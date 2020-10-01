氣炸鍋2690元、SKII化妝水1438元！超狂價加入「Her」會員就能get

▲線上購物方便又快速。（圖／pexels）



記者李薇／台北報導

網路上買東西為什麼需要加入會員？加入會員有什麼好處？購物網站「Her和她」正在舉辦會員周，就是要告訴大家成為會員有多好康。Her的會員獨享活動，從10月1日中午12：00，至10月8日12：00，限時7天，只要登入會員，多樣精選商品能以「秘密超殺會員價」購物，優惠程度絕對令人超驚喜，先偷偷分享幾項必買好物，一定要把握這7天狂買，還沒加入會員？快點啊！

鍋寶數位健康氣炸鍋妙廚限定組，原價10780元、會員價2690元 ，點我購買

提起買什麼最超值，鍋寶氣炸鍋絕對有份，原價破萬，登入會員直接變成2690元，簡直是跳樓價，還送氣炸鍋的周邊配備、平底鍋以及玫瑰陶瓷刀，買來送媽媽或是自己用都很實用。

SK-II 亮采化妝水，160ml、原價2280元、會員價1438元，點我購買

SK-II亮采化妝水堪稱隱藏版經典保養品，登入會員就從原價的2280元，直接低至1438元，比周年慶還要便宜，不需要到百貨公司人擠人，直接就可以擁有超強的美肌神器，絕對是最理智的選擇。

SK-II 全效活膚潔面乳，120g、原價2210元、會員價1388元，點我購買

在美妝社團默默被推爆的「SKII全效活膚潔面乳」，以1388元的超級優惠讓會員們笑開懷，不但清潔力高，洗後肌膚非常滑嫩，洗臉是非常重要的一件事，一條好的洗面乳，更是必備。

鍋寶316電鍋粉彩熱銷推薦組，原價6440元、會員價1790元，點我購買

電鍋絕對不是無聊的小家電，鍋寶316粉彩電鍋，以迷人的山茶花粉色，讓少女們開心尖叫，原本不想下廚也搶著進廚房了。定價6440元、會員獨享價1790元，美觀又實用，讓居家空間更有變化。

契爾氏激光極淨白淡斑精華，50ml，原價3200元、會員價2150元，點我購買。

淡斑、美白，是一年四季都需要應付的課題，契爾氏激光極淨白淡斑精華一直以來都受到很多人的歡迎，含有溫和又有效的美白成份「激光活能C」，能有效淡化黑色素、改善斑點與暗沉，讓肌膚更透亮無瑕。



「Her和她」每個月1日起都會舉辦「會員周」活動，每次有不同的優惠商品，絕對都是超級優惠價，新加入Her和她會員，還能領到50元購物金，絕對不要錯過！

