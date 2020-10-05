安全感是跟食物一樣重要的生存需求！穩定情緒、維持良善互動都必備

▲（圖／Pexels@Andrey Grushnikov）

這個月，陸續寫了許多和安全感有關的文章；但是，安全感為什麼這麼重要呢？因為安全感牽涉到了一個人生存下去的需求。

20 世紀初期，行為主義盛行的年代，心理學家們以為，搖鈴鐺之後餵狗吃東西，久了之後只要搖鈴鐺，狗就會流口水的古典制約理論，以及把一條魚放在機械箱子外面，把貓關在機械箱子裡面，貓會不斷觸碰，直到不小心打開箱子，進而學會開箱子的操作制約理論，可以套用在人類身上。

這一群心理學家，設計了機械式的育兒院，他們認為，給父母養育小孩是不好的，擁抱會造成嬰兒對父母的依賴，會讓嬰兒沒有辦法獨立，因此，把嬰兒關在育兒院裡面，透過行為主義的制約，才能教養成好小孩。

結果，這樣的想法徹底的失敗了。許多嬰兒因為不明原因而死亡，儘管他們都有充足的食物可以吃。

和食物一樣重要的存在──安全感

▲（圖／Pinterest@sistacafe.com）

心理學家哈洛對於行為主義的做法提出了質疑，他設計了恆河猴的實驗，將恆河猴關在籠子裡面，裡面有兩個娃娃，一個是絨毛布做成的，另一個是鐵絲做成的，並在鐵絲的娃娃上面放上了奶瓶。哈洛想要知道，猴子到底比較需要食物，還是擁抱的感覺。

實驗結果出爐，猴子 24 小時當中，只有短短的三、四個小時會在鐵絲娃娃身上進食，其他時候都會緊緊抱著布娃娃。

擁抱，到底可以帶給我們什麼呢？邁克爾·梅尼的研究團隊，觀察大鼠媽媽和孩子的互動，他們發現，有些大鼠媽媽時常為孩子舔毛，有的則很少。結果發現，那些時常被舔毛的大鼠寶寶，在面對高壓力刺激時，他們的壓力賀爾蒙顯著地比那些少被舔毛的大鼠寶寶低上許多。

安全感也時時影響著情緒

▲（圖／Pinterest@wattpad.com）

事實上，擁抱和撫摸，正是哺乳類動物最需要的安全感來源。當一個嬰兒碰到危機時，他就會喪失安全感，進而出現情緒反應，此時，依附系統也會開始作用，希望透過哭喊來召喚父母的注意。如果父母能夠適時出現、敏感覺察嬰兒的需求，並給予適切的支持，那麼嬰兒就能恢復平靜，同時關閉依附系統。在這樣一次又一次的循環之中，嬰兒將能內化安全感，在長大後成為一個有安全感的人。

有安全感的人有多麼神奇呢？約翰·高特曼發現，一對伴侶在吵架的時候，高安全感的人，幾乎都能停留在中性情緒當中；但缺乏安全感的人，則會陷入強烈的負面情緒裏頭，開始大聲責怪對方或悶不吭聲。由此可知，安全感不僅僅能讓我們在小時後恢復平靜，充足安全感的成長環境，也能讓我們在長大後獲得比較良好的伴侶關係與夫妻關係。

安全感，是食物之外，我們活在這個世界上，最需要的東西，它能讓我們調適情緒、恢復平靜、不容易衝動與情緒波折，因此，說是食物之外，最重要的生存必需品並不為過。

本文由「 Psydetective-貓心」撰寫

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