛的人事物，會在毫無準備的情況下，離自己遠去。

回過頭來，大家都知道要珍惜生命，好好愛身邊的人，但是各種後悔莫及、早知如此何必當初的心情，卻依然充斥於人生。什麼才叫珍惜？什麼才叫愛？越是深入思考，越能輕易覺察：「我們該重視的，不會是物質上的短暫享受，而是存在每一天生活裡的那些『微不足道』。」

呼吸：穩定情緒、維持人體運作的自主吸吐

▲（圖／Pexels@Elly Fairytale）

若是有做過瑜珈，便能明白「呼吸」在其中的重要性，除了配合體位練習外，更是穩固身心，維持心態平靜，讓人歸零、感受身體的好方法。

在每天庸庸碌碌的日常中，誰會想到自己無時無刻都在呼吸？又有誰會去在意呼吸是否正常？是否符合健康守則？瑜珈是一種媒介，透過練習讓我們體驗到：「原來，我們一直都把呼吸想得太理所當然了！」

同樣的道理，套在生命的循環上，呼吸也是象徵一個人「活著」的證明。情緒賁張時深呼吸能有助心情放鬆、睡眠時的自主呼吸能維持身體機能；當人失去了呼吸心跳，就代表人生走向終點，這個基準，是誰也無法轉圜改變的。

家人：世界上唯一能毫無保留為你付出的角色

▲（圖／Pexels@Yulianto Poitier）

人際關係裡，沒有所謂的應該，也沒有人可以要求任何一個人為自己付出。然而，家人的存在，立即打破這項定律，因為有他們，讓我們從呱呱落地的那一刻開始，就擁有一份不求回報的愛。

然而，家人的愛往往會被視為天經地義，我們早已習慣人生中有他們的扶持與陪伴，每當跌倒受挫時，總會有一個避風港，能讓我們拋開所有煩惱壓力，自在地放鬆著。只是，人們多半也不會記得，這份愛是會隨著時間漸漸地消逝。

生活：把所有小事湊合而成的幸福綜合體

▲（圖／Pexels@Pixabay）

當人隨著年齡和歷練增加，對於幸福的定義反而會趨於那些「微不足道」的小事情。例如悉心照料的小盆栽開花了、早晨的天空晴空萬里、在住家附近發現了一間好吃的早餐店…諸如此類的小日常，在過去視為無聊的事物，原來可以使我們這麼地快樂！

其實，人活在世界上，並非每一天都要過得絢麗、轟烈，只要能清楚自己當下所追求的、了解目前所做是為了什麼，有了明確的方向或目標，生活依舊可以充滿挑戰和意義──把所有點點滴滴收集起來，創造屬於自己獨一無二的生活感。

特別就 3 種完全不同感受和面向來探討「珍惜」，赫然發現原來幸福早已在眼前，不需要耗費大把力氣抓住，也不必辛苦地奔波追尋。如果累了，就先靜下來想想自己擁有的，便會發自內心地感謝，快樂且知足！

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