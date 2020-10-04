精品初入門指定！CELINE不膩眼隱藏版短夾TOP5　夾層耐用滿分級

許多女子的人生第一款精品，都是從一定會隨身攜帶的皮夾下手，精品小皮件之中，就屬於皮夾最為耐看又兼具實用性，一年三百六十五天都可以使用不怕退流行，而夾款也是精品品牌皮件中、價格最好親近的選項，若是喜歡簡約經典不膩眼的款式，十分建議可以從CELINE開始下手，品牌夾款不僅皮質堅韌、而且做工細膩款式典雅，能合襯各種穿搭風格的女子，2020品牌櫃上默默熱銷的隱藏版款式，不妨可以列入年末犒賞自己的首選清單。

Item 01



小牛皮小型三摺銀包，NT$19,500

CELINE短夾中最為經典耐看、也是許多人第一首選的款式，就是這個小牛皮材質的三摺錢包，小小的方正尺寸打開卻別有洞天，光是夾層就擁有五個信用卡插袋、鈔票夾跟一個小口袋，零錢也有專屬的零錢袋，以錢包配置來說夾層十分夠用，每一季推出的新色號也很值得收藏。

Item 02



小型TRIOMPHE銀包，NT$19,500



這款在2020年推出的新品，以TRIOMPHE金屬釘扣妝點在最醒目的開口之處，TRIOMPHE以凱旋門為靈感而催生，是CELINE近幾季最為熱門的強勢爆款，這款短夾也擁有五個信用卡插袋、鈔票夾跟零錢袋，另外一款布料拼接的設計更是具存在度又耐看，也成為銷量超好的隱藏款式。

Item 03

雙色中型STRAP銀包，NT$24,000

這款STRAP中夾徹頭徹尾充滿著CELINE標誌！極簡輪廓與柔潤礦物色調的拼接，讓整個夾身百看不膩，內裡更配置了七個信用卡夾層與鈔票夾跟三個口袋，對於皮夾實用性十分要求的女子而言完全是滿分首選，細緻的小牛皮材質更讓手感溫潤迷人，絕對值得收藏。

Item 04

TRIOMPHE小型折疊銀包/小型三摺銀包，NT$17,000／NT$18,500

這款短夾將新經典的CELINE塗層帆布完美詮釋，夾身還使用了羊皮飾邊與小牛皮襯裡，讓簡單的夾款洋溢著豐富細膩層次，極簡設計適合低調展現不凡品味的女子，極為光滑柔潤的細膩質感也令人愛不釋手。

Item 05

小牛皮拉鍊銀包，NT$17,000





這款拉鍊錢包在日本跟台灣女子間佔手率超高，細膩的夾層分隔當作錢包使用也很適合，小巧俐落的輪廓外型更是可以放進任何迷你小包之中，實用度滿分，四個信用卡插袋與兩個扁平口袋，也讓容量超乎想像能裝。

精品初入門指定！CELINE不膩眼爆款→『隱藏版短夾TOP5』夾層耐用滿分級♥若剛好近期想換皮夾，這幾咖都是很不錯的首選名單喔！



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